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НАТО (6207) членство в НАТО (1643) Столтенберг Єнс (1595)

Точну дату вступу України до НАТО наразі назвати неможливо, - Столтенберг

столтенберг

На саміті у Вільнюсі буде сильний сигнал про продовження підтримки України. Однак у НАТО поки не готові назвати точні дати вступу України до Альянсу через війну, що триває.

Про це повідомив у інтерв'ю телеканалу PBS генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Столтенберг зазначив, що президент України Володимир Зеленський наполягає на чіткому графіку членства в НАТО.

"Водночас я вважаю неможливим назвати точні дати, коли ми перебуваємо в розпалі війни", - сказав він.

За його словами, всі союзники дуже чітко висловляться, що найнагальнішим завданням зараз є забезпечити, щоб Україна перемогла як суверенна, незалежна держава, якщо нам потрібно надати більше військової підтримки. "Бо якщо Україна не переможе, то членство не обговорюватиметься взагалі, тому що тільки суверенна, незалежна, демократична Україна може стати членом НАТО", - додав він.

Столтенберг також повідомив, що буде узгоджено багаторічний план, програму, як забезпечити перехід українських збройних сил від старих радянських стандартів, доктрин до сучасних стандартів та доктрин НАТО, а також забезпечити їхню повну оперативну сумісність із НАТО, що наблизить членство.

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Топ коментарі
+9
Ми це зрозуміли, що це невідомо коли відбудеться.
Дайте зараз і швидше нам більше авіації і дронів.
Нам конче під час наступу потрібна авіація. американський сенатор у відповідь на питання пані Берлінської відповів, що вони ніколи б не відправили своїх солдатів у наступ, без переваги у повітрі, бо доктрина НАТО передбачає спочатку отримати перевагу в повітрі. Але Україну штовхають постійно без переваги в повітрі йти у наступ. Українці не проти все одно, але це не дуже розумно. Бійці можуть закінчитися і тоді вже техніка і авіація непотрібні будуть. Так само не вистачає у військових дронів, це також велика проблема. Елементарно потрібно в рази більше мавіків і фпв-дронів, не кажучи вже про інші, - каже пані Берлінська.
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13.06.2023 11:51
+3
Ось вам і відповідь, в них на меті багаторічний план
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13.06.2023 12:00
+3
Який лише наблизить...
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13.06.2023 12:05
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Завжди можна на шось сперти .
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13.06.2023 11:47 Відповісти
Мені не привиділось: "що буде узгоджено багаторічний план"; "а також забезпечити їхню повну оперативну сумісність із НАТО, що наблизить членство".
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13.06.2023 11:50 Відповісти
Столенбергу явно раша платить
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13.06.2023 11:52 Відповісти
Точну дату вступу України до НАТО наразі назвати неможливо, - Столтенберг, бо NATO НЕ хоче щоб ЦЕ знали єрмачки, арахамії, бойки, шуфричі, партнови, татарави, бужанскі, дубінскі, добкіни та труханови з вілкулами та іншими адептами руZZкого міра.....
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13.06.2023 14:59 Відповісти
Твои кацапячьи соплеменники дохнут "в войне с НАТО",которое на эту войну ещё даже не явилась,так что соссия-вперде,кремлядь ты обоссанная.
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13.06.2023 12:28 Відповісти
будем воевать до последнего расеянина
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13.06.2023 12:52 Відповісти
ага, а '' багаторiчний план'' це дуже розмите поняття. Може бути i 3 i 5 i 10 i 100 рокiв
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13.06.2023 12:52 Відповісти
то вже як квартал рішить....
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13.06.2023 15:00 Відповісти
Столтенберг зазначив, що президент України Володимир Зеленський наполягає на чіткому графіку членства в НАТО. Джерело:

