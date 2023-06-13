Окупанти активно вивозять награбоване майно із затоплених населених пунктів Херсонщини
В Херсонській області російські загарбники активно вивозять награбоване майно із затоплених населених пунктів.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Зокрема, до Голої Пристані, під виглядом гуманітарної допомоги прибувають пусті вантажівки, які російські військовослужбовці завантажують награбованим - побутовою технікою, меблями та іншим майном", - йдеться в повідомленні.
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Colt
показати весь коментар13.06.2023 09:47 Відповісти Мені подобається 1
alex j
показати весь коментар13.06.2023 10:00 Відповісти Мені подобається 0
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