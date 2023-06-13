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Крим (14081) розвідка (3804) Кримський титан (60)

Мінуванням "Кримського титану" росіяни хочуть здійснювати терористичний шантаж, - ГУР МО

титан,кримський

Цілями мінування хімзаводу "Кримський титан" в окупованому Криму може бути демонстративний шантаж росіянами, виведення з ладу підприємства у разі відступу військ РФ, а також здійснення терористичного акту.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Так, справді є така інформація. Джерела її підтверджують. Сценарії можуть бути різні. Насамперед, це може бути демонстративний шантаж, тобто продовження терористичного шантажу, який ми бачимо щодо ЗАЕС та інших об'єктів. Також це сценарій виведення з ладу підприємства на випадок відступу та втечі рашистських окупантів", - сказав він.

Юсов наголосив, що деіндустріалізація України та знищення економічних потужностей є однією з цілей російської війни.

"Тому ми бачимо вивіз українських підприємств, бачимо пограбовані українські цехи. Ця практика була на окупованому Донбасі весь час і це продовжується на окупованих територіях", - зазначив він.

Третім можливим сценарієм в українській розвідці назвали повномасштабний теракт, як той, який було здійснено окупантами на Каховській ГЕС.

"Усі ці сценарії відпрацьовуються. Ми розуміємо, що маємо справу з воєнними злочинцями та країною-агресором. Тому Україна та світ мають бути до цього готові", - сказав Юсов.

Нагадаємо, раніше в ГУР повідомили, що рашисти готують техногенну катастрофу на "Кримському титані" в окупованому Армянську

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Топ коментарі
+13
А де, в такому разі, рекомендації щодо дій населення в Миколаївській, Одеській, Херсонскій областіх і у Криму в разі підриву заводу? Лізти на дах, бо більшість хімікатів важчі за повітря, чи ховатися в підвалі, бо амміак легший за повітря? Чи як з Каховською ГЕС: ми знали, що вона замінована, ми розглядали можливість її підриву, але населенню нічого не казали, щоб не було паніки?
Головне прокукарікать, а щось робити - то вже занадто складно. Курви...
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13.06.2023 11:58
+9
Підривом ТИТАНУ рашистські тварюки фактично знищать Північний Крим, Таврію, Азов та Каркинітьску затоку! КРИМ - це УКРАЇНА! Смерть рашистам!
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13.06.2023 12:00
+3
Ну ось, будуть камні з неба, які кримчане так хотіли
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13.06.2023 11:58
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А де, в такому разі, рекомендації щодо дій населення в Миколаївській, Одеській, Херсонскій областіх і у Криму в разі підриву заводу? Лізти на дах, бо більшість хімікатів важчі за повітря, чи ховатися в підвалі, бо амміак легший за повітря? Чи як з Каховською ГЕС: ми знали, що вона замінована, ми розглядали можливість її підриву, але населенню нічого не казали, щоб не було паніки?
Головне прокукарікать, а щось робити - то вже занадто складно. Курви...
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13.06.2023 11:58 Відповісти
Там де і по підриву ГЕС.
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13.06.2023 12:02 Відповісти
Ну ось, будуть камні з неба, які кримчане так хотіли
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13.06.2023 11:58 Відповісти
не все так красиво - від вітру багато залежить
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13.06.2023 12:12 Відповісти
Підривом ТИТАНУ рашистські тварюки фактично знищать Північний Крим, Таврію, Азов та Каркинітьску затоку! КРИМ - це УКРАЇНА! Смерть рашистам!
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13.06.2023 12:00 Відповісти
Сильно не переживай о возможных последствия возможного подрыва. В худшем случае они будут в 10000 раз меньше, чем на Каховке: ветер, малолюдная местность. Жители Армянска и Красноперекопска 2 дня максимум посидят на пляже с мокрыми тряпками на мордах. И аммиак - не иприт
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13.06.2023 12:52 Відповісти
Вітер переважно північно-східний, в залежності від часу доби, уночі - південно-східний. По степу та акваторіям "добиває" до Сімферополя, Скадовська, Мелітополя. Тобто в зоні ураження - Армянськ, Яну Капу (Красноперекопськ), Джанкой, Сімферополь, Скадовськ, Хорли, Чаплинка, Каланчак, Мелітополь, Чонгар та купа інших н.п. Півдня Херсонщини, Запоріжжя, Криму. Окрім амміаку ще кислота у значній кількості, яка "стелеться" по грунту та без будь-яких катастроф "добивала" у мирні часи добивала до Сімферополя, а також накривала увесь південь Херсонщини. Також не забувай про відстійники із хімвідходами, які назбиралися ще з 70-х років минулого сторіччя, та у разі підриву ця вся хімічна солянка піде до Азову, Чорного моря (через затоку), а також у грунт (до артезіанів, які на сьогодні є єдиними фактичними джерелами питної води на Півночі Криму). А у цих всіх населених пунктах живуть громадяни України, які вірять в Українеу та чекають на звільнення.
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13.06.2023 13:10 Відповісти
Не тужься напрасно: я химик, до 2015 года работал с Титаном. Пусть филологи\ботаники всираются от страха. Эту неприятность мы переживём...
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13.06.2023 13:31 Відповісти
Прожив там 18 років. Достеменно знаю, що на заводі, навколо нього, на Перекопі, в Армянську, Вадимі, облазив практично все. Не на кожному хімічному підприємстві є власний залізничний цех, залізничні відстійники та колії, служба хімзахисту та пожежна частина із штатом пожежників
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13.06.2023 14:59 Відповісти
Россия расписалась на законодательном уровне в этом преступлении за неделю до подрыва ГЕС. Для международного суда документ пойдет в самый раз.
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406865902/ Постановление Правительства РФ от 30 мая 2023 г. N 873
Пункт 7 - не применять систему безопасности на важных объектах на захваченных территориях. Пунк 10 - не расследовать аварии и теракты!
Из документа следует, что по плану до 1 сентября взорвать еще ЗАЭС и Титан, а может и все, куда руки дотянутся.
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13.06.2023 12:17 Відповісти
Кацапи завод підірвуть. Ось побачите. А потім ще будуть верещати, що то не вони. А усілякі оони та інші світові імпотенти будуть їм дружно піддакувати
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13.06.2023 13:14 Відповісти
 
 