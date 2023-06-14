Відбулося рейдерське захоплення гаражного кооперативу у Голосіївському районі Києва. ВIДЕО

У Голосіївському районі Києва 12 червня було здійснено рейдерське захоплення гаражного кооперативу.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ голова правління Об'єднання Кооперативних Автостоянок "Дублер" Аліна Семенова.

У мережі також публікували відео інциденту, на якому невідомі молодики погрожували людям. (Увага! Ненормативна лексика).

Також вночі 12 червня було здійснено підпал на території кооперативу.

"Кооператив офіційно створено у 1984 році. Це не самозахоплення, що люди зібралися, а було рішення Московського виконкому щодо створення цієї автостоянки. Станом на зараз в склад кооперативу входить дві автостоянки – "Дублер" та "Жокей".

В 2019 році я стала головою правління після смерті попереднього голови правління. І в 19 році у нас вперше була спроба захоплення Нарохою Олегом Петровичем. Він представляє Київську міську спілку автомобілістів. Він начебто купив на Prozorro одну з наших автостоянок. На той момент нам вдалося вже відмотати. І вже минулого року (2022) під час повномасштабної війни 20 червня група молодиків у складі з Нарохою, Бєляєвим – це заступник в цій спілці, купою адвокатів, тітушками та паном Чернегою, який є членом бюро Голосіївського осередку партії "Батьківщина". Вони прийшли на територію кооперативу та заявили, що змінилося керівництво", - зазначила вона.

За словами Семенової, було відкрито кримінальне провадження, а в процесі розглянуто всі документи, які отримали від цих людей.

"З’ясувалося, що вони провели, за 3 дні до повномасштабної, збори на території кооперативу. Прийшло 329 людей. Вони надали нотаріусам протоколи. Ми зробили аудит по цим протоколами, та виявили, що жодне прізвище, яке фігурує в цих документах, не співпадає по реєстрах з членами кооперативу. Тобто, ці люди не є членами кооперативу. Більше того, частини взагалі немає в реєстрі громадян України. Їх не існує. Вже в ході спілкування з іншими кооперативами, при аналізі документації і інформації, яку ми отримали, в нас склалася приблизна "схема", як працюють ці особи. Це організоване угруповання, там є чітка ієрархія. Є ті люди, які займаються чисто документацією, є люди силового блоку, є масмедіа. Тобто потрібно тиснути на людей, створювати телеграм-канали тощо.

Ці люди довгий час, з 2004 року, захоплюють кооперативи та парковки по Києву. При чому, за однаковою схемою. Перше – змінюють керівництво за підробними фактами та документами. Далі вони захоплюють приміщення, роблять власність на ці приміщення. При чому також за підробними документами. Власність вони роблять або на інші компанії, або на свою спілку. Таким чином вони намагаються легітимізувати свою охорону. Охорона – це декілька компаній. Серед них люди або з центрів по роботі з наркоманами та людьми, які вживають алкогольні напої. І люди з кримінальним минулим. Для прикладу, в травні цього року (2023) до нас прийшли захоплювати приміщення, які побудовані у 1986 році нашим кооперативом, вони якимось чином встали на балансі у Київської міською спілки автомобілістів, вони оформили оренду нашим кооперативом у березні цього року. І намагалися завести свою охорону. Серед осіб, які потрапили на територію кооперативу – це брати Стрижаки, це "Харківський оплот", учасники "Антимайдану", які неодноразово брали участь в багатьох рейдерських захопленнях підприємств по всій Україні. Вчора, наприклад, нас захоплювали, пост охорони, молодики, які перебувають у розшуку з дуже тяжкими статтями", - розповіла вона.

Також кооператив звертався до Мін’юсту, Антирейдерської комісії.

"Але, на жаль, в коло цієї комісії дуже вхожий пан Крейнін – колишній зять пана Литвина (ексспікера ВР Володимира Литвина. – Ред.). Він також бере участь в цій ОПГ. І, безпосередньо, він вирішує всі питання в Мін’юсті. В нього там є свою нотаріуси, реєстратори і працівники Мін’юсту, які закривають на це все очі та допомагають реєструвати будь-які документи. ...

