УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12469 відвідувачів онлайн
Новини
2 968 49
Зеленський (22416) сховище (186) укриття (272)

Результати перевірки укриттів, м’яко кажучи, невтішні, - Зеленський

укриття

Результати перевірки укриттів по всій Україні невтішні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Була на ставці сьогодні й підсумкова доповідь про готовність і неготовність укриттів у всій країні, в найбільших містах і Києві. Доповідали міністри Клименко, Камишін і Кубраков. Результати, м'яко кажучи, невтішні", - сказав президент.

За його словами, "на п'ятницю буде підготовлено відповідні проєкти рішень - і щодо тих, хто відповідальний, і щодо забезпечення належного рівня захисту наших людей у всіх українських містах".

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+34
Хай притягне до відповідальності того дурня, який призначив у Києві голів районних військово-цивільних адміністрацій Бо саме вони повинні були займаться ремонтом та підготовкою укриттів
показати весь коментар
13.06.2023 00:31
+25
Ну то есть получается работа твоей "зе-манды" - неутешительная... Ведь практически все главы РВА, которые как бы и должны за это отвечать, являются "слугами".
показати весь коментар
13.06.2023 00:31
+12
Дивно, а чим же прикоритні весь час займалися !!!
Асфальту нехватило укриття для Українців!

