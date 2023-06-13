Окупанти активно вивозять награбоване майно із затоплених населених пунктів Херсонщини

В Херсонській області російські загарбники активно вивозять награбоване майно із затоплених населених пунктів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Зокрема, до Голої Пристані, під виглядом гуманітарної допомоги прибувають пусті вантажівки, які російські військовослужбовці завантажують награбованим - побутовою технікою, меблями та іншим майном", - йдеться в повідомленні.