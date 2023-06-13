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сільське господарство (696) юстиція (732) Печерський суд Києва (29)

Печерський суд блокує рахунки одного з найбільших сільгоспвиробників України ПК "Поділля"

суд

Печерський районний суд відмовився зняти арешт з рахунків ПрАТ "ПК "Поділля". Аграрна компанія наразі забезпечує роботою 4 тисячі людей – разом з членами родин це близько 20 тисяч. Ще 50 тисяч пайовиків є партнерами підприємства.

Про це повідомляє 5.UA, інформує Цензор.НЕТ.

За словами адвоката Володимира Горделюка, Міністерство аграрної політики у цьому році визнало підприємство об'єктом критичної інфраструктури, критично важливим для економіки країни у воєнний час.

"Держава закуповує зброю для армії за рахунок податків, благодійної допомоги, які сплачує бізнес. Не буде надходжень – не буде цього всього", – розповів адвокат. Він наголосив арешт накладений неправомірно: "коли прокуратура звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту, суд не розбирався, жодних матеріалів не витребовувалося і не досліджувалося. Був накладений арешт на рахунки аграрного підприємства. Аграрний бізнес – це одна із складових українського бізнесу, в умовах війни це дуже потужна фінансова подушка для нашої держави".

"Йде розслідування якоїсь кримінальної справи проти інших підприємств за вчинення ними якихось кримінальних злочинів, і в рамках розслідування цієї справи накладається арешт на рахунки ПрАТ ПК "Поділля" – компанії з більш ніж 20-тирічним досвідом роботи на аграрному ринку, яка лише за минулий рік сплатила до бюджету 282 мільйони податків. Компанія виробила 134 тисячі тон цукру. Ви уявляєте, які це величезні цифри?", – констатував адвокат.

"Ми навели суду юридичні аргументи. Щоб ви розуміли, підприємство на сьогодні не має жодного процесуального статусу – ні підозри, ні обвинувачення", – наголосив адвокат. "Ми вважаємо це політичним рішенням і, звичайно, будемо це оскаржувати", – сказав Горделюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна звернулася до країн G7 з проханням допомогти в розмінуванні сільськогосподарських земель

Народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Артур Герасимов заявив: блокування стратегічного підприємства, яке генерує експортну виручку, під час воєнного стану підриває обороноздатність країни.

"Коли були оприлюднені дані про структуру українського експорту на початку 2023 року, то саме на аграрний сектор припадало дві третини, більше 65%. На ці гроші, на податки, на валюту, яка заробляється від експорту української продукції за кордон, фінансується українське військо", – наголосив Герасимов.

"У багатьох чоловіки на фронті, рідні на фронті. Це втрата ринків, тому що, коли ти не можеш через блокування рахунків поставляти свою продукцію – ти втрачаєш ринки, а повернутися дуже важко. Це також втрата майбутніх податків, майбутнього фінансування армії. Сільське господарство – це постійний процес і постійно треба сіяти, готуватися до збирання врожаю, купувати паливо, купувати добрива, багато іншого. Зараз все це заблоковано", – підсумував нардеп.

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Топ коментарі
+14
Портновські суди - вони ж і зермаківські. Гетманцевим. теж смердить.
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13.06.2023 20:05
+13
Якщо хто не зрозуиів - то цей агрохолдинг є власністю сім'ї Порошенків. До речі, який може може додатково і немало донатити на ЗСУ.
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13.06.2023 20:08
+10
Але ж вони не платять мзду в Офіс!
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13.06.2023 20:22
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О это уже серьйозно.......в мене пай в Пороха.
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13.06.2023 19:53 Відповісти
для зебарыг верховного йурыста Украины самое стратегическое предприятие - пещерный суд
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13.06.2023 19:58 Відповісти
Портновські суди - вони ж і зермаківські. Гетманцевим. теж смердить.
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13.06.2023 20:05 Відповісти
А чего это Артурчик вписался? Он акционер этой компании? Или как? Если так, то эту компанию трогать нельзя, чтобы она ни сделала.
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13.06.2023 20:05 Відповісти
Власник ПК "Поділля" - Вдовцов Михайло Михайлович.

