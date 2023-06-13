Окупанти вночі обстріляли Нікопольщину, - РВА

Армія РФ атакувала населені пункти Покровської сільської і Марганецької ТГ.

Про це повідомив начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, без постраждалих. Рятувальники обстежують місця вибухів.

Нагадаємо, вночі росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Одна з ракет влучили у житловий будинок. Станом на 8.00 троє людей загинули, 25 зазнали поранень.