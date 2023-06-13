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Новини Агресія Росії проти України
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Велика Британія (5334) Іран (1973) розвідка (3804) росія (63574) дрони (4299)

Іран збільшив експорт дронів-камікадзе до Росії, - британська розвідка

дрони,шахеди

Протягом останніх місяців Росія, ймовірно, працювала над тим, щоб забезпечити довгострокове постачання безпілотних літальних апаратів односторонньої атаки. Постачаючи цю зброю, Іран продовжує порушувати Резолюцію Ради Безпеки ООН 2231.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Росія, окрім отримання невеликих поставок іранських БПЛА OWA-UAV повітряним транспортом, перейшла до отримання більших партій кораблями з Ірану через Каспійське море.

"Цей "Міжнародний транзитний коридор Північ-Південь" набув набагато більшого значення після вторгнення. Він дозволяє Росії отримати доступ до азійських ринків, в тому числі для передачі озброєнь, у спосіб, який, як вона сподівається, є менш вразливим до міжнародних санкцій", - йдеться у звіті.

Також Росія працює над тим, щоб розпочати внутрішнє виробництво БПЛА OWA-UAV за допомогою Ірану.

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Ворог атакував уночі Україну крилатими ракетами й "шахедами", ППО знищила 11 цілей, - Генштаб

"Росія, швидше за все, інвестує в БПЛА, тому що вони забезпечують Росії відносно дешевий ударний потенціал великої дальності в той час, коли вона витратила більшу частину своїх запасів крилатих ракет в Україні", - зазначають у британській розвідці.

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Топ коментарі
+8
це ж наші спеціалісти навчали іранців наукам, ділились технологіями
кацапам взагалі ракети за дешевий газ віддавали
тепер все оце "добро" повертається
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13.06.2023 10:05
+7
Підари смердючі. Щоб вони повісилися на своїх чалмах.
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13.06.2023 09:59
+7
МО займається яйцями, а не безпілотниками.

Ганьба їм. Від такої ганьби можна застрелитися, але від зелених такого не дочекаєшся, це не їх стиль
Всі, хто зганьбився, продовжують кріпко тримати свої місця, їх звідти нічим не виколупаєш

Навіть Яник втік у свій час, а ці - усі боневтіки
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13.06.2023 10:12
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Підари смердючі. Щоб вони повісилися на своїх чалмах.
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13.06.2023 09:59 Відповісти
Ми не побачимо наших "шахедів" з таким МО. Кілька десятків від Притули маловато.
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13.06.2023 10:02 Відповісти
Главная проблема не в МО. Главная проблема в том, кто назначает такое МО.
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13.06.2023 10:23 Відповісти
Це комусь цікаво,бо іменно це несе загрозу і смерть,а не мої коменти. Чи на аналіз цієї проблеми не має часу в міністерстві оборони? Чи дрони для ЗСУ це тільки мрії захисників?
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13.06.2023 10:03 Відповісти
МО займається яйцями, а не безпілотниками.

Ганьба їм. Від такої ганьби можна застрелитися, але від зелених такого не дочекаєшся, це не їх стиль
Всі, хто зганьбився, продовжують кріпко тримати свої місця, їх звідти нічим не виколупаєш

Навіть Яник втік у свій час, а ці - усі боневтіки
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13.06.2023 10:12 Відповісти
МО займається яйцями BONEUTIQUE.
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13.06.2023 12:06 Відповісти
Тобто без введення військового флоту у Каспій ніяк.
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13.06.2023 10:04 Відповісти
питання - де взяти військовий флот
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13.06.2023 10:09 Відповісти
Ми не мажмо доступу до Каспію. Тому очевидно, що флот має бути під егідою ООН, або швидше за все - НАТО.
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13.06.2023 10:17 Відповісти
вам самому не смешно?
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14.06.2023 00:21 Відповісти
Мені - ні. Злість бере.
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14.06.2023 00:25 Відповісти
це ж наші спеціалісти навчали іранців наукам, ділились технологіями
кацапам взагалі ракети за дешевий газ віддавали
тепер все оце "добро" повертається
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13.06.2023 10:05 Відповісти
вы лучше почитайте расследование, как англия! по сег. день! сотрудничает с ираном, в том числе по военным технологиям, а потом пишите про Украину
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14.06.2023 00:22 Відповісти
Хай повернеться їм все сторицею.
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13.06.2023 10:11 Відповісти
Що поганого ми зробили іранцям?

Але вони за гроші продали совість
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13.06.2023 10:19 Відповісти
цікаво, що потрібно зробити персам, аби зелені підари нарешті розірвали з ними дипломатичні зносини? ракети балістичні мають почати кацапам надавати?! агов, кулебо, мудаку зелений, до тебе так мін'єтчиці опешні присмокталися, що немає часу на прийняття очевидних рішень?! повторюю - перси вже де-факто учасники кацапської навали на нас!!
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13.06.2023 10:23 Відповісти
Це дві середньовічні терористичні недодержави ,одна рашиська федорація з нациською ідеологією і тупим зомбованим населенням ,інша терористична ісламська де правлять релігійні фонатики ,тому цим двом терористичним утворенням не місце в ********* світі .
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13.06.2023 10:23 Відповісти
Каждий вечєр дрони прілєтают вдруг
Єслі в Іранє падарожал лук, мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за каво галасовал
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13.06.2023 10:25 Відповісти
ООН - організація опущених недонацій.
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13.06.2023 10:27 Відповісти
- Хотите получить ужесточение санкций?
- А вы в результате этих "санкций", не хотите получить нефть по 120$?

Вот вам и весь диалог Запада с Ираном.
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13.06.2023 10:29 Відповісти
ООН: треба допомогти Ірану зерном
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13.06.2023 10:34 Відповісти
Том Круз бомбив в кіно іранську базу.Тепер пора американцям реально по заводам там в'їб@ти.
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13.06.2023 11:03 Відповісти
они спокойно смотрят и пальцем не пошевелят.
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14.06.2023 00:23 Відповісти
Свої резолюції ООН друкуює відразу на туалетному папері ?
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13.06.2023 11:03 Відповісти
іранський султанат та московський сатанат, друзі навіки...
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13.06.2023 11:10 Відповісти
Корупція в Україні - от чому ми на державному рівні не зайнялися виробництом безпілотників у промислових масштабах. Тільки на харчах для армії зелені підери крали 4 млрд грн. І це по одній схемі, а є ще дороги, гуманітарна допомога, фінансові транші і т.д.
****, у мене в голові не вкладається, як так нагло красти - наслідки цього смерті українців.
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13.06.2023 12:48 Відповісти
А квартал95 збільшив виробництво вечірніх відосіків. Шах і мат кацапським дронам.
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13.06.2023 12:57 Відповісти
 
 