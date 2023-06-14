США "змінили тональність" щодо ATACMS для України, - посол Маркарова
Наприкінці травня президент США Джо Байден продемонстрував зміну позиції щодо можливості постачання Україні далекобійних ракет ATACMS.
Про це посол України в США Оксана Маркарова сказала в інтерв’ю The Page, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Наприкінці травня відбулася важлива зміна тональності відповіді Джо Байдена щодