Результати перевірки укриттів, м’яко кажучи, невтішні, - Зеленський

Результати перевірки укриттів по всій Україні невтішні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Була на ставці сьогодні й підсумкова доповідь про готовність і неготовність укриттів у всій країні, в найбільших містах і Києві. Доповідали міністри Клименко, Камишін і Кубраков. Результати, м'яко кажучи, невтішні", - сказав президент.

За його словами, "на п'ятницю буде підготовлено відповідні проєкти рішень - і щодо тих, хто відповідальний, і щодо забезпечення належного рівня захисту наших людей у всіх українських містах".