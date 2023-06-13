Іран збільшив експорт дронів-камікадзе до Росії, - британська розвідка
Протягом останніх місяців Росія, ймовірно, працювала над тим, щоб забезпечити довгострокове постачання безпілотних літальних апаратів односторонньої атаки. Постачаючи цю зброю, Іран продовжує порушувати Резолюцію Ради Безпеки ООН 2231.
Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.
Росія, окрім отримання невеликих поставок іранських БПЛА OWA-UAV повітряним транспортом, перейшла до отримання більших партій кораблями з Ірану через Каспійське море.
"Цей "Міжнародний транзитний коридор Північ-Південь" набув набагато більшого значення після вторгнення. Він дозволяє Росії отримати доступ до азійських ринків, в тому числі для передачі озброєнь, у спосіб, який, як вона сподівається, є менш вразливим до міжнародних санкцій", - йдеться у звіті.
Також Росія працює над тим, щоб розпочати внутрішнє виробництво БПЛА OWA-UAV за допомогою Ірану.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував уночі Україну крилатими ракетами й "шахедами", ППО знищила 11 цілей, - Генштаб
"Росія, швидше за все, інвестує в БПЛА, тому що вони забезпечують Росії відносно дешевий ударний потенціал великої дальності в той час, коли вона витратила більшу частину своїх запасів крилатих ракет в Україні", - зазначають у британській розвідці.
Будь ласка, зачекайте...
Ганьба їм. Від такої ганьби можна застрелитися, але від зелених такого не дочекаєшся, це не їх стиль
Всі, хто зганьбився, продовжують кріпко тримати свої місця, їх звідти нічим не виколупаєш
Навіть Яник втік у свій час, а ці - усі боневтіки
кацапам взагалі ракети за дешевий газ віддавали
тепер все оце "добро" повертається
Але вони за гроші продали совість
Єслі в Іранє падарожал лук, мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за каво галасовал
- А вы в результате этих "санкций", не хотите получить нефть по 120$?
Вот вам и весь диалог Запада с Ираном.
****, у мене в голові не вкладається, як так нагло красти - наслідки цього смерті українців.