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Новини
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США "змінили тональність" щодо ATACMS для України, - посол Маркарова

маркарова

Наприкінці травня президент США Джо Байден продемонстрував зміну позиції щодо можливості постачання Україні далекобійних ракет ATACMS.

Про це посол України в США Оксана Маркарова сказала в інтерв’ю The Page, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наприкінці травня відбулася важлива зміна тональності відповіді Джо Байдена щодо постачання Україні далекобійних ракет ATACMS: якщо до цього всі відповіді звучали як Just forget it, тоді ми вперше почули про те, що питання обговорюється", - сказала вона.

Читайте на Цензор.НЕТ: Конгресмени поновили тиск на Байдена, щоб той надав Україні ATACMS, - Politico

Маркарова розповіла, що медійна ситуація та публічні дискусії щодо постачання зброї весь час від початку повномасштабного вторгнення РФ дуже відрізнялися від реальних обговорень. А більшість комунікації між українською та американською владою були непублічними.

"Немає якихось непереборних червоних ліній, і є багато можливостей, про які ми спочатку чули "ні", а потім чули "так". Це не завжди тому, що була чітка позиція НІ і вона змінилась на чітку позицію ТАК - це тому, що для отримання кожної спроможності існує великий набір факторів. І політична готовність надавати допомогу - важливий, та далеко не єдиний чинник", - каже Маркарова.

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Іншими важливими чинниками, за її словами, є наявність зброї, питання навчання, інтеграції, виробництва та логістики.

"Після нашої перемоги буде написано дуже багато CaseStudy про те, як нам вдалося знаходити, тестувати, мобілізувати та переміщувати по всьому світу, в Україну і всередині України стільки оборонної допомоги - це теж свого роду унікальна операція", - додала пані посол.

Автор: 

зброя (7468) допомога (8363) США (22925) Маркарова Оксана (492)


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Топ коментарі
+14
Пристрели путина, и в награду, тебе, может быть скажут.
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14.06.2023 12:27
+13
Кадиров скулить
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14.06.2023 12:22
+13
це не гарно срати в руку яка вам надає...
може не так швидко як ви і я би хотіли, але я б в ту руку не срав..
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14.06.2023 12:24
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а если еще на пол-оборота зажать - тональность еще выше будет?
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14.06.2023 12:03 Відповісти
це не гарно срати в руку яка вам надає...
може не так швидко як ви і я би хотіли, але я б в ту руку не срав..
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14.06.2023 12:24 Відповісти
срати на договори, такі як Будапештський меморандум, не гарно, але ж серуть.
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14.06.2023 12:42 Відповісти
Как этот меморандум написан, так и действовали. Ну кроме рабссеи конечно.
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14.06.2023 12:52 Відповісти
а де в меморандумі написано що нас будуть захищати.лох ти а винні виявились янки? що кучма підписав тое і маємо,взагалі диво що нам після скликання радбезу ще й далі допомагають.
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14.06.2023 14:47 Відповісти
Може ти і лох. Поцілуй їх у ноги за радбез.
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14.06.2023 14:51 Відповісти
ясно ЛОХ не мамонт лох не вимре,що абидна за лоха? ну звикай,бо по фактам ти обісрався))) меморандум почитай а потім до свого татка соди нахрена вони комуняк обирали,спочатку кравчука а потім кучму,ЛОХ
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14.06.2023 15:00 Відповісти
лох це ти, тепер вже точно
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14.06.2023 15:07 Відповісти
ясно їбанько таки не прочитав меморандум,ну пливи гівно по течії)))
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14.06.2023 15:09 Відповісти
🖕
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14.06.2023 15:12 Відповісти
Эта послица Маркарова в сша есть пустое место!

Что делает Посольство и она лично?

Где видна эта работа?

Как они работают с украинской диаспорой? Объединили ли сотни тысяч украинцев в США?
( украинцев очень много).
Организовали их работу?

Как посольство работает с конгрессменами? Сенаторами?

Как работает с прессой? ТВ? Публикой?

А, никак!

Такое впечатление что ихтамнет.
И это в стране- главным стратегическим партнером Украины!!!