https://www.chesno.org/politician/35405/

"Cui prodest?", - питали в Римі.
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13.06.2023 20:06 Відповісти
а чи власник? Чи не керуючий? Чи не просто директор?
Між іншим, в наведеній ссилі про власність - ні слова.
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13.06.2023 20:12 Відповісти
Ой, а що там про власність? Бо зовсім не зрозуміло, хто є власник, а хто - зітц-керуючий.
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13.06.2023 20:17 Відповісти
І в Кузні на Рибальському є свій директор; і в Рошена є свій директор. Так, вони мають міноритарні паї - але не більше того. Вони директори, а не власники з правом прийняття остаточного рішення.
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13.06.2023 20:46 Відповісти
А хто ж тоді справжній хазяїн?
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13.06.2023 21:00 Відповісти
2015

мажоритарка 60

Вінницька обласна рада 7-го скликання: https://www.chesno.org/party/37/ БПП - мажоритарка

ОБРАНО ДЕПУТАТОМ.

Характеристики політика

https://www.chesno.org/politician/35405/#presence

Прогульництво

2020



Вінницька обласна рада 8-го скликання: https://www.chesno.org/party/37/ ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" - список №29, округ 5

НЕ ОБРАНО.
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13.06.2023 22:52 Відповісти
Якщо хто не зрозуиів - то цей агрохолдинг є власністю сім'ї Порошенків. До речі, який може може додатково і немало донатити на ЗСУ.
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13.06.2023 20:08 Відповісти
Так очевидно ж, що чергова батрахоміомахія.
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13.06.2023 20:13 Відповісти
Собака заритий в ОПі.
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13.06.2023 20:14 Відповісти
Але ж вони не платять мзду в Офіс!
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13.06.2023 20:22 Відповісти
Один клан не платить іншому? Яке неподобство!
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13.06.2023 20:24 Відповісти
У нас країна перетворилась на бандформування з "наєздами" та відкатами? Тоді, куди йдемо?
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13.06.2023 21:59 Відповісти
Та невже перетворилась? А коли цього не було, починаючи з пізнього ЛМ, потім ЛД, потім ВА, потім ВФ, потім ПО, і нарешті ВО, нікого не оминув?

Завжди при владі була наша рідненька українська корупційно-олігархічна мафія. Тільки при тому, чи іншому президенті - той чи інший клан переймав у попереднього естафету.

Причому у всіх кланів була єдина основна мета - обібрати Україну, обібрати українців. Які в свою чергу представників цих мафій і обирали президентами.

А так - все, як завжди.
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13.06.2023 22:52 Відповісти
З таким "Судами" інвестори "в чергу ставатимуть"....
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13.06.2023 20:33 Відповісти
Обычный Харьковский Строитель.. Думаете мне легко?? Всем тяжело.. Ну у нас есть цель. Добить этих п....сов.. Может хватит искать врагов у себя?? Может у нас есть враг другой?? У меня на фирме 12 воюют , двое погибли , трое раненых.. Может хватит?? За гребану москальску мову.. Вывчаю Украінську!!! Але , Коли хлопці Шли захишати Північну Салтівку, вони Іспити не складали..
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13.06.2023 21:29 Відповісти
Не знаю скільки це Поділля платить там податків в бюджет але орендодавцям землі вони безсовісно недоплачують у порівнянні з малими агропідприємствами і фермерами. Та й розірвати договір оренди землі з ними без допомоги юриста майже неможливо.
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13.06.2023 21:30 Відповісти
А куди ти здаш свої 20 соток у центрі поля якщо розірвеш договір?!
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13.06.2023 21:43 Відповісти
Щодо інформації, розміщеній у газеті «33-й канал», про те, що 60 пайовиків с. Тернівки передчасно хочуть вийти із ПрАТ «ПК «Поділля» повідомляємо.



