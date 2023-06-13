Мінуванням "Кримського титану" росіяни хочуть здійснювати терористичний шантаж, - ГУР МО

Цілями мінування хімзаводу "Кримський титан" в окупованому Криму може бути демонстративний шантаж росіянами, виведення з ладу підприємства у разі відступу військ РФ, а також здійснення терористичного акту.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Так, справді є така інформація. Джерела її підтверджують. Сценарії можуть бути різні. Насамперед, це може бути демонстративний шантаж, тобто продовження терористичного шантажу, який ми бачимо щодо ЗАЕС та інших об'єктів. Також це сценарій виведення з ладу підприємства на випадок відступу та втечі рашистських окупантів", - сказав він.

Юсов наголосив, що деіндустріалізація України та знищення економічних потужностей є однією з цілей російської війни.

"Тому ми бачимо вивіз українських підприємств, бачимо пограбовані українські цехи. Ця практика була на окупованому Донбасі весь час і це продовжується на окупованих територіях", - зазначив він.

Третім можливим сценарієм в українській розвідці назвали повномасштабний теракт, як той, який було здійснено окупантами на Каховській ГЕС.

"Усі ці сценарії відпрацьовуються. Ми розуміємо, що маємо справу з воєнними злочинцями та країною-агресором. Тому Україна та світ мають бути до цього готові", - сказав Юсов.

Нагадаємо, раніше в ГУР повідомили, що рашисти готують техногенну катастрофу на "Кримському титані" в окупованому Армянську