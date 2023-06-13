Печерський суд блокує рахунки одного з найбільших сільгоспвиробників України ПК "Поділля"

Печерський районний суд відмовився зняти арешт з рахунків ПрАТ "ПК "Поділля". Аграрна компанія наразі забезпечує роботою 4 тисячі людей – разом з членами родин це близько 20 тисяч. Ще 50 тисяч пайовиків є партнерами підприємства.

Про це повідомляє 5.UA, інформує Цензор.НЕТ.

За словами адвоката Володимира Горделюка, Міністерство аграрної політики у цьому році визнало підприємство об'єктом критичної інфраструктури, критично важливим для економіки країни у воєнний час.

"Держава закуповує зброю для армії за рахунок податків, благодійної допомоги, які сплачує бізнес. Не буде надходжень – не буде цього всього", – розповів адвокат. Він наголосив арешт накладений неправомірно: "коли прокуратура звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту, суд не розбирався, жодних матеріалів не витребовувалося і не досліджувалося. Був накладений арешт на рахунки аграрного підприємства. Аграрний бізнес – це одна із складових українського бізнесу, в умовах війни це дуже потужна фінансова подушка для нашої держави".

"Йде розслідування якоїсь кримінальної справи проти інших підприємств за вчинення ними якихось кримінальних злочинів, і в рамках розслідування цієї справи накладається арешт на рахунки ПрАТ ПК "Поділля" – компанії з більш ніж 20-тирічним досвідом роботи на аграрному ринку, яка лише за минулий рік сплатила до бюджету 282 мільйони податків. Компанія виробила 134 тисячі тон цукру. Ви уявляєте, які це величезні цифри?", – констатував адвокат.

"Ми навели суду юридичні аргументи. Щоб ви розуміли, підприємство на сьогодні не має жодного процесуального статусу – ні підозри, ні обвинувачення", – наголосив адвокат. "Ми вважаємо це політичним рішенням і, звичайно, будемо це оскаржувати", – сказав Горделюк.

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Народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Артур Герасимов заявив: блокування стратегічного підприємства, яке генерує експортну виручку, під час воєнного стану підриває обороноздатність країни.

"Коли були оприлюднені дані про структуру українського експорту на початку 2023 року, то саме на аграрний сектор припадало дві третини, більше 65%. На ці гроші, на податки, на валюту, яка заробляється від експорту української продукції за кордон, фінансується українське військо", – наголосив Герасимов.

"У багатьох чоловіки на фронті, рідні на фронті. Це втрата ринків, тому що, коли ти не можеш через блокування рахунків поставляти свою продукцію – ти втрачаєш ринки, а повернутися дуже важко. Це також втрата майбутніх податків, майбутнього фінансування армії. Сільське господарство – це постійний процес і постійно треба сіяти, готуватися до збирання врожаю, купувати паливо, купувати добрива, багато іншого. Зараз все це заблоковано", – підсумував нардеп.