Но, наверняка, отчеты в ОП влет вовремя…
Перепуганная чиновница, боящщаяся сказать лишнее слово и трясущееся за свое место.
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14.06.2023 23:15 Відповісти
це здається як не зовсім по продовженню треда але погоджуюсь треба працювати з американцями краще. І моя думка полягає в тому, що треба виходити з позиції того, що США(і не тільки вони) мають надати більше і швидше, а не з позиції "дякую за ваші занепокоєння у радбезі".
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15.06.2023 12:10 Відповісти
може к фінансист та фахівець з міжнародної торгівлі вона досить на високому рівні, але ж вона ні разу не дипломат, а тим більше у такій країні як США, а тим більше, що зараз у нас війна, і США наш головний союзник. Але це краще, що є з усього трускавецького шобла, бо інших зеленський з його кукловодами у зовнішню політику не пускає і ніколи не пустить. Бо це протирічить способу існування та принципу дій режиму зєлєнського. Вони не складні - брехня, маніпулювання, дезінформація, повне ігнорування інтересів держави та зневага до власного народу. Усі "дії" режиму зєлєнського зводяться до створення інформаційних приводів для відволікання суспільної уваги реальних цілей режиму та збереження можливостей їх реалізації. При цьому цілі ці примітивно прості - гроші, дуже великі гроші особисто зєлєнському.
Тому велика дяка народу та уряду США, що незважаючи на зелену владуі і її крадійкуватих і недолугих менеджерів, вони надають допомогу, яка однозначно приведе до перемоги України.
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14.06.2023 23:30 Відповісти
Кадиров скулить
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14.06.2023 12:22 Відповісти
Пристрели путина, и в награду, тебе, может быть скажут.
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14.06.2023 12:27 Відповісти
Хоче щось спиати - хай вчить державну.
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14.06.2023 12:44 Відповісти
Нє, неправильно. Треба так: "Шойгу! Герасимов! Гдє дєлімханов..." (с)
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14.06.2023 12:58 Відповісти
Приїзджай . м. Київ, вул. Володимирська, 35. Спитати Кирила.
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14.06.2023 12:59 Відповісти
Дай Бог! Чому так "туго"-ми не маємо досить інформації й розуміння багатьох,у більшості прихованих,нюансів процесу аби робити висновки. Єдине що ми можемо казати-дай Бог швидше!
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14.06.2023 12:33 Відповісти
Як це - не маємо інформації? Очєнь даже маємо: пуйло тримає козака байду за яйця через такого собі миколу злочевського з Бурізми, який вже другий рік переховується у моцкві. В той час, як тцутешні корисні ідіоти вистрибують з трусів з приводу кримінального переслідування Трампа, в американському сенаті нещодавно підсмажували заступника ФБР, вимагаюячи оприлюднити інформацію про 10 мільйонів хабаря (по 5 кожному). який отримали синок і татусь байдени від неназваної ворожої США держави. Ця інформація несекретна, але заступник ФБР вперто запаречував необхідність її оприлюднення серез її "sensitivity". Тому - Увага свідкам секти неповностправного істукана! Справа не в українській корупції, справа в корупції дєдушкі Жо. Зараз спробую знайти найповніше джерело інформації (аудіо або відео), і дам посилання.
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14.06.2023 15:52 Відповісти
Маркарова сподівається що країна ій пробачить крадіжки та корупцію.
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14.06.2023 12:35 Відповісти
Дай Боже !
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14.06.2023 12:43 Відповісти
Яйця по 17 ніяк не впливають? Про це не хоче поговорити?
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14.06.2023 12:47 Відповісти
"Після нашої перемоги буде написано дуже багато CaseStudy" про те, як вони, на чолi з царем України єръмаком i аватарчиком ze, розкрадали все, до чого могли дотягнутися.
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14.06.2023 12:48 Відповісти
лахта?
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14.06.2023 12:58 Відповісти
в мене нема дивану. а вам я раджу статтю, особливо цитати Маркарової прочитати, а не тiльки заголовки.
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14.06.2023 13:03 Відповісти
я прочитав, причому уважно. і вона цілком виправдано використовує словосполучення "після нашої перемоги", на відміну від вас.
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14.06.2023 13:08 Відповісти
