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Новини
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Відбулося рейдерське захоплення гаражного кооперативу у Голосіївському районі Києва. ВIДЕО

У Голосіївському районі Києва 12 червня було здійснено рейдерське захоплення гаражного кооперативу.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ голова правління Об'єднання Кооперативних Автостоянок "Дублер" Аліна Семенова.

У мережі також публікували відео інциденту, на якому невідомі молодики погрожували людям. (Увага! Ненормативна лексика).

Також вночі 12 червня було здійснено підпал на території кооперативу.

"Кооператив офіційно створено у 1984 році. Це не самозахоплення, що люди зібралися, а було рішення Московського виконкому щодо створення цієї автостоянки. Станом на зараз в склад кооперативу входить дві автостоянки – "Дублер" та "Жокей".

В 2019 році я стала головою правління після смерті попереднього голови правління. І в 19 році у нас вперше була спроба захоплення Нарохою Олегом Петровичем. Він представляє Київську міську спілку автомобілістів. Він начебто купив на Prozorro одну з наших автостоянок. На той момент нам вдалося вже відмотати. І вже минулого року (2022) під час повномасштабної війни 20 червня група молодиків у складі з Нарохою, Бєляєвим – це заступник в цій спілці, купою адвокатів, тітушками та паном Чернегою, який є членом бюро Голосіївського осередку партії "Батьківщина". Вони прийшли на територію кооперативу та заявили, що змінилося керівництво", - зазначила вона.

За словами Семенової, було відкрито кримінальне провадження, а в процесі розглянуто всі документи, які отримали від цих людей.

"З’ясувалося, що вони провели, за 3 дні до повномасштабної, збори на території кооперативу. Прийшло 329 людей. Вони надали нотаріусам протоколи. Ми зробили аудит по цим протоколами, та виявили, що жодне прізвище, яке фігурує в цих документах, не співпадає по реєстрах з членами кооперативу. Тобто, ці люди не є членами кооперативу. Більше того, частини взагалі немає в реєстрі громадян України. Їх не існує. Вже в ході спілкування з іншими кооперативами, при аналізі документації і інформації, яку ми отримали, в нас склалася приблизна "схема", як працюють ці особи. Це організоване угруповання, там є чітка ієрархія. Є ті люди, які займаються чисто документацією, є люди силового блоку, є масмедіа. Тобто потрібно тиснути на людей, створювати телеграм-канали тощо.

Ці люди довгий час, з 2004 року, захоплюють кооперативи та парковки по Києву. При чому, за однаковою схемою. Перше – змінюють керівництво за підробними фактами та документами. Далі вони захоплюють приміщення, роблять власність на ці приміщення. При чому також за підробними документами. Власність вони роблять або на інші компанії, або на свою спілку. Таким чином вони намагаються легітимізувати свою охорону. Охорона – це декілька компаній. Серед них люди або з центрів по роботі з наркоманами та людьми, які вживають алкогольні напої. І люди з кримінальним минулим. Для прикладу, в травні цього року (2023) до нас прийшли захоплювати приміщення, які побудовані у 1986 році нашим кооперативом, вони якимось чином встали на балансі у Київської міською спілки автомобілістів, вони оформили оренду нашим кооперативом у березні цього року. І намагалися завести свою охорону. Серед осіб, які потрапили на територію кооперативу – це брати Стрижаки, це "Харківський оплот", учасники "Антимайдану", які неодноразово брали участь в багатьох рейдерських захопленнях підприємств по всій Україні. Вчора, наприклад, нас захоплювали, пост охорони, молодики, які перебувають у розшуку з дуже тяжкими статтями", - розповіла вона.

Також кооператив звертався до Мін’юсту, Антирейдерської комісії.

"Але, на жаль, в коло цієї комісії дуже вхожий пан Крейнін – колишній зять пана Литвина (ексспікера ВР Володимира Литвина. – Ред.). Він також бере участь в цій ОПГ. І, безпосередньо, він вирішує всі питання в Мін’юсті. В нього там є свою нотаріуси, реєстратори і працівники Мін’юсту, які закривають на це все очі та допомагають реєструвати будь-які документи. ...