столенберг - іди у відставку , ЗВІЛЬНи місце для більш розумного лідера
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13.06.2023 11:50 Відповісти
Ми це зрозуміли, що це невідомо коли відбудеться.
Дайте зараз і швидше нам більше авіації і дронів.
Нам конче під час наступу потрібна авіація. американський сенатор у відповідь на питання пані Берлінської відповів, що вони ніколи б не відправили своїх солдатів у наступ, без переваги у повітрі, бо доктрина НАТО передбачає спочатку отримати перевагу в повітрі. Але Україну штовхають постійно без переваги в повітрі йти у наступ. Українці не проти все одно, але це не дуже розумно. Бійці можуть закінчитися і тоді вже техніка і авіація непотрібні будуть. Так само не вистачає у військових дронів, це також велика проблема. Елементарно потрібно в рази більше мавіків і фпв-дронів, не кажучи вже про інші, - каже пані Берлінська.
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13.06.2023 11:51 Відповісти
Передбачу, як пропагандони зараз почнуть пропагандонити на не скорому вступі України в НАТО. Після таких повідомлень Столтенберга.
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13.06.2023 11:54 Відповісти
Ось вам і відповідь, в них на меті багаторічний план
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13.06.2023 12:00 Відповісти
Який лише наблизить...
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13.06.2023 12:05 Відповісти
...розглядання перспектив...
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13.06.2023 12:09 Відповісти
... при повному політичному кворумі...
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13.06.2023 15:02 Відповісти
До того часу коли в НАТО буде ошиватись цей чел, буде одна соцдеківська говорильня: шаг вперед шаг назад. Цей набріолінений чел весь час прицінюється, рахує як старий преферансист варіанти. На таку аморфність і розраховує х.....
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13.06.2023 12:29 Відповісти
а Ви ніколи не задумувалися....що Хтось з Банкової "СВІДОМО" ставить палки в колеса....щодо вступу у НАТО... і всякі висловлювання на стадіонах: "....пачіму ми їщьо нє в ната...??" тут не проходять??.....
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13.06.2023 15:09 Відповісти
І ніхто із коментуючих тут навіть не змаслився, а чому так сталося, а відповідь просто на поверхні, але всі чомусь гонять на Столтенберга, хоч апроблема-то не в ньому і навіть не в Альянсі, вона тутут поруч із вами!
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13.06.2023 12:36 Відповісти
смішно, а хто просив точну дату?
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13.06.2023 13:05 Відповісти
Нарід даунбаса.... та інших окупованих руSSкім менталітетом територій....
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13.06.2023 15:10 Відповісти
"Бо якщо Україна не переможе, то членство не обговорюватиметься взагалі, тому що тільки суверенна, незалежна, демократична Україна може стати членом НАТО" -
По-моєму нас дипломатично "послали"...
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13.06.2023 13:11 Відповісти
Якщо є вибір: виграти час, завівши росію до багаторічної війни з Україною, протестити свою зброю та техніку у бойових діях з росією, розгорнути свою військову промисловість та налагодити випуск ******** зброї, ракет, літаків, танків, привести до ладу свої збройні формування, провести стратегічний аналіз дій російської армії в різних умовах, АБО прийняти Україну в НАТО та з першого дня послати своїх громадян гинути за Україну, фактично розпочавши третю світову з непередбачуваним вірогідним ядерним фіналом.... Що б вибрала розумна людина?
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13.06.2023 14:43 Відповісти
Що б вибрала розумна людина?...квартал 95....
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13.06.2023 15:12 Відповісти
Чмо безхребетне!
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13.06.2023 15:36 Відповісти
---Історія має тенденцію . до повторення...( Та ситим Європейцям--ліньки її читати...)
1240 рік орди хана Батия ( притоптавши московитів рушили на Київ...) Князь київський.Михайло--- залишає боронити стольний-град воєводу Дмитра .а сам .нишком. через новгородські болота гоне до європейських сусідів за підмогою... Особлива надія була на Короля Угорського... Проте європейці вже мали ( на той час) добротні кріпості замки із каменюччя; воїнів у металевих обладунках ... І чихать вони хотіли( як вони вважали ) на степове воїнство орди із луками і стрілами... Звичайно король угорський /та інші.../ відмовили нам... Та зчасом гірко поплатилися... Майже рік героїчно впиралися оборонці палаючого Києва /сподіваючись на поміч все тих же угрів ...) Даремно : " Золті ворота "--- протаранили ; розпочалася жахлива різня... Натомість подібна участь чекала і сусідів . окраїни.європейців ( НЕ врятували їх кам*яні мури від навали Батия...) А угорський король найперший .хто зазнав ганьбу--поразки . рятувався втечею... Як бачимо : Угорці --це наш камінь спотикання... Це тепер ми знаємо : що поєднання саме їхніх племен із фінами та звіроловами -- СУЗДАЛЯ --- утворили московське князівство--охвістя роду людського ( яке нині нищить нашу Батьківщину ) А все тіж Угорці всіляко їх підтримують... НЕ залишаючи нам шансів для вступу НАТО
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13.06.2023 16:30 Відповісти
Зате ти точно балабол
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13.06.2023 17:06 Відповісти
 
 