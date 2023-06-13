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Обстріл Кривого Рогу: родини загиблих отримають матеріальну допомогу

кривий,ріг

Влада Дніпропетровської області виділить родинам загиблих унаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Кривому Розі матеріальну допомогу в розмірі 300 тисяч гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Найбільше горе - це 11 втрачених життів. Завтра у місті день жалоби. Родини загиблих можуть розраховувати на матеріальну допомогу від області - 300 тисяч гривень", - написав Лисак.

Наразі на місці ракетного удару працюють рятувальники, комунальники, волонтери. Розгорнуто гуманітарні місії міжнародні благодійні організації. Також працює пункт, де приймають заяви про пошкоджене майно.

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"Після експертиз розумітимемо, чи можна відновити понівечену багатоповерхівку. Поки в будівлях поряд закривають плівкою та дерев’яними плитами вибиті вікна. Всі забезпечені їжею і меддопомогою", - додав глава ОВА.

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Зараз на Марафоні почув, що розслідують обломок якої ракети впав та спричинив пожар в багатоповерхівці в Кривому Розі, російської чи української випущеної нашим ППО. Яка, курва, різниця? Винуватець в любому випадку пуйло. Чи якогось стрілочника шукають та призначать. Когось з операторів української пускової системи ППО.
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13.06.2023 19:34 Відповісти
зря ти за родітєлєв верховного не біспокоєшся.

знаєш, як їм там в Кривому Розі страшно ...
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13.06.2023 19:38 Відповісти
Немає ніякої різниці. Винуваті кацапи.

Навіть вже по телемарафону визнали, що це ж таки було влучання палаючих уламків, а не пряме влучання ракети? Бо коли я зранку це писав, мене тут кацапом почали обзивати та що я хочу винними зробити ППО.
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13.06.2023 20:43 Відповісти
 
 