Аналізуючи цю всю структуру, ми зрозуміли, що перед тим як "заходити на район" для захоплення стоянок, вони знаходять виходи на правоохоронні органи. Вони пропонують певну суму для того, щоб їм давали зелене світло під час рейдерських захоплень. Так сталось і в нашому районі – Голосіївському. Ми чітко розуміємо, коли вони не домовлялись із поліцією, і коли вони домовлялись із поліцією. Коли вони не домовлялися із поліцією, то поліція була на боці закону, прав та інтересів цього кооперативу. А останні рази було вже пряме домовляння, тому що люди з кримінальним минулим, в розшуку, вони, скажімо так, "третювали" (не рахувалися. – Ред.) з працівниками поліції. Тобто, ані погрози, які лунали з боку рейдерів, ані пошкодження майна", - додала Семенова.

Також вона заявила, що 12 червня, коли вона заїжджала на територію кооперативу на автівці, то невідомі почали бити лобое скло та кидати каміння в автівку. Водій дістав тілесну ушкодженн, а поліція "навіть відмовилася надати йому направлення на медичну експертизу".

"Всі наші заяви, звернення уваги поліції до правопорушень, які відбувалося з боку рейдерів, вони ігнорувалися. Нам вдалося ще одне кримінальне провадження відкрити, по тих провадженнях, які вже відкрили, існує така практика, при чому, нам це прямо сказали: "ми займаємося вашими справами у вільний від роботи час". Це сказав слідчий, який веде нашу справу. Вже майже рік, крім того, що допитали наших людей, члени кооперативу писали заяви, неодноразово зверталися на урядові лінії, приходили на опитування, люди залучені до процесу захисту… Крім цих дій більше нічого не було зроблено. Абсолютно. Попри те, що ми подавали клопотання на проведення певних слідчих дій. Вони просто ігнорували.

Станом на сьогодні, більш-менш тихо, поки що затишшя. Дуже велика увага, принаймні сьогодні, з боку поліції. У нас вони курсують кожні пів години, перевіряють, що відбувається. Але за цей весь рік ми познайомилися з великою кількістю кооперативів, які потрапили в таку ж саму ситуацію, і серед кооперативів, які вже захоплені по тій же схемі, вдалося тільки 3 кооперативам повністю відбороти своє право. Це в Солом’янському, Святошинському районах та на Троєщині", - сказала вона.

Також, продовжила Семенова, інші кооперативи досі в судах. А на людей, які захищають права членів кооперативу, відкривають кримінальні провадження.

"На мене, наприклад, відкривали кримінальне провадження у Святошинському районі, хоча мешкаю і підприємство знаходиться у Голосіївському районі. За ст. 190 (шахрайство). Ми перевірили історію слідчого, який відкривав на нас провадження. Він у 2021 році вже був притягнутий до відповідальності ДБР, була схожа ситуація щодо підробних документів. В людини вимагали 21 млн грн. Ми також зверталися до ДБР, писали заяви. Тому що, наприклад, людину викликають на допит, мають викликати за 3 дні. Зараз практикують по телефону, але згідно із законодавством це може бути лише повісткою. Рейдери створили телеграм-канал, де повністю паплюжили про нас інформацію. Давали недостовірну інформацію, серйозний тиск чинився. І о 6 ранку публікують фото наших дверей, там було дуже багато людей до цього процесу. Серед них і військовослужбовці, їхні персональні дані, паспортні дані, дані їх родин, фотографії, особисті фото, разом з фотографіями цих повісток. Буквально о 1 годині дня дзвонить слідчий, представляється, каже, що запрошує на допит, ми просимо, щоб це зробили в офіційній спосіб, тобто поштою. І на цьому спілкування закінчується. Потім люди Святошинської поліції приїздили на територію кооперативу, намагаючись, провести якісь обшуки, допити. Ми жодної інформації не надавали, на цьому все затихло. Таким чином, в будь-якому кооперативі, який виборює свої права, починається такий от тиск", - зазначила вона.

Є факти фізичних нападів, додала Семенова: "Людей зустрічають під під’їздом і нападають. Одному з членів кооперативу нашого, який активно захищає, їй підпалили сміття. Тобто, якби вони вчасно не зреагували, то була б біда".

"Коли ми оце все аналізували, то в нас виходило так, що долучений і Кличко, і пан Столар, і пан Палатний. Тому що пан Нароха він дуже полюбляє їздити до Столара. Якимось дивним чином він виїжджає за кордон, хоча людина військовозобов’язана", - підсумувала вона.

