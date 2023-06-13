Іран збільшив експорт дронів-камікадзе до Росії, - британська розвідка

Протягом останніх місяців Росія, ймовірно, працювала над тим, щоб забезпечити довгострокове постачання безпілотних літальних апаратів односторонньої атаки. Постачаючи цю зброю, Іран продовжує порушувати Резолюцію Ради Безпеки ООН 2231.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Росія, окрім отримання невеликих поставок іранських БПЛА OWA-UAV повітряним транспортом, перейшла до отримання більших партій кораблями з Ірану через Каспійське море.

"Цей "Міжнародний транзитний коридор Північ-Південь" набув набагато більшого значення після вторгнення. Він дозволяє Росії отримати доступ до азійських ринків, в тому числі для передачі озброєнь, у спосіб, який, як вона сподівається, є менш вразливим до міжнародних санкцій", - йдеться у звіті.

Також Росія працює над тим, щоб розпочати внутрішнє виробництво БПЛА OWA-UAV за допомогою Ірану.

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"Росія, швидше за все, інвестує в БПЛА, тому що вони забезпечують Росії відносно дешевий ударний потенціал великої дальності в той час, коли вона витратила більшу частину своїх запасів крилатих ракет в Україні", - зазначають у британській розвідці.