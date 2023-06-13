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У РФ влада Хакасії перестала публікувати некрологи про загиблих в Україні

кладовище

Влада Республіки Хакасія на "прохання" Міноборони РФ припинила публікувати некрологи про мешканців регіону, які загинули в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт Радіо свобода "Сибір.Реалії".

За інформацією джерел видання, влада Хакасії отримала таке розпорядження, оскільки дані з некрологів використовують "Російська служба ВВС" та "Медіазона" при підрахунку російських втрат у війні.

Дані про втрати, які журналісти збирають з відкритих джерел, сильно відрізняються від заяв Міністерства оборони РФ. Очільник відомства Сергій Шойгу востаннє озвучував втрати ще у вересні 2022 року та заявляв, що Росія нібито втратила у боях лише 5937 військових. У той же час ВВС та Медіазона встановили 25 218 імен убитих солдатів, зазначивши, що це маскимально стриманна оцінка. 

У "Сибір.Реалії" нагадують, що востаннє некролог з України влада Хакасії публікувала наприкінці квітня - тоді бійці ЗСУ ліквідували депутата Дмитра Іванова, який воював у складі ПВК "Вагнера" під Бахмутом.

Також читайте: У Бахмуті Росія втрачала одного солдата на кожні захоплені 48 сантиметрів, - Міноборони Великої Британії
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Топ коментарі
+10
Статистика скотомогильников в параше теперь не ведётся.
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13.06.2023 17:54
+10
Це геноцид рускава чєлавєка! А з чим же вони "на дірку" ходить будуть? Так однієї газети всій сім'ї вистачало, а тепер тільки комусь одному! Даколє?
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13.06.2023 17:57
+9
Навідь свиня, коли її збираюся колоти, щось відчуває і пручяєця. А ці дебіли йдуть на убой радісно і зі співами
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13.06.2023 17:58
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Статистика скотомогильников в параше теперь не ведётся.
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13.06.2023 17:54 Відповісти
еще Гришка Распутин говаривал николке второму - "войну начнешь - конец росии"
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13.06.2023 18:31 Відповісти
Це геноцид рускава чєлавєка! А з чим же вони "на дірку" ходить будуть? Так однієї газети всій сім'ї вистачало, а тепер тільки комусь одному! Даколє?
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13.06.2023 17:57 Відповісти
рускаГА скота.
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13.06.2023 18:10 Відповісти
Навідь свиня, коли її збираюся колоти, щось відчуває і пручяєця. А ці дебіли йдуть на убой радісно і зі співами
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13.06.2023 17:58 Відповісти
Кацапи безправні фаталісти. Згадайте "нєтлєнку" групи "Крематорій" - "... Ми живьом для того чтоби завтра здохнуть.." "...так лучшє чєм от водки і от простуд..."
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13.06.2023 18:03 Відповісти
Відсутність інформації призводить до виникнення і поширення феєричних слухів та панічних страшилок. Невідомість лякає найбільше. Виходить що "мобіки" просто пропали без вісті. Ми маємо вітати таку дурість і використовувати її на свою користь.
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13.06.2023 18:01 Відповісти
Оййййй та у них у 2 світовій жертви від 20 до 42 млн. Тобто +- 22 млн. Що їм там 10 чи 100 чоловік
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13.06.2023 18:01 Відповісти
У Жителів Хакасії надто "вузький кругозір"...
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13.06.2023 18:01 Відповісти
Умер максим, ну и хрен с ним!
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13.06.2023 18:02 Відповісти
Вже нема кому писати?
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13.06.2023 18:08 Відповісти
Хакаси теж русскіі люді? а якщо вони не русскіі люді, то які вони люді?
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13.06.2023 18:10 Відповісти
Закінчилися?
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13.06.2023 18:12 Відповісти
Якщо без некрологів, давайте хоча б анекдоти про них.
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13.06.2023 18:20 Відповісти
А шо, хакаси адепти Кіріла ? Стойбіща РПЦ, однако... Вони ж разом з тивами,бурятами - північні кетайці.
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13.06.2023 18:50 Відповісти
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13.06.2023 18:55 Відповісти
Пусть отдельным выпуском печатают альманах "Дохлый лапоть".
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13.06.2023 19:08 Відповісти
 
 