рейдерство (399) землевідведення (61)


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Топ коментарі
+30
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14.06.2023 09:33
+23
це вже початок контрнаступу, чи ще нє?
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14.06.2023 09:27
+21
Ну прямо взвод спецназу під Бахмут. Бородатого,як самого активного в командири.
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14.06.2023 09:27
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Ну прямо взвод спецназу під Бахмут. Бородатого,як самого активного в командири.
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14.06.2023 09:27 Відповісти
Нельзя,они дети и инвалиды...
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14.06.2023 09:34 Відповісти
Навіщо такі підари в армії, от по тихому це ригобидло прикопати, то повітря чистіше буде і земля удобрена
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14.06.2023 09:46 Відповісти
це вже початок контрнаступу, чи ще нє?
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14.06.2023 09:27 Відповісти
Бригади контрнаступу Зельонскава
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14.06.2023 09:30 Відповісти
Такі здорові хлопці, чого не на фронті?
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14.06.2023 09:28 Відповісти
Це мабуть "бригади наступу"...
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14.06.2023 09:32 Відповісти
На чуже майно...
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14.06.2023 09:35 Відповісти
Обісцяні підари на фронті не потрібні,служба у ЗСУ це честь,а не прихисток для підарасів.
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14.06.2023 09:32 Відповісти
Хіба вони дурні? Вони роблять гроші на асфальті не відходячи від каси!
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14.06.2023 09:39 Відповісти
Який бардак при президенті Зеленському підчас війни.
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14.06.2023 09:31 Відповісти
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14.06.2023 09:33 Відповісти
http://surl.li/hzwpt
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14.06.2023 09:48 Відповісти
все іде по плану, скоро і віктора хведоровича запросимо.
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14.06.2023 09:50 Відповісти
бардак був у головах людей, коли вони під час війни в 19-му році йшли на виборчі дільниці.
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14.06.2023 09:34 Відповісти
Горний час для бардака. Ніхто не вийде на Майдан, бо війна.
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14.06.2023 10:18 Відповісти
нарешті дочекалися, тепер правоохоронці точно встановлять всі обставини та притягнуть до відповідальності, але це не точно)
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14.06.2023 09:33 Відповісти
А бійці з колишніми ригами не захотіли допомогти людям чи це "другоє"?....
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14.06.2023 09:33 Відповісти
вони зайняті - чатують під будинком Цибулько.
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14.06.2023 09:37 Відповісти
я вже писав в іншій темі - в Києві давно НЕМАЄ війни. Вона десь там на сході. На що ще дехто з дописувачів обурився..дивно, приїзжайте в Київ та подивіться. Все як і до війни,навіть краще для багатьох. Кличко ремонтує дороги, бордюри міняють на місяць перекривши рух на насичених транспортом вулицях (поміняти їх можна за два дні), безліч новеньких дорогих авто на вулицях, пивбари на кожному кроці де здорові молодики тусять зранку і до ночі
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14.06.2023 09:37 Відповісти
а пєнниє вєчєрінкі є?
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14.06.2023 09:39 Відповісти
звичайно, не сумнівайтесь!
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14.06.2023 09:40 Відповісти
ну значить, від інших не відстаємо.
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14.06.2023 09:42 Відповісти
Це ти просто у Львові давно не був коли пишеш гадості про Київ. Там взагалі інша реальність - ввечорі потужні танці в кожному ганделику у старому місті.
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14.06.2023 09:49 Відповісти
чому "гадості"? Обоснуй. Я написав чисту правду, що не так - вислухаю претензії. Правда вона всяка, в тому числі і неприємна, на це очі закривати коли "там" війна а тут "бенкет під час чуми"????
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14.06.2023 09:56 Відповісти
Наголосували, ляді. Рекет, як за часів бандюковича, тільки ще й з війною.
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14.06.2023 09:38 Відповісти
"Ці люди довгий час, з 2004 року, захоплюють кооперативи та парковки по Києву. При чому, за однаковою схемою...."
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14.06.2023 09:51 Відповісти
Не сперечаюсь. Та це лише узагальнення.
На кшалт, "30 років поганої влади". До цього ж була гарна, совецька. Та й за роки незалежності влада була різна. І патріоти, і зрадники.
Так і тут.

