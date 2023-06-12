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Український контрнаступ триватиме упродовж багатьох тижнів і навіть місяців, - Макрон

макрон

Український контрнаступ триватиме ще тижні і навіть місяці.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Український контрнаступ триває вже багато днів, і він дуже детально підготовлений. Завдяки добрим тактичним навичкам, відвазі і рішучості цей контрнаступ триватиме упродовж багатьох тижнів і навіть місяців",- підкреслив Макрон.

"Ми посилимо постачання зброї, боєприпасів, а також логістичну допомогу згідно з календарем найближчими днями і тижнями. Ми це продовжуватимемо робити",- зазначив президент Франції.

За його словами, зараз країни Заходу допомагають у формуванні Україною операційних можливостей, заміни знищеної техніки на полі бою на нову, упродовж багатьох місяців проводять навчання українських військових.

"Ми прагнемо, щоб цей контрнаступ був переможною операцією, щоб можна було розпочати переговори (з Росією – ред.) на вигідних умовах. Однак, наша підтримка триватиме так довго, як це буде потрібно", - резюмував Макрон.

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Топ коментарі
+9
нафіга нам та камчатка? хай японці її заберуть)
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12.06.2023 23:53
+6
Оригинал тексту каже - "щоб нам почати перемовини". Це я так, до слова, щоб нарід зрозумів на ******** практиці старє прислів'я про трансмісію французського танку - "одна швидкість вперед і шість назад".
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12.06.2023 23:53
+3
да найди ты уже своего палковника Грицацуева...
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12.06.2023 23:54
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росія велика, до Камчатки ще довго наступати.
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12.06.2023 23:46 Відповісти
нафіга нам та камчатка? хай японці її заберуть)
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12.06.2023 23:53 Відповісти
да найди ты уже своего палковника Грицацуева...
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12.06.2023 23:54 Відповісти
Оригинал тексту каже - "щоб нам почати перемовини". Це я так, до слова, щоб нарід зрозумів на ******** практиці старє прислів'я про трансмісію французського танку - "одна швидкість вперед і шість назад".
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12.06.2023 23:53 Відповісти
«Идет контрнаступление, мы хотим, чтобы оно было как можно более успешным, чтобы затем мы могли начать фазу переговоров в хороших условиях», - сказал он вместе с президентом Польши Анджеем Дудой и канцлером Германии Олафом Шольцем.
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13.06.2023 00:04 Відповісти
Проблема шо вони досі не розуміють що війна йде проти них, проти Західного світу
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13.06.2023 00:08 Відповісти
Все вони розуміють. Просто якщо це визнати, то доведеться воювати і своїми військами. А так ЗСУ робить.
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13.06.2023 08:19 Відповісти
І цей туди ж. Контрнаступ замади сильної позиції на перемовинах. Свого часу Олександр І, програвши декількч кампаній Наполеону вчисту теж вів з Наполеоном перемовини. У Наполеона була сильна позиція - аін розбив у Європі декілька кацапських армій. І Олександр навіть підписував декілька паперів. Наприклад про зобов'язання надавати Наполеону допомогу у боротьбі з Англією, долучившись до її блокади. За декілька років кацапські казакі плюндрували Париж, ґвалтуючи француженок і грабуючи французькі крамниці. Макрону потрібно краще вивчити історію. Кацапію у цілісному вигляді потрібно не змушувати до перемовин, а розчленувати. На дрібні улуси. І провокувати між улусами війни, допомагаючи то одним, то іншим. Але так, щоб не виграв ніякий з них.
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13.06.2023 00:02 Відповісти
якби ви пів року тому дали рафалі та леклерки замість відригувати на нас неперетравлені жаб'ячі ніжки то все було б значно краще.
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13.06.2023 00:26 Відповісти
Український контрнаступ триватиме ще тижні і навіть місяці. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон.

Добре хоч не сказав роки. Обнадійливо. Дякуємо Франції за військову підтримку. Значить до Нового Року.
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13.06.2023 06:11 Відповісти
 
 