Рашисти обстріляли Сумщину: горів актовий зал дитячого інтернату
Російські терористи продовжують обстрілювати територію Сумщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, вночі та вранці росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 27 вибухів. Обстрілів зазнали Есманська, Білопільська, Середино-Будська громади.
Білопільська громада: зафіксовано обстріли з міномету (16 вибухів) та ствольної артилерії (5 вибухів). Внаслідок обстрілу сталося загорання покрівлі актового залу дитячого будинку інтернату.
Середино-Будська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено магазин.
Есманська громада: був обстріл з міномету (2 вибухи).
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