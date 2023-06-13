Результати перевірки укриттів, м’яко кажучи, невтішні, - Зеленський
Результати перевірки укриттів по всій Україні невтішні.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Була на ставці сьогодні й підсумкова доповідь про готовність і неготовність укриттів у всій країні, в найбільших містах і Києві. Доповідали міністри Клименко, Камишін і Кубраков. Результати, м'яко кажучи, невтішні", - сказав президент.
За його словами, "на п'ятницю буде підготовлено відповідні проєкти рішень - і щодо тих, хто відповідальний, і щодо забезпечення належного рівня захисту наших людей у всіх українських містах".
Топ коментарі
+34 Яр Холодний
показати весь коментар13.06.2023 00:31
+25 Виталий 6b40280c
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+12 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар13.06.2023 00:46
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Будь ласка, зачекайте...
А "Блазень", просто-напросто, не розуміє, як йому правильно маневрувать у цій ситуації Бо він вміє тільки "триндіть" те, що йому написали та підказали суфлери Думаю - він навіть не розуміє до кінця те, що він "озвучує" Саме тому у нього така плутанина у виступах - вони в нього часто суперечать один одному Бо коли людина має програму та стратегію - тоді її івиступи мають якусь конкретну направленість Але у "спічрайтерів" інше завдання - підготувать "реакцію" на вирішення "проблеми "сьогодення" А вони кожного дня міняються З"являються нові проблеми, нові "виклики" А на них треба реагувать Спічрайтери реагують - але тільки на "сьогоднішні" проблеми А вони - "змінні величини"
А чому тоді призначені ЗЄ голови ОВА та РДА, котрі безпосередньо відповідають за стан укриттів, на своїх місцях?
наприклад на площі Слави е військовий магазин - так це було укриття ще з часів совку. А зараз магазин . Хто ж туди пустить ховатися ?
А ось зто продавав - це питання до попередників і СБУ : заводи розпродали і укриття розпродали
ВЖЕ ПОРА РОЗКРИТИ АРХИВИ КГБ ДО 2000 року , щоб українці зрозуміли хто з политиківпрацював на КГБ
⚠️ Станом на 00:00 нами зафіксовано входження 9-10 бортів Ту-95 у Каспійський регіон рф.
Розрахунковий вихід на пускові рубежі о ~01:00-01:30
Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України за умови пусків о ~02:45-03:30.
Інформація буде оновлюватись та надаватись у міру її надходження.
Люди , бережіть себе 😠
Асфальту нехватило укриття для Українців!
За смерть Українців харант зобов'язаний спитати або у себе, на засіданні РНБОУ, або у Гончарука🤑🐷Шмигаля та голів ОВДА, ним же призначених, як найкращих дружбанів!!
Куди ж пішли млрд грн зібрані в Українців впродовж 4 років!!?!? Десь там і Рахункова палата ЧОМУСЬ соплі жувала щодо перевірки ЦІЛЬОВОГО використання грошей!!!
Можливо, баканов, катлєта з трубіциним, щось допоможуть…
Можливо вийдуть і на тих, хто і Південь України здав??? Верещук, та шатли готувала для зустрічі орків..
суворе покарання за провалену роботу з укриттями ,
так як гроші вони , вибачте , просто вкрали , виділені на проекти
цих укриттів 😡
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4038900.html Хто розмінував Чонгар і кому довіряти у ЗСУ. Оновлена інформація. Григорій Омельченко
Ніхто не займається укриттями в Києві цирк зробили заїхали стульчата поставили пофоткали винесли закрили.те саме по всій країні.Це клоунада в маштабі країни.За 1,6 місяця палець об палець невдарили по укриттями.Всі спальні райони в усіх містах без укриттів.90% діючих укриттів знаходяться або в центрах міст ,або на заводах.Логістика і розташування цих укриттів від совка була розрахована тільки на підприємства.Зараз 2023 рік світ змінився.Для всіх укриття 4 стіни.Бо до тих укриттів 15-20 хвилин і то не факт що вони відкритті або діючи по пояс в воді.Це добре що в нас хлопці з ППО просто лицарі неба.А далі як?Так важко відкачати воду і поставити збиті скамейки?Або просто закріпити за людиною або іншими способом вхід в укриття?и там наверху дістали по саме горло вже всіх !!!!!
Я б нічого не сказав Зеленському якщо при ньому побудувались укриття і він їх зараз перевіряв ...
Але якого біса ти перевіряєш совкове бомбоубєжіще яке тричі перепродали .. Яке ви маєте до нього відношення ?
так і сказав? "проєкти"?
сралініст провів сравку, Камишін і Кубраков доповіли що в Брянську укриттів нема, бо не було чого боятись.... ой, так це не на рашці сталось?
аааа, ну так всіх товаришів, кумир Зелі - Сралін, після засідання сравки, одразу би розстріляв під вікном прямо.
ще би показати як укриття в Фінляндії виглядають і як депутати - в нас кожна депутатська сволоч - обвішана цяцьками, а укриття - ах оставьтЄ. суки
Бо щось мені підказує що можеш про@бати як Каховку і весь південь.