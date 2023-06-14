Рівень води на Херсонщині спадає, підтопленими залишаються 28 населених пунктів, - ОВА

Станом на ранок 14 червня рівень води впав на 32 сантиметри. середній рівень підтоплення становить 2,13 метра.

Про це повідомили у Херсонській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок середній рівень підтоплення становить 2,13 метра. Це на 32 сантиметри менше, чим вчора ввечері. Динаміка на спад води зберігається.

Підтопленими залишаються 28 деокупованих населених пунктів. Вода повністю відійшла від сіл Заповіт, Бобровий Кут та Бургунка", - йдеться в повідомленні.

Під водою залишаються 3103 житлові будинки. Протягом минулого дня вода відійшла від близько півтисячі осель.

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