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Німеччина (7091) Шольц Олаф (1078)

Німеччина зосереджується на постачанні Україні додаткової зброї та ремонті пошкодженої техніки, - Шольц

шольц

Німеччина зосередиться на наданні Україні додаткової зброї, а також на створенні хабів для ремонту пошкодженої техніки.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми зосереджуємося на тому, що потрібно....Постачаємо додаткову зброю", - зазначив Шольц.

Він зауважив, що Німеччина надала Україні, зокрема, протиповітряні системи IRIS-T, Patriot, зенітні установки Gepard. "Ми готові допомагати Україні так довго, як це буде необхідно",- наголосив канцлер ФРН.

За словами Шольца, Берлін робить усе можливе для налагодження додаткового виробництва боєприпасів в Німеччині та інших країнах і працює над цим вже тривалий час.

"Ми також працюємо над створенням центрів ремонту, це вже сталося в Румунії, сподіваюся, що Польщі це теж станеться і ми домовимося про це ще до саміту НАТО",- підкреслив Шольц. Він додав, що деякі системи можна ремонтувати на місці, і над цим також ведеться відповідна робота.

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Топ коментарі
+8
меркель была против касок, предлагала отправить бинты.
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13.06.2023 00:42
+7
зато отправили фрау рибентроп на пенсион и теперь там идет титаническая ломка ведь фактически 70 лет самые виноватые были немцы а теперь они передали пальму первенства в зад розии
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13.06.2023 00:44
+6
а начиналось с 5 тыс касок
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13.06.2023 00:37
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а начиналось с 5 тыс касок
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13.06.2023 00:37 Відповісти
Главное начало, а потом главнее конец в Жопе у мацкаля !не продали мацкалик?
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13.06.2023 00:42 Відповісти
меркель была против касок, предлагала отправить бинты.
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13.06.2023 00:42 Відповісти
зато отправили фрау рибентроп на пенсион и теперь там идет титаническая ломка ведь фактически 70 лет самые виноватые были немцы а теперь они передали пальму первенства в зад розии
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13.06.2023 00:44 Відповісти
причём ствол у пальмы длинный и очень шершавый.
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13.06.2023 00:47 Відповісти
Угу...И часто входит по самые кокосы.
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13.06.2023 07:37 Відповісти
німці у 2Світовій були так само винуваті як червоні кацапо-совки, комуно-нацисти !!! але треба врахувати ту обставину що самі червоний дибіл йоська сталін (джугашвілі) привів Адольфа до влади, у 1933 році, заборонивши своєму комуністичному хомую тельману, через так званий "3 комуністичний інтернаціонал", вступати в коаліцію з лібералами !!! потім совок дополмагав 3Рейху будувати його армію (Вермахт, Лютвафе), спецслужби тощо ... у 1939-40 році коли німці бомбили Лондон, бомби для 3Рейху постачали з совіцького ч ленінграда (нині санкт-пітербугрг) !!! де факто йоська та Аді були братами-союзниками, окупантами Європи аж до 22.06.1941 року !!!







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13.06.2023 05:22 Відповісти
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13.06.2023 00:48 Відповісти
Дякуємо, Німеччина!!
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13.06.2023 00:55 Відповісти
За словами федерального канцлера Олафа Шольца, Путін недооцінив єдність європейців, коли приймав рішення про вторгнення в Україну. Німеччина, Франція і Польща підтримуватимуть Україну в міру своїх можливостей, в тому числі зброєю, стільки, скільки буде потрібно, заявив Шольц увечері 12 червня в Парижі на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом Польщі Анджеєм Дудою.
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13.06.2023 01:09 Відповісти
Але ж до початку війни ніякої єдності в Європі не відчувалось. Ну тобто, да Європа єдина, бла-бла-бла, мір дружба жвачка, но й усе. Багато хто в Європі говорив, ще за тривалий час до війни, що хоча багато хто на словах підтримує Україну, насамперед Німеччина нічого не робитиме и не постачатиме. Тому для мене саме те, що Німеччина підтримала Україну було дуже радісною, але несподіванкою. А далі... юбер аллез, юбер аллез!
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13.06.2023 02:47 Відповісти
Єдність забезпечили ЗСУ, які не дали гопнику взяти Київ за 3 дні ...
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13.06.2023 09:07 Відповісти
То й добре. Хоть щось
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13.06.2023 01:09 Відповісти
Германию сейчас и год назад не сравнить . Спасибо соловьёву . Его по хорошему должны за такие " подвиги " свои же повесить .
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13.06.2023 02:06 Відповісти
душа радіє коли люди розуміють що путін ***** та мерзота...
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13.06.2023 02:47 Відповісти
Ну да! Ваше "мясо" наши железяки! И не мешайте с кацапами баблосы зарабатывать!
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13.06.2023 04:58 Відповісти
З Шольца зняли кацапські вроки.
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13.06.2023 06:07 Відповісти
Леопарди давай
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13.06.2023 06:45 Відповісти
Дякуємо!
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13.06.2023 07:45 Відповісти
 
 