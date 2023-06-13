Обстріл Кривого Рогу: родини загиблих отримають матеріальну допомогу
Влада Дніпропетровської області виділить родинам загиблих унаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Кривому Розі матеріальну допомогу в розмірі 300 тисяч гривень.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Найбільше горе - це 11 втрачених життів. Завтра у місті день жалоби. Родини загиблих можуть розраховувати на матеріальну допомогу від області - 300 тисяч гривень", - написав Лисак.
Наразі на місці ракетного удару працюють рятувальники, комунальники, волонтери. Розгорнуто гуманітарні місії міжнародні благодійні організації. Також працює пункт, де приймають заяви про пошкоджене майно.
"Після експертиз розумітимемо, чи можна відновити понівечену багатоповерхівку. Поки в будівлях поряд закривають плівкою та дерев’яними плитами вибиті вікна. Всі забезпечені їжею і меддопомогою", - додав глава ОВА.
Будь ласка, зачекайте...
знаєш, як їм там в Кривому Розі страшно ...
Навіть вже по телемарафону визнали, що це ж таки було влучання палаючих уламків, а не пряме влучання ракети? Бо коли я зранку це писав, мене тут кацапом почали обзивати та що я хочу винними зробити ППО.