Аналізуючи цю всю структуру, ми зрозуміли, що перед тим як "заходити на район" для захоплення стоянок, вони знаходять виходи на правоохоронні органи. Вони пропонують певну суму для того, щоб їм давали зелене світло під час рейдерських захоплень. Так сталось і в нашому районі – Голосіївському. Ми чітко розуміємо, коли вони не домовлялись із поліцією, і коли вони домовлялись із поліцією. Коли вони не домовлялися із поліцією, то поліція була на боці закону, прав та інтересів цього кооперативу. А останні рази було вже пряме домовляння, тому що люди з кримінальним минулим, в розшуку, вони, скажімо так, "третювали" (не рахувалися. – Ред.) з працівниками поліції. Тобто, ані погрози, які лунали з боку рейдерів, ані пошкодження майна", - додала Семенова.

Також вона заявила, що 12 червня, коли вона заїжджала на територію кооперативу на автівці, то невідомі почали бити лобое скло та кидати каміння в автівку. Водій дістав тілесну ушкодженн, а поліція "навіть відмовилася надати йому направлення на медичну експертизу".

"Всі наші заяви, звернення уваги поліції до правопорушень, які відбувалося з боку рейдерів, вони ігнорувалися. Нам вдалося ще одне кримінальне провадження відкрити, по тих провадженнях, які вже відкрили, існує така практика, при чому, нам це прямо сказали: "ми займаємося вашими справами у вільний від роботи час". Це сказав слідчий, який веде нашу справу. Вже майже рік, крім того, що допитали наших людей, члени кооперативу писали заяви, неодноразово зверталися на урядові лінії, приходили на опитування, люди залучені до процесу захисту… Крім цих дій більше нічого не було зроблено. Абсолютно. Попри те, що ми подавали клопотання на проведення певних слідчих дій. Вони просто ігнорували.

Станом на сьогодні, більш-менш тихо, поки що затишшя. Дуже велика увага, принаймні сьогодні, з боку поліції. У нас вони курсують кожні пів години, перевіряють, що відбувається. Але за цей весь рік ми познайомилися з великою кількістю кооперативів, які потрапили в таку ж саму ситуацію, і серед кооперативів, які вже захоплені по тій же схемі, вдалося тільки 3 кооперативам повністю відбороти своє право. Це в Солом’янському, Святошинському районах та на Троєщині", - сказала вона.

Також, продовжила Семенова, інші кооперативи досі в судах. А на людей, які захищають права членів кооперативу, відкривають кримінальні провадження.

"На мене, наприклад, відкривали кримінальне провадження у Святошинському районі, хоча мешкаю і підприємство знаходиться у Голосіївському районі. За ст. 190 (шахрайство). Ми перевірили історію слідчого, який відкривав на нас провадження. Він у 2021 році вже був притягнутий до відповідальності ДБР, була схожа ситуація щодо підробних документів. В людини вимагали 21 млн грн. Ми також зверталися до ДБР, писали заяви. Тому що, наприклад, людину викликають на допит, мають викликати за 3 дні. Зараз практикують по телефону, але згідно із законодавством це може бути лише повісткою. Рейдери створили телеграм-канал, де повністю паплюжили про нас інформацію. Давали недостовірну інформацію, серйозний тиск чинився. І о 6 ранку публікують фото наших дверей, там було дуже багато людей до цього процесу. Серед них і військовослужбовці, їхні персональні дані, паспортні дані, дані їх родин, фотографії, особисті фото, разом з фотографіями цих повісток. Буквально о 1 годині дня дзвонить слідчий, представляється, каже, що запрошує на допит, ми просимо, щоб це зробили в офіційній спосіб, тобто поштою. І на цьому спілкування закінчується. Потім люди Святошинської поліції приїздили на територію кооперативу, намагаючись, провести якісь обшуки, допити. Ми жодної інформації не надавали, на цьому все затихло. Таким чином, в будь-якому кооперативі, який виборює свої права, починається такий от тиск", - зазначила вона.

Є факти фізичних нападів, додала Семенова: "Людей зустрічають під під’їздом і нападають. Одному з членів кооперативу нашого, який активно захищає, їй підпалили сміття. Тобто, якби вони вчасно не зреагували, то була б біда".

"Коли ми оце все аналізували, то в нас виходило так, що долучений і Кличко, і пан Столар, і пан Палатний. Тому що пан Нароха він дуже полюбляє їздити до Столара. Якимось дивним чином він виїжджає за кордон, хоча людина військовозобов’язана", - підсумувала вона.