" І в 19 році у нас вперше була спроба захоплення Нарохою Олегом Петровичем. "
Джерело:
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14.06.2023 10:16 Відповісти
Щось там не видно ТЦКашних листонош. Тут он, як мінімум взвод можно сколотити. Чи можливість вихватити п...здюлю таки лякає...
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14.06.2023 09:45 Відповісти
там можуть і в морду дати бійцям глубокого бумажного тилу
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14.06.2023 10:02 Відповісти
Ну а чого чекати, коли ********** та всі гілки влади підтерлися Конституцією, коли не діють закони, а діє виключно "телефонне право", добиваються владою незалежні ЗМІ? При повній узурпації влади ОПою, це закономірно. Повний треш наступить після того, як зєрмаковській Опі вдастся задушити опозицію .... привіт білорусія №2.
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14.06.2023 09:46 Відповісти
Як кажуть фани бокса : И до чого тут корефан столара кличко?
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14.06.2023 09:47 Відповісти
при тому що без його відома такі речи не робляться,може виникнути конфлікт інтересів
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14.06.2023 10:04 Відповісти
Ось яка вона справжня гвардія наступу.
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14.06.2023 09:49 Відповісти
Цікава ситуація в Державі. Працівники воєнкоматів по селах та районних центрах виловлюють 18-ти річних непідготовлених зелених юнаків, які закінчують навчання та у яких закінчуються броні, спеціально придумати мультисистемний тест, щоб мало хто його здав і далі не мав права поступати на навчання, заставляють підписувати документи про контрактну службу нахрапом. А тут ціла купа натренованих жмотів і жодного воєнкома. Як так, незрозуміло.
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14.06.2023 09:49 Відповісти
Країна в якій клоун президент - перетворилася на цирк. Де для одних окопи, для інших монако
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14.06.2023 09:52 Відповісти
Нажаль така зелена реальнісить
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14.06.2023 12:53 Відповісти
Ви нє панімаєтє, харківський оплот, антимайдан і інші опг - єто другоє. Єто сваі для владіміра сцанича.
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14.06.2023 09:51 Відповісти
Воєнкомат агов ...Є кадри на посаду штурмовиків ...Я б не панькався з ними але вони підуть в отказ "атріцалово"...Але шваброю пригрозити не завадило б
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14.06.2023 09:51 Відповісти
Володимир Литвин - мафіозі, як в "Спруті". Не дивуюсь. Але ж жити якось треба, гроші треба.
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14.06.2023 10:01 Відповісти
Рішення виконкому київради зникають з архіву, земельні ділянки випаровуються з геокадастру. А боксер на скарги людей пише відписки - "звертайтеся до суду". Ця чудова схема була розроблена ще за часів "молодої команди Черновецького" і активно почала впроваджуватися в життя якраз починаючи з 2013 року. Непокаране ригівске мурло процвітає і захоплює майно киян, а владі пофіг. Суди, антимонопольний, поліція - все до дупи.
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14.06.2023 10:07 Відповісти
У нас стоянка існує з 1974 року, а виявилось що це "незаконна парковка". Так при радянскій владі і просто зробили самозахват.
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14.06.2023 10:17 Відповісти
Ну, это не проживає в кооперативному будинку і не є членом якогось кооперативу, зараз піднімуть галас про зраду.
На прикладі свого будинку докладаю.
Згідно типового уставу голова кооперативу обирається не більше, ніж на 5 років підряд, зобов'язаний два рази на рік проводити загальні збори та відчитуватись.
Нові члени кооперативу приймаються саме не тих зборах.
Склалася ситуація, коли голова з головбухом тупо розкрадали кошти кооперативу, а збори не проводили ні разу.
За цей час у багатьох квартирах помінявся власник, але його в члени кооперативу не приймали.
Через 5 років жильці вирішили переобрати правління, але загальні збори старим правлінням не скликалися.
Ініціативна група організувала загальні збори жильців будинку, вибрала нове правління.
Старе правління подавало в суд.
Довго судилися, але суд підтримав рішення жильців і поклав витрати на старе правління.
Думаю, ситуація аналогічна.
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14.06.2023 10:15 Відповісти
Извините за мой французский....
Какого х@я происходит в нашей стране?
За один намек на рейдерство, брать организаторов за яйца и на передовую.
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14.06.2023 10:17 Відповісти
Хто небудь, позвоніть Баканову, хай розбереться з цими чортами.
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14.06.2023 10:22 Відповісти
А земля там - чья СОБСТВЕННОСТЬ?
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14.06.2023 10:27 Відповісти
