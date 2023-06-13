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водопостачання (824) вода (1168) Денис Шмигаль (4397)

Розпочинаємо будівництво магістральних водогонів для забезпечення Півдня України водою, - Шмигаль

шмигаль

Розпочинається будівництво магістральних водогонів для забезпечення Півдня України водою, на це Кабінет Міністрів уже виділив майже 2,5 млрд грн.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд України вже виділив майже 2,5 млрд грн, щоб забезпечити Південь нашої країни водою. Розпочинаємо будівництво нових магістральних водогонів, проводимо оцінку збитків та формуємо список постраждалих громад, забезпечуємо підвезення питної води, готуємо рішення про виплати постраждалим українцям", - повідомив Шмигаль.

За його словами, Кабмін сьогодні ухвалить розпорядження щодо необхідності з боку місцевої влади Херсонщини організувати роботи з обстеження пошкоджених будівель і споруд.

"Мають працювати спеціальні комісії та достатньо людей, щоб швидко обстежити руйнування, а також мають бути проведені розрахунки для подальшого відновлення житла людей", - сказав прем’єр.

Також читайте: Відновлення Каховської ГЕС та супутні роботи коштуватимуть орієнтовно 2 млрд евро, - Шмигаль

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Топ коментарі
+23
І озолотяться і діти і онуки твої, амінь.
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13.06.2023 16:59
+15
Можно водогоны из асфальта построить. По опыту распила 2019-2022 гг.
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13.06.2023 17:01
+12
Ещє одне Велике крадівництво.
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13.06.2023 17:01
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І озолотяться і діти і онуки твої, амінь.
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13.06.2023 16:59 Відповісти


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13.06.2023 17:15 Відповісти
«Велике насосництво!
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13.06.2023 17:25 Відповісти
Отсоцнецтво (грошей)
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13.06.2023 17:45 Відповісти
І піде вода, під кулями ворога. Може. В гаманці мої. Шмигаль?
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13.06.2023 16:59 Відповісти
Це тепер і в решті країни води не буде.
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13.06.2023 17:00 Відповісти
нічого не станеться. Я, тоже, майже 10 років жив на привізній воді. Вижив.
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13.06.2023 17:02 Відповісти
Реально. Спишуть на обстріл. куї. Шмигаль.
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13.06.2023 17:00 Відповісти
Велике будівництво
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13.06.2023 17:01 Відповісти
Можно водогоны из асфальта построить. По опыту распила 2019-2022 гг.
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13.06.2023 17:01 Відповісти
так и будет
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13.06.2023 17:08 Відповісти
Бетон. Асфальт не котить. Для води.
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13.06.2023 17:17 Відповісти
Ещє одне Велике крадівництво.
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13.06.2023 17:01 Відповісти
Якій контроль за рухом коштів, де залучена громадськість та експерти?
Рівень довіри до держ органів 0,1 %, ці ініціативи марні, складайте повноваженя та йдіть лісом, громадяни самі все зроблять.
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13.06.2023 17:03 Відповісти
рух коштів контролює Центробанк. не сміши.
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13.06.2023 17:19 Відповісти
Велікая будівніцта 2 па програме пріЗЕдента!!!
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13.06.2023 17:04 Відповісти
Офіс прислав на реалізацію чергову схему "Велике годівництво"
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13.06.2023 17:05 Відповісти
ВодоГОНІВНИЦТВО
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13.06.2023 17:14 Відповісти
"Уряд України вже виділив майже 2,5 млрд грн "

Всьо. Тепер я спокійний за Південь!
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13.06.2023 17:07 Відповісти
Підараси зелені..а хочь сраний мілярд на грім2 -сапсан нехочете виділити?
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13.06.2023 17:08 Відповісти
Чьи фирмы порешали? Откаты порешали? Обналы открыли? Ямы подготовили? Начинаем! Строим!
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13.06.2023 17:08 Відповісти
о, асфальт-2 він же водогон! от тут можна трохи кармани нагріти....
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13.06.2023 17:09 Відповісти
На це в них гроші моментально знайшлись. Я не кажу, що це не потрібно. Але в нас війна. І першочергове завдання - кров з носу, але забезпеч Армію. Але у Зельоних воно на місці, яке після останнього.
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13.06.2023 17:09 Відповісти
На армію йде трохи більше ~ 200 млрд. в місяць.
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13.06.2023 17:38 Відповісти
Офіс Президента перейшов всі межі у боротьбі проти мера Києва Віталія Кличка. Цього разу через це протистояння постраждали жителі Херсонщини, які і без того пережили підрив Каховської ГЕС. Цю ситуацію прокоментував журналіст Валерій Калниш
https://www.youtube.com/watch?v=SFtmVWocCGE
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13.06.2023 17:10 Відповісти
Яким дивним чином все так швидко спроектовано і розраховано по бюджету?
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13.06.2023 17:12 Відповісти
Що? Велике водогонівництво?
Бо красти на "великому плотівництві" Зеленському не світить?
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13.06.2023 17:14 Відповісти
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13.06.2023 17:14 Відповісти
чергове "Велике будівництво Зеленського - це велике крадівництво"(с) - а зверху ще асфальт.

https://gazeta.ua/ru/articles/politics/_bolshaya-strojka-zelenskogo-eto-bolshoe-vorovstvo-redaktor-nashi-groshi/1067676
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13.06.2023 17:20 Відповісти
Кабмін зашивелився? Не вірю!!!
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13.06.2023 17:34 Відповісти
Господи боже....розкрадуть,освоять....головне як будувати война не кончилась!!
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13.06.2023 17:34 Відповісти
А разве нельзя зеленожопых слуг народа использовать вместо насосов ?
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13.06.2023 17:38 Відповісти
То давати людям воду, чи ні? Бо така зрада зрадна...
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13.06.2023 17:40 Відповісти
Питання не у воді, а в черговому організованому розпилі. Якщо і буде щось зроблено, то труби там будуть золотими, вентилі платиновими, а насоси з діамантовими деталями.
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13.06.2023 18:50 Відповісти
Ребус: С#Водогони.
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13.06.2023 17:49 Відповісти
Мудре рішення!Розпочинаємо будівництво магістральних водогонів для забезпечення Півдня України водою!І ще забув сказати--ВІДБУДОВОЮ БУДУТЬ ЗАЙМАТИСЯ ЛИШЕ АМЕРИКАНСЬКІ СПЕЦІАЛІСТИ. НУ І ФІНАНСИ БУДУТЬ ЛИШЕ В РУКАХ АМЕРИКАНЦІВ! ЗЕ, А ДЕ АПЛОДИСМЕНТИ? Ваш прем'єр-міністр Денис Шмигаль!
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13.06.2023 21:15 Відповісти
 
 