За смерть Українців харант зобов'язаний спитати або у себе, на засіданні РНБОУ, або у Гончарука🤑🐷Шмигаля та голів ОВДА, ним же призначених, як найкращих дружбанів!!
Куди ж пішли млрд грн зібрані в Українців впродовж 4 років!!?!? Десь там і Рахункова палата ЧОМУСЬ соплі жувала щодо перевірки ЦІЛЬОВОГО використання грошей!!!
Можливо, баканов, катлєта з трубіциним, щось допоможуть…
Можливо вийдуть і на тих, хто і Південь України здав??? Верещук, та шатли готувала для зустрічі орків..
показати весь коментар
13.06.2023 00:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.06.2023 00:30 Відповісти
Хай притягне до відповідальності того дурня, який призначив у Києві голів районних військово-цивільних адміністрацій Бо саме вони повинні були займаться ремонтом та підготовкою укриттів
показати весь коментар
13.06.2023 00:31 Відповісти
Он же вам не "лох", себя не накажет)
показати весь коментар
13.06.2023 00:33 Відповісти
показати весь коментар
13.06.2023 00:35 Відповісти
Президент буде притягати до відповідальності В. Зеленського?
показати весь коментар
13.06.2023 00:36 Відповісти
Той дурень не тільки призначив довбнів в місто Київ, той дурень призначив ворогів України на посаду керівника СБУ, керівників областей СБУ, які були або діючими офіцерами ФСБ, або їх агентами, які і допомогли здати південь і робити все, щоб послабити ЗСУ. Просто вдуматися, що ворог сівкович керує тим дкрнем, а той дерунь сьогодні робить вигляд, що ніби нічого не сталося, що він залишається бути патріотом.
показати весь коментар
13.06.2023 06:30 Відповісти
Його просто "крепко взяли за сраку" у кілька рук - як патріотично налаштована українська спільнота, так і ЗСУ в особі офіцерів-патріотів, і міжнародна спільнота, в особі реалістично мислячих політиків країн НАТО і ЄС І він зрозумів, що змушений грать роль "президента-патріота" Бо інакше його просто повісять на Хрещатику Але ж і компромату боїться - який на нього зібраний у "папи Бені" та у Кремлі Навіть д"Єрмак був змушений йому в цьому допомагать Бо якщо "Блазня" можуть просто "повісить", то його тоді взагалі "порвуть на шмаття" А йому ще жить хочеться І втекти в Москву не може - його "внедряли" на Банкову не для того, щоб він "злиняв", коли "запахне смаленим" У Москві він не тільки "ніхто" - він там небезпечний свідок, який "багато знає" Такі довго не живуть!
А "Блазень", просто-напросто, не розуміє, як йому правильно маневрувать у цій ситуації Бо він вміє тільки "триндіть" те, що йому написали та підказали суфлери Думаю - він навіть не розуміє до кінця те, що він "озвучує" Саме тому у нього така плутанина у виступах - вони в нього часто суперечать один одному Бо коли людина має програму та стратегію - тоді її івиступи мають якусь конкретну направленість Але у "спічрайтерів" інше завдання - підготувать "реакцію" на вирішення "проблеми "сьогодення" А вони кожного дня міняються З"являються нові проблеми, нові "виклики" А на них треба реагувать Спічрайтери реагують - але тільки на "сьогоднішні" проблеми А вони - "змінні величини"
показати весь коментар
13.06.2023 07:06 Відповісти
Ну то есть получается работа твоей "зе-манды" - неутешительная... Ведь практически все главы РВА, которые как бы и должны за это отвечать, являются "слугами".
показати весь коментар
13.06.2023 00:31 Відповісти
Здається, окрім одного.
показати весь коментар
13.06.2023 00:39 Відповісти
РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС --Почему в годы Холодной войны Запада и СССР малюсенькая страна горная и не только и да богатая Швейцария нашла в себе желание, силы, время и гроши --чтобы построить по всей стране бомбоубежища, в домах населенных пунктах, тунельные и прочие что по итогу у них оказалось-- что эти бомбоубежища от ядерной атаки !!!!!!!!!!! могут дать приют причем комфортный неделями 100% населения всей Швейцарии и + 25% туристам и гражданам иных стран, которые окажутся в этот момент в Швейцарии????????????? И да ШВЕЙЦАРИЯ НЕЙТРАЛЬНАЯ СТРАНА ПОЗАБЛОКОВАЯ и тем не менее имеет продвинутую систему убежищ по стране Армию авиация ПВО бронетанковые войска егерские горно стрелковые промышленность военную систему одной из лучших железных дорогв мире и Европе а у нас убежища тупо ПРИВАТИЗИРОВАНЫ???????????? даже те что по проектам-шли-- ЯО, Бактерологическое и Химическое?????
показати весь коментар
13.06.2023 02:02 Відповісти
Потому что они скомуниздили еврейское золото. Страна которая была пособником нацизма не может считаться нейтральной!
показати весь коментар
13.06.2023 04:49 Відповісти
ага і золото Полуботка теж
показати весь коментар
13.06.2023 07:45 Відповісти
Війна іде всього півтора року, могли не встигнути.
показати весь коментар
13.06.2023 00:35 Відповісти
Не на часі, ось коли кацапи заводи з виробництва мопедів побудують, тоді можна почати і укриття робити.
показати весь коментар
13.06.2023 00:36 Відповісти
***** нікого не боявся, йому віддали Крим, та підписали мінські. Він будував потоки з заходим, та заробляв гроші.
показати весь коментар
13.06.2023 00:51 Відповісти
В 2014 будували ЗСУ і втримали Маріуполь
показати весь коментар
13.06.2023 03:05 Відповісти
Ага.
А чому тоді призначені ЗЄ голови ОВА та РДА, котрі безпосередньо відповідають за стан укриттів, на своїх місцях?
показати весь коментар
13.06.2023 00:35 Відповісти
вова, шо там с нокаутом?
показати весь коментар
13.06.2023 00:35 Відповісти
Більшисть укриттів була продана в останні 10 років. ( коли вже раша готувалась до війни)

наприклад на площі Слави е військовий магазин - так це було укриття ще з часів совку. А зараз магазин . Хто ж туди пустить ховатися ?

А ось зто продавав - це питання до попередників і СБУ : заводи розпродали і укриття розпродали
показати весь коментар
13.06.2023 00:37 Відповісти
Зате зараз жінки слугів урода, витрачають по 15 млн на ремонт бетонного укриття бл а інший слуга 100м2 укриття ремонтує за 1,5 млн. Ну хоч на продані тепер їм не треба витрачати ці копійки.
показати весь коментар
13.06.2023 01:00 Відповісти
насправді більшість укриттів були продані на початку нульових років
показати весь коментар
13.06.2023 01:06 Відповісти
Коли і як вони продавались потрібно розбиратись СБУ, тому що укриття - це захист населення , і чому ХТОСЬ ВИРИШИВ , що вони не потрібні українцям ? Це ж були порушені Якись норми і закони
показати весь коментар
13.06.2023 02:52 Відповісти
Пані Софія, СБУ вже розібралася з призначенням діючих офіцерів ФСБ і їх агентів на керівні посади, починаючи з буканова, наумова і кулініча. У Вас багато очікувань від тих, кого призначив Боневтік, а в його обоймі виключно антитмайданівці, рідко де виявиться патріот і того засудять, як офіцерв, що планували операцію по захопленню "вагнерівців".
показати весь коментар
13.06.2023 06:37 Відповісти
Капля камінь точе

