Німеччина зосереджується на постачанні Україні додаткової зброї та ремонті пошкодженої техніки, - Шольц

Німеччина зосередиться на наданні Україні додаткової зброї, а також на створенні хабів для ремонту пошкодженої техніки.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми зосереджуємося на тому, що потрібно....Постачаємо додаткову зброю", - зазначив Шольц.

Він зауважив, що Німеччина надала Україні, зокрема, протиповітряні системи IRIS-T, Patriot, зенітні установки Gepard. "Ми готові допомагати Україні так довго, як це буде необхідно",- наголосив канцлер ФРН.

За словами Шольца, Берлін робить усе можливе для налагодження додаткового виробництва боєприпасів в Німеччині та інших країнах і працює над цим вже тривалий час.

"Ми також працюємо над створенням центрів ремонту, це вже сталося в Румунії, сподіваюся, що Польщі це теж станеться і ми домовимося про це ще до саміту НАТО",- підкреслив Шольц. Він додав, що деякі системи можна ремонтувати на місці, і над цим також ведеться відповідна робота.