У газеті «33-й канал» від 16.05.2012 надруковано статтю «60 пайовиків с. Тернівки передчасно хочуть вийти із ПрАТ «ПК «Поділля», бо вважають, що їхні договори неправочинні». Прокуратурою Крижопільського району дану інформацію було вивчено та встановлено.
60 мешканців с. Тернівка Крижопільського району у 2004-2005 р.р. передали свої земельні паї в оренду ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля» строком на 10 років. У 2010-2011 р.р. вони виявили бажання розірвати вказані договори оренди. Проте, орендар (ПрАТ «ПК «Поділля») згоди такої не дав, тому власники земельних паїв звернулись (відповідно до вимог договору та чинного законодавства) до суду з вимогою про розірвання цих договорів і повернення у володіння належних їм ділянок. Судовий розгляд цих позовів триває (переважно у апеляційній та касаційній інстанціях).
....
. Звернення щодо земельних паїв на території Джугастрянської сільської ради надійшло в прокуратуру району 08.02.2011 р. та того ж дня було надіслано для розгляду за належністю у відділ Держкомзему у Крижопільському районі, про що письмово повідомлено заявника.

Прес-служба прокуратури Вінницької областІ
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13.06.2023 23:03 Відповісти
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13.06.2023 22:07 Відповісти
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13.06.2023 22:10 Відповісти
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13.06.2023 22:16 Відповісти
"Тепер в мене 100% свій прокурор", - Презідент України В. Зеленський
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13.06.2023 22:13 Відповісти
КОЛИ ВТРАЧАЄШ ВЛАДУ...
https://lb.ua/economics/2019/12/09/444310_poroshenko_perepisal_sina.html 9 грудня 2019, 10:19
https://lb.ua/economics/2019/12/09/444310_poroshenko_perepisal_sina.html Порошенко переписав на сина аграрний бізнес

https://lb.ua/economics/2019/12/09/444310_poroshenko_perepisal_sina.html Олексій Порошенко-молодший став власником "Укрпромінвест-Агро".
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13.06.2023 23:00 Відповісти
Печерський суд блокує ...
ПЕРЕПРОШУЮ..

А ЯК ЖЕ "СЛАВНОЗВІСНА" СУДОВА РЕФОРМА ПОРОШЕНКА?

https://dejure.foundation/news/sudova-reforma-stala-prokliattiam-poroshenka-interviu-z-zhernakovym «Судова реформа стала прокляттям Порошенка»: інтерв'ю з Михайлом Жернаковим

https://dejure.foundation/news/sudova-reforma-stala-prokliattiam-poroshenka-interviu-z-zhernakovym 13.05.2019

- Яка роль саме Президента була у реформуванні судів? Чи вважаєте ви, що судова реформа провалена саме через дії Петра Порошенка?

- Відповідальність покладаємо в першу чергу на Порошенка. На мою думку, результати цих виборів - це в тому числі результат неуспішної політики Президента щодо судової реформи за останні роки. Саме Президент є автором цієї реформи, саме Президент сказав, що це реформа реформ, яку треба зробити щонайперше, саме Президент є автором всіх законопроектів, включно зі змінами у Конституцію, відповідно до яких здійснюється судова реформа.
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13.06.2023 23:09 Відповісти
представники влади, люди, наближені до Адміністрації Президента, намагались і далі впливати на суди і далі будували систему таким чином, щоб не робити її незалежною, а приборкати її, поставити своїх суддів. Новий Верховний Суд більше залежить від Порошенка, ніж від попередньої влади.

- А що саме дозволяє вам так говорити?

- Процедури добору, які були, їхні результати.

У нас за останні 5 років - нуль нових суддів у судах першої інстанції і нуль нових суддів в апеляції.


ПЄТЯ,ОТРИМАЙ бУМЕРАНГОМ!
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13.06.2023 23:12 Відповісти
 
 