ВЖЕ ПОРА РОЗКРИТИ АРХИВИ КГБ ДО 2000 року , щоб українці зрозуміли хто з политиківпрацював на КГБ
показати весь коментар
13.06.2023 09:49 Відповісти
показати весь коментар
13.06.2023 00:38 Відповісти
Асфальт на Кахофской ГЭС поменяй!
показати весь коментар
13.06.2023 00:39 Відповісти
https://t.me/war_monitor monitor

⚠️ Станом на 00:00 нами зафіксовано входження 9-10 бортів Ту-95 у Каспійський регіон рф.

Розрахунковий вихід на пускові рубежі о ~01:00-01:30

Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України за умови пусків о ~02:45-03:30.

Інформація буде оновлюватись та надаватись у міру її надходження.
показати весь коментар
13.06.2023 00:41 Відповісти
9 - це вже забагато !!

Люди , бережіть себе 😠
показати весь коментар
13.06.2023 01:17 Відповісти
Дивно, а чим же прикоритні весь час займалися !!!
Асфальту нехватило укриття для Українців!

За смерть Українців харант зобов'язаний спитати або у себе, на засіданні РНБОУ, або у Гончарука🤑🐷Шмигаля та голів ОВДА, ним же призначених, як найкращих дружбанів!!
Куди ж пішли млрд грн зібрані в Українців впродовж 4 років!!?!? Десь там і Рахункова палата ЧОМУСЬ соплі жувала щодо перевірки ЦІЛЬОВОГО використання грошей!!!
Можливо, баканов, катлєта з трубіциним, щось допоможуть…
Можливо вийдуть і на тих, хто і Південь України здав??? Верещук, та шатли готувала для зустрічі орків..
показати весь коментар
13.06.2023 00:46 Відповісти
Та ну зах. Там винуваті двоє - Клічко та Порошенко. Ви думаєте для чого роздмухується вся ота брехня кремлівского гароду і персонально зеленского - втілюються пункти оманскої непоїздки( з слів прес-соски мендель ) зеленского.
показати весь коментар
13.06.2023 01:00 Відповісти
Люди , яких особисто призначив Зеленський , повинні понести
суворе покарання за провалену роботу з укриттями ,
так як гроші вони , вибачте , просто вкрали , виділені на проекти
цих укриттів 😡
показати весь коментар
13.06.2023 01:24 Відповісти
June 11th, 2023
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4038900.html Хто розмінував Чонгар і кому довіряти у ЗСУ. Оновлена інформація. Григорій Омельченко
показати весь коментар
13.06.2023 00:57 Відповісти
Весна прийде саджати будемо, одним словом буря в стакані страшний шум а вихлоп нульовий
показати весь коментар
13.06.2023 01:03 Відповісти
Мене з кожним разом все дивує і дивує влада.Раніше я казав що вони там замість води тормозуху луплять бо рішення очевидні і прості приймаються місяцями де повинні спокійно за дні або неділю.То зараз 1,6 місяця війни вони кажуть результати невтішні.Перейшли на щось стійкіше чим тормозуха.Хто займався укриттями 1,6 місяців?НІХТО ! І головне що ви там перевіряли ПУСТО від слова ПУСТО ?
Ніхто не займається укриттями в Києві цирк зробили заїхали стульчата поставили пофоткали винесли закрили.те саме по всій країні.Це клоунада в маштабі країни.За 1,6 місяця палець об палець невдарили по укриттями.Всі спальні райони в усіх містах без укриттів.90% діючих укриттів знаходяться або в центрах міст ,або на заводах.Логістика і розташування цих укриттів від совка була розрахована тільки на підприємства.Зараз 2023 рік світ змінився.Для всіх укриття 4 стіни.Бо до тих укриттів 15-20 хвилин і то не факт що вони відкритті або діючи по пояс в воді.Це добре що в нас хлопці з ППО просто лицарі неба.А далі як?Так важко відкачати воду і поставити збиті скамейки?Або просто закріпити за людиною або іншими способом вхід в укриття?и там наверху дістали по саме горло вже всіх !!!!!
показати весь коментар
13.06.2023 03:46 Відповісти