ви лiнгвiст чи просто зелений слуга - функцiонер? тобто ми, всi iншi якi "не слуги" - то смiття, а перемога належить тiльки єръмаку, ze та їхнiм слугам - так, лiнгвiст?
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14.06.2023 13:20 Відповісти
перемога не належить ні дЄрмаку, ні ЗЕ, до неї взагалі як до неба. але на відміну від клавіатурних воїнів вони не статисти і приймають безпосередню участь, як і Маркарова, хоча і не ллють свою кров на передовій. тому вони цілком мають право вживати словосполучення "наша перемога", звісно у разі, якщо вона буде, ця перемога.
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14.06.2023 13:29 Відповісти
то ви "товарicчь комicар" дорiкаєте менi:"-Почему ты, ****, вместе с танком не сгорел?"(с) - десь я це вже чув. живий я вам не "ндравлюсь". ЗСУ держиться на волонтерах, на їхнiх нервах. А не на наших "державних паразитах". то не США "змінили тональність", то вона нарештi почула шо їй кажуть. i ви, сидячи за державним компом в державному крiслi ще дорiкаєте менi.
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14.06.2023 14:18 Відповісти
я сиджу у своєму кріслі за власним компом та не намагаюся робити можливу перемогу своєю, бо реально розумію, що українське громадянство це ще не право об'являти майбутню перемогу своєю та поливати брудом тих, хто робить для цієї перемоги неспівставно більше, ніж я. а багато диванних "патріотів" цього не розуміють, нажаль.
а щоби вам не дорікали, не треба приписувати собі те, до чого не маєте відношення, бо танк ви хіба що в моніторі бачили. перш, ніж дорікати "державним паразитам", непогано би подивитися на себе, відлипнути від клавіатури та спробувати зробити хоча би щось, щоби казати "після нашої перемоги".
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14.06.2023 14:36 Відповісти
Чем дольше путин будет тянуть с проамериканскии преемником, тем ближе ATACMS.
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14.06.2023 13:05 Відповісти
Ось чому дєдушка Жо не дає (і не дасть) нам достатньо зброї: https://www.youtube.com/watch?v=YDf0mi9qGGk&ab_channel=FoxBusiness Хто дружить з американською мовою, насолоджуйтеся. Висновок: байден нам не друг (і Трамп, схоже, також). Треба переводити країну на мілітарні рейки і налагоджувати масове виробництво зброї за допомогою наших справжніх європейських друзів.
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14.06.2023 16:08 Відповісти
США не дооценивает угрозы!
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406865902/ Постановление Правительства РФ от 30 мая 2023 г. N 873 , за подписью Мишутстина. Вступило в силу с 5 июня 2023!
Вкратце, в пункте 7 снять всю защиту со всех важных объектов на захваченных территориях до 1 сентября 2023 г. и в пункте 10 до 1 января 2028 г. запрет на проведение расследований всех аварий и терактов!
Каховская ГЭС была взорвана изнутри 6 июня. ЗАЭС и Титан будут взорваны до 1 сентября получается. Не зря же их минировала Россия?
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14.06.2023 17:26 Відповісти
сподіваюсь що в підрозділах військ РХБ вже заготовлені компоненти для дезактивації опадів, які містять сірчистий ангідриду, щоб уберегти техніку, зброю та обладнання від корозії.
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14.06.2023 23:41 Відповісти
Вы явно не служили в армии.
Конечно никто ничего не будет предусматривать и готовиться к возможным катаклизьмам.
Зуб даю!
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15.06.2023 17:48 Відповісти
звісно ні. Бо період, коли я мав служити, як раз приходився на війну з Афганістаном. Тому мені прийшлось на цей час втекти у гори, де не буо влади і військоматів. Але це зовсім не означає, що у нас в ГШ повні дебіли совєцького штибу, як в кацапській армії. Зуб даю!
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15.06.2023 17:58 Відповісти
Знаете чем украинец отличается от руского? Нам нечего скрывать.
Я рожден в славном козачьем городе Запоріжжя в 1972 году! В первом роддоме. 20 школа.
Младшее офицерское звание получил уже в Киеве, уже после афганской войны СССР.
Хотя, если бы не поступил, вполне мог бы в ней поучавствовать, но уже в то время прямо в лицо не изъявлял желания быть оккупантом. Не понимал, что делал Суворов в Альпах с школьной скамьи СССР...
А вот что вы из себя представляете, для меня загадка, с такими показаниями насчет скрывания в горах. 40 лет как никак прошло.
Это мой не первый ник на том форуме.
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15.06.2023 18:28 Відповісти
 
 