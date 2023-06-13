Минулої доби росіяни обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області, дві особи загинули, ще двоє зазнали поранень, - ОВА

Ворог минулої двічі вдарив з авіації, атакував з БПЛА, бив з РСЗВ по Гуляйполю, Залізничному, Гуляйпільському, Ольгівському, 75 артобстрілів здійснив по Новоандріївці, Верхній Терсі, Кам’янському, Степовому та інших прифронтових селах.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"За добу ворог забрав життя двох жителів області, ще двоє отримали поранення і знаходяться у лікувальних закладах.

Надвечір ворог обстрілів Залізничне. У своєму помешканні загинув 44-річний чоловік. У Гуляйполі мінно-вибухові травми отримала 64-річна жінка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти вночі атакували "шахедами" цивільну інфраструктуру Харкова.