Самое печальное, из керманычей кто ситуацию понимает им пофиг, а кто законы пишет даже не знают, что есть Кодекс ЦЗ и он не соответствует реалиям времени, но Кодекс ЦЗ бабла не принесет ( разве что укриття в аренду сдавать) Население укрывается в найпростиших укриттях, за которыми раньше должны были следить местное самоуправление ( громады) но «очень полезная реформа» списала все многоквартирные дома с баланс мисцевих рад, для экономии бюджета, и не стало балансоутримувачив! Сейчас некому о гражданах заботится кроме самих граждан! Местные власти согласно Бюджетного Кодекса не могут выделять деньги на найпростиши укриття , а народу, согласно Кодексу ЦЗ не положено в Сховищах укрываться! И таких казусов пруд пруди! Это всем поклонникам гетьманов! То, что происходит сейчас во власти было всегда, только мы не хотели замечать, да и последствия их «мудрого» керивництва , в силу ситуации,не такие катастрофические были.
показати весь коментар
13.06.2023 04:42 Відповісти
Пусть еще проверит, насколько планы эвакуации на случай катастрофического затопления соответствуют возможностям ДСНС! На дай бог что случится, опять будут себя ушами по щекам хлопать и крайних сторожей искать.
показати весь коментар
13.06.2023 04:18 Відповісти
Щоб щось перевіряти треба спочатку збудувати ....У нас уми з 2014 не про людей думають, а про гроші .
Я б нічого не сказав Зеленському якщо при ньому побудувались укриття і він їх зараз перевіряв ...
Але якого біса ти перевіряєш совкове бомбоубєжіще яке тричі перепродали .. Яке ви маєте до нього відношення ?
показати весь коментар
13.06.2023 04:33 Відповісти
Невже готує указ про власну відставку?
показати весь коментар
13.06.2023 06:01 Відповісти
В тендерах на закупівлю в укриття Днепровского р-ну знайшли єлектроовощерізкі по 130 тис. і чудо сковородка єлектро за 720 тис. гр. Це так по верхам в прозоро, хочає аудиторскі служби які мают це робити за гроши на постійній основй. Но кто ж буде себе проверять зелених.
показати весь коментар
13.06.2023 06:06 Відповісти
Результати правління клоуна є м'яко кажучи невтішні. Символом правління шаурмена буде потрощений велосипед без педалів і сідла.
показати весь коментар
13.06.2023 07:21 Відповісти
Зате 73% було смішно. Подумати про наслідки ніхто не бажав,а можливо і не міг? Здорові дяді і тьоті, а повірили в казочки від Бені і його шобли.
показати весь коментар
13.06.2023 08:12 Відповісти
Галабародька вошел в роль....
показати весь коментар
13.06.2023 08:10 Відповісти
\\\\\\"на п'ятницю буде підготовлено відповідні проєкти рішень Джерело: \\\\\

так і сказав? "проєкти"?
сралініст провів сравку, Камишін і Кубраков доповіли що в Брянську укриттів нема, бо не було чого боятись.... ой, так це не на рашці сталось?
аааа, ну так всіх товаришів, кумир Зелі - Сралін, після засідання сравки, одразу би розстріляв під вікном прямо.
ще би показати як укриття в Фінляндії виглядають і як депутати - в нас кожна депутатська сволоч - обвішана цяцьками, а укриття - ах оставьтЄ. суки
показати весь коментар
13.06.2023 09:02 Відповісти
клоун, да ти сам призначав усіх голів військової адміністрації та грабунок країни очолюєш, кому пісні співаєш?
показати весь коментар
13.06.2023 09:09 Відповісти
Зеленский, якщо путін підірве ЗАЕС буде не до жартів. А він може. Може треба закуповувати антирадіаційні фільтри для бомбосховищ обладнувати їх та робити інструктаж з населенням?
Бо щось мені підказує що можеш про@бати як Каховку і весь південь.
показати весь коментар
13.06.2023 11:53 Відповісти
 
 