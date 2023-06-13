У РФ влада Хакасії перестала публікувати некрологи про загиблих в Україні

Влада Республіки Хакасія на "прохання" Міноборони РФ припинила публікувати некрологи про мешканців регіону, які загинули в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт Радіо свобода "Сибір.Реалії".

За інформацією джерел видання, влада Хакасії отримала таке розпорядження, оскільки дані з некрологів використовують "Російська служба ВВС" та "Медіазона" при підрахунку російських втрат у війні.

Дані про втрати, які журналісти збирають з відкритих джерел, сильно відрізняються від заяв Міністерства оборони РФ. Очільник відомства Сергій Шойгу востаннє озвучував втрати ще у вересні 2022 року та заявляв, що Росія нібито втратила у боях лише 5937 військових. У той же час ВВС та Медіазона встановили 25 218 імен убитих солдатів, зазначивши, що це маскимально стриманна оцінка.

У "Сибір.Реалії" нагадують, що востаннє некролог з України влада Хакасії публікувала наприкінці квітня - тоді бійці ЗСУ ліквідували депутата Дмитра Іванова, який воював у складі ПВК "Вагнера" під Бахмутом.

Також читайте: У Бахмуті Росія втрачала одного солдата на кожні захоплені 48 сантиметрів, - Міноборони Великої Британії