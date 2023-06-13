Рашисти обстріляли Сумщину: горів актовий зал дитячого інтернату

Російські терористи продовжують обстрілювати територію Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, вночі та вранці росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 27 вибухів. Обстрілів зазнали Есманська, Білопільська, Середино-Будська громади.

Білопільська громада: зафіксовано обстріли з міномету (16 вибухів) та ствольної артилерії (5 вибухів). Внаслідок обстрілу сталося загорання покрівлі актового залу дитячого будинку інтернату.

Середино-Будська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено магазин.

Есманська громада: був обстріл з міномету (2 вибухи).