Странно как то это все. 2 армии мира калачей и пендалей насыпаем, а тут рэкет граждан терроризирует. На стадион под пулемет максим, по законам военного времени или на передовую с саперными лопатами. Что это за бардак такой? Деньги превыше всего? На передовую, срочно этих бородатых тварей
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14.06.2023 10:36 Відповісти
Где юлина "Батькивщина", там и рейдерство - совпадение ?
Пока рейдеру не прострелят коленку, из случайно проезжавшей машины, он не почешется.
А есть же ещё и лоб...
Почему бы не вызвать военных, не повязать это быдло,
и не отправить на разминирование проходов ?
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14.06.2023 11:19 Відповісти
Майже те саме відбувається із захопленням будинків під керівництвом якихось самопроголошених ОСББ. Там все теж саме - підробка документів, підписів, фальсифікація зборів, навіть голова правління на живе/не прописана у цьому будинку... і таке інше. І суди на це все просто закривають очі аж до касаційного суду. Така справа зараз у нас була - (№ 910/8311/20 - співвласників багатоквартирного будинку, який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Прирічна № 5) Зараз подали на Європейський суд, але ж кажуть, що за підписом Шмигаля Європа призупинила розглядати всі позови до держави України на період військового стану - дуже зручно,- можна займатись навіть мародерством, це все узаконить ЗеСуд. І саме цей контрнаступ відбувається за головуванням ПреЗЕдента...
...не з того все почалось - бо корупція і є тією складовою яка уможливила війну і саме від того як довго буде в нашій країні корупція залежатиме скільки країна буде вести війну з рф. А від цього гидко дивитись на цього головного корупціонера, який підніс своїм правлінням корупцію на найвищий рівень, що дало значущий поштовх до нападу рф на Україну. А від цього розуміння моторошно, що всі жертви і горе яке зараз відбувається з нашою країною скоріше за все виявляться марними, бо як казав С.Петлюра - «Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди»...
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14.06.2023 11:42 Відповісти
Це просто *******! В Україні війна, гинуть тисячі військових, цивільних, жітей, а в столиці все бізнес ділять! Скоріше б вже перемога, а потім знести всю цю мерзенну владу: депутатів, суддів, прокурорів, чиновників усіх рівнів. При тому знести, не керуючись законами, які ці покидьки від влади видумували під себе більше 30 років Незалежності. Хай все буде по справедливості, волею простого люду, хочете, назвіть це судом Лінча, але це буде справедливим судом!
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14.06.2023 12:11 Відповісти
Закони нормальні, просто їх ніхто не виконує. Все віирішуєтся через "порішалово".
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14.06.2023 12:58 Відповісти
СЛАВАААА Україні!
Ховайте майно, посполиті))))
... і хавайте л@йно, закріпачені)))
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14.06.2023 13:01 Відповісти
На палю мародерів
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14.06.2023 13:29 Відповісти
У цих людей усі сподівання були на війну: "Вот прийде війна і ми захопим цей гаражний кооператив !"
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14.06.2023 14:57 Відповісти
Ужас! Сволочи! В стране война,а они грабят народ.Столько структур понасоздавали,а поавды как всегда нету...
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14.06.2023 17:04 Відповісти
У 2021 році тіж самі тітужки намагалися захопити автостоянку у Святошинському р-ні, здійснили грабунок та поліція нічого не зробила і справу по цей час не розслідує, підозрюваних відпустила, а протокол огляду місця події зник як і фото-фіксація. Тому уся інформація Аліни правдива. По заяві бандюків поліція миттево відкривають провадження, а по вашему тільки за рішенням суду. Коли вже вони почнуть захищати права громадян за кошти яких і для захисту яких вони існують.
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14.06.2023 20:10 Відповісти
того чорножопого, що людям погрожував, навіть не на війну, а викинуть, як скотину з країни!
нехай у чорножопії скаче!
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14.06.2023 20:26 Відповісти
Анархія Ні поліціі ні судів нічого. Таке враження роби що хочеш бо нічого тобі не будею Ці рейдери мабуть існують тільки в Україні та ще десь в мексіці може . Взагалі отстой. Якось так ввічливо це назвали рейдерськие захоплення. Це бандитизм та пограбування та може навіть внутрішній тероризм. Тому і війна Бо Отстой всюди. Вбивають Україну ззовні та внутрі.
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14.06.2023 20:33 Відповісти
Победа,куется в тылу))
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15.06.2023 07:42 Відповісти
Бездіяльність влади дивує. Особливо в даних умовах. Чому рейдери досі "правлять бал"?! Вважаю, що при першому натяку на рейдерство з винними мають розбиратися невідкладно і дуже жорстко.
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16.06.2023 21:56 Відповісти
Це піздєц. Передовик цього піздєца Кличко, треба розуміти?
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18.06.2023 22:12 Відповісти
 
 