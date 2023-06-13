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інформаційна війна (356) допомога (7871) Швеція (914)

Швеція допомагає Україні вести боротьбу в інформаційному просторі

хакер,фейк,дезінформація

Від самого початку повномасштабного вторгнення РФ Швеція надає допомогу Україні для боротьби в інформаційному просторі, заявив керівник одного з відділів шведського Управління психологічного захисту Мікаель Тофвессон

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на телеканал SVT, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми навчаємо і тренуємо українські відомства, як боротися в інформаційному полі", – зазначив Тофвессон.

За його словами, робота ведеться таємно.

У звіті, переданому Міністерству оборони Швеції, описується робота з "посилення об'єднаної української психологічної обороноздатності".

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13.06.2023 11:59 Відповісти
 
 