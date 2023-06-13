Печерський суд блокує рахунки одного з найбільших сільгоспвиробників України ПК "Поділля"
Печерський районний суд відмовився зняти арешт з рахунків ПрАТ "ПК "Поділля". Аграрна компанія наразі забезпечує роботою 4 тисячі людей – разом з членами родин це близько 20 тисяч. Ще 50 тисяч пайовиків є партнерами підприємства.
Про це повідомляє 5.UA, інформує Цензор.НЕТ.
За словами адвоката Володимира Горделюка, Міністерство аграрної політики у цьому році визнало підприємство об'єктом критичної інфраструктури, критично важливим для економіки країни у воєнний час.
"Держава закуповує зброю для армії за рахунок податків, благодійної допомоги, які сплачує бізнес. Не буде надходжень – не буде цього всього", – розповів адвокат. Він наголосив арешт накладений неправомірно: "коли прокуратура звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту, суд не розбирався, жодних матеріалів не витребовувалося і не досліджувалося. Був накладений арешт на рахунки аграрного підприємства. Аграрний бізнес – це одна із складових українського бізнесу, в умовах війни це дуже потужна фінансова подушка для нашої держави".
"Йде розслідування якоїсь кримінальної справи проти інших підприємств за вчинення ними якихось кримінальних злочинів, і в рамках розслідування цієї справи накладається арешт на рахунки ПрАТ ПК "Поділля" – компанії з більш ніж 20-тирічним досвідом роботи на аграрному ринку, яка лише за минулий рік сплатила до бюджету 282 мільйони податків. Компанія виробила 134 тисячі тон цукру. Ви уявляєте, які це величезні цифри?", – констатував адвокат.
"Ми навели суду юридичні аргументи. Щоб ви розуміли, підприємство на сьогодні не має жодного процесуального статусу – ні підозри, ні обвинувачення", – наголосив адвокат. "Ми вважаємо це політичним рішенням і, звичайно, будемо це оскаржувати", – сказав Горделюк.
Народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Артур Герасимов заявив: блокування стратегічного підприємства, яке генерує експортну виручку, під час воєнного стану підриває обороноздатність країни.
"Коли були оприлюднені дані про структуру українського експорту на початку 2023 року, то саме на аграрний сектор припадало дві третини, більше 65%. На ці гроші, на податки, на валюту, яка заробляється від експорту української продукції за кордон, фінансується українське військо", – наголосив Герасимов.
"У багатьох чоловіки на фронті, рідні на фронті. Це втрата ринків, тому що, коли ти не можеш через блокування рахунків поставляти свою продукцію – ти втрачаєш ринки, а повернутися дуже важко. Це також втрата майбутніх податків, майбутнього фінансування армії. Сільське господарство – це постійний процес і постійно треба сіяти, готуватися до збирання врожаю, купувати паливо, купувати добрива, багато іншого. Зараз все це заблоковано", – підсумував нардеп.
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https://www.chesno.org/politician/35405/
"Cui prodest?", - питали в Римі.
Між іншим, в наведеній ссилі про власність - ні слова.
мажоритарка 60
Вінницька обласна рада 7-го скликання: https://www.chesno.org/party/37/ БПП - мажоритарка
ОБРАНО ДЕПУТАТОМ.
Характеристики політика
https://www.chesno.org/politician/35405/#presence
Прогульництво
2020
Вінницька обласна рада 8-го скликання: https://www.chesno.org/party/37/ ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" - список №29, округ 5
НЕ ОБРАНО.
Завжди при владі була наша рідненька українська корупційно-олігархічна мафія. Тільки при тому, чи іншому президенті - той чи інший клан переймав у попереднього естафету.
Причому у всіх кланів була єдина основна мета - обібрати Україну, обібрати українців. Які в свою чергу представників цих мафій і обирали президентами.
А так - все, як завжди.
У газеті «33-й канал» від 16.05.2012 надруковано статтю «60 пайовиків с. Тернівки передчасно хочуть вийти із ПрАТ «ПК «Поділля», бо вважають, що їхні договори неправочинні». Прокуратурою Крижопільського району дану інформацію було вивчено та встановлено.
60 мешканців с. Тернівка Крижопільського району у 2004-2005 р.р. передали свої земельні паї в оренду ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля» строком на 10 років. У 2010-2011 р.р. вони виявили бажання розірвати вказані договори оренди. Проте, орендар (ПрАТ «ПК «Поділля») згоди такої не дав, тому власники земельних паїв звернулись (відповідно до вимог договору та чинного законодавства) до суду з вимогою про розірвання цих договорів і повернення у володіння належних їм ділянок. Судовий розгляд цих позовів триває (переважно у апеляційній та касаційній інстанціях).
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. Звернення щодо земельних паїв на території Джугастрянської сільської ради надійшло в прокуратуру району 08.02.2011 р. та того ж дня було надіслано для розгляду за належністю у відділ Держкомзему у Крижопільському районі, про що письмово повідомлено заявника.
Прес-служба прокуратури Вінницької областІ
https://lb.ua/economics/2019/12/09/444310_poroshenko_perepisal_sina.html 9 грудня 2019, 10:19
https://lb.ua/economics/2019/12/09/444310_poroshenko_perepisal_sina.html Порошенко переписав на сина аграрний бізнес
https://lb.ua/economics/2019/12/09/444310_poroshenko_perepisal_sina.html Олексій Порошенко-молодший став власником "Укрпромінвест-Агро".
ПЕРЕПРОШУЮ..
А ЯК ЖЕ "СЛАВНОЗВІСНА" СУДОВА РЕФОРМА ПОРОШЕНКА?
https://dejure.foundation/news/sudova-reforma-stala-prokliattiam-poroshenka-interviu-z-zhernakovym «Судова реформа стала прокляттям Порошенка»: інтерв'ю з Михайлом Жернаковим
https://dejure.foundation/news/sudova-reforma-stala-prokliattiam-poroshenka-interviu-z-zhernakovym 13.05.2019
- Яка роль саме Президента була у реформуванні судів? Чи вважаєте ви, що судова реформа провалена саме через дії Петра Порошенка?
- Відповідальність покладаємо в першу чергу на Порошенка. На мою думку, результати цих виборів - це в тому числі результат неуспішної політики Президента щодо судової реформи за останні роки. Саме Президент є автором цієї реформи, саме Президент сказав, що це реформа реформ, яку треба зробити щонайперше, саме Президент є автором всіх законопроектів, включно зі змінами у Конституцію, відповідно до яких здійснюється судова реформа.
- А що саме дозволяє вам так говорити?
- Процедури добору, які були, їхні результати.
У нас за останні 5 років - нуль нових суддів у судах першої інстанції і нуль нових суддів в апеляції.
ПЄТЯ,ОТРИМАЙ бУМЕРАНГОМ!