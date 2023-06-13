Точну дату вступу України до НАТО наразі назвати неможливо, - Столтенберг
На саміті у Вільнюсі буде сильний сигнал про продовження підтримки України. Однак у НАТО поки не готові назвати точні дати вступу України до Альянсу через війну, що триває.
Про це повідомив у інтерв'ю телеканалу PBS генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Столтенберг зазначив, що президент України Володимир Зеленський наполягає на чіткому графіку членства в НАТО.
"Водночас я вважаю неможливим назвати точні дати, коли ми перебуваємо в розпалі війни", - сказав він.
За його словами, всі союзники дуже чітко висловляться, що найнагальнішим завданням зараз є забезпечити, щоб Україна перемогла як суверенна, незалежна держава, якщо нам потрібно надати більше військової підтримки. "Бо якщо Україна не переможе, то членство не обговорюватиметься взагалі, тому що тільки суверенна, незалежна, демократична Україна може стати членом НАТО", - додав він.
Столтенберг також повідомив, що буде узгоджено багаторічний план, програму, як забезпечити перехід українських збройних сил від старих радянських стандартів, доктрин до сучасних стандартів та доктрин НАТО, а також забезпечити їхню повну оперативну сумісність із НАТО, що наблизить членство.
Будь ласка, зачекайте...
столенберг - іди у відставку , ЗВІЛЬНи місце для більш розумного лідера
Дайте зараз і швидше нам більше авіації і дронів.
Нам конче під час наступу потрібна авіація. американський сенатор у відповідь на питання пані Берлінської відповів, що вони ніколи б не відправили своїх солдатів у наступ, без переваги у повітрі, бо доктрина НАТО передбачає спочатку отримати перевагу в повітрі. Але Україну штовхають постійно без переваги в повітрі йти у наступ. Українці не проти все одно, але це не дуже розумно. Бійці можуть закінчитися і тоді вже техніка і авіація непотрібні будуть. Так само не вистачає у військових дронів, це також велика проблема. Елементарно потрібно в рази більше мавіків і фпв-дронів, не кажучи вже про інші, - каже пані Берлінська.
По-моєму нас дипломатично "послали"...
1240 рік орди хана Батия ( притоптавши московитів рушили на Київ...) Князь київський.Михайло--- залишає боронити стольний-град воєводу Дмитра .а сам .нишком. через новгородські болота гоне до європейських сусідів за підмогою... Особлива надія була на Короля Угорського... Проте європейці вже мали ( на той час) добротні кріпості замки із каменюччя; воїнів у металевих обладунках ... І чихать вони хотіли( як вони вважали ) на степове воїнство орди із луками і стрілами... Звичайно король угорський /та інші.../ відмовили нам... Та зчасом гірко поплатилися... Майже рік героїчно впиралися оборонці палаючого Києва /сподіваючись на поміч все тих же угрів ...) Даремно : " Золті ворота "--- протаранили ; розпочалася жахлива різня... Натомість подібна участь чекала і сусідів . окраїни.європейців ( НЕ врятували їх кам*яні мури від навали Батия...) А угорський король найперший .хто зазнав ганьбу--поразки . рятувався втечею... Як бачимо : Угорці --це наш камінь спотикання... Це тепер ми знаємо : що поєднання саме їхніх племен із фінами та звіроловами -- СУЗДАЛЯ --- утворили московське князівство--охвістя роду людського ( яке нині нищить нашу Батьківщину ) А все тіж Угорці всіляко їх підтримують... НЕ залишаючи нам шансів для вступу НАТО