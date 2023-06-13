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Україна (5686) повітряна тривога (801)

У низці областей України оголошували повітряну тривогу (оновлено)

тривога,повітряна

Повітряні тривоги знову були оголошені в низці областей України вранці 13 червня після масштабної ворожої атаки із застосуванням ракет та ударних дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Карту повітряних тривог.

Повітряна тривога почала ширитися близько 6 години ранку.

Станом на 06:42 вона охопила території південних, східних, північних і східних областей.

0 7.10 повітряну тривогу оголосили у Києві та області.

Станом на 8.30 у повітряну тривогу скасовано, окрім Луганської області та АР Крим.

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