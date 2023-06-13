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Генштаб ЗС (6064) пограбування (572) окупація (6532) Херсонщина (5366)

Окупанти активно вивозять награбоване майно із затоплених населених пунктів Херсонщини

херсонщина

В Херсонській області російські загарбники активно вивозять награбоване майно із затоплених населених пунктів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Зокрема, до Голої Пристані, під виглядом гуманітарної допомоги прибувають пусті вантажівки, які російські військовослужбовці завантажують награбованим - побутовою технікою, меблями та іншим майном", - йдеться в повідомленні.

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Приволок размокшую мебель и жизнь удалась. Негритянское счастье московита.
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13.06.2023 09:47 Відповісти
руZZкій=мародер, вбивця, терорист, гвалтівник!
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13.06.2023 10:00 Відповісти
 
 