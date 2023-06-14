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Рівень води на Херсонщині спадає, підтопленими залишаються 28 населених пунктів, - ОВА

херсонщина

Станом на ранок 14 червня рівень води впав на 32 сантиметри. середній рівень підтоплення становить 2,13 метра. 

Про це повідомили у Херсонській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок середній рівень підтоплення становить 2,13 метра. Це на 32 сантиметри менше, чим вчора ввечері. Динаміка на спад води зберігається.

Підтопленими залишаються 28 деокупованих населених пунктів. Вода повністю відійшла від сіл Заповіт, Бобровий Кут та Бургунка", - йдеться в повідомленні.

Під водою залишаються 3103 житлові будинки. Протягом минулого дня вода відійшла від близько півтисячі осель.

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Автор: 

підтоплення (196) Херсонська область (5773)


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А щоб накопичити стільки ж води в Каховському морі як і було потрібен не один рік.
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14.06.2023 10:23 Відповісти
за неделю заполнили
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14.06.2023 11:25 Відповісти
у меня в Вознесенске уровень упал на 1.5 м , до отметки до потопа
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14.06.2023 11:22 Відповісти
Надо срочно закапывать трупы животных. На 3 метра, не меньше. Иначе капец через неделю. Лето, жара. Холеры не избежать. Каркать не охота---но там армагедон только начинается. Вода для всего только с бутылок. Зловонный Красный Крест надо долбить---сами не справимся. Там все дренажные ямы и туалеты во дворах чего только стоят.
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14.06.2023 13:36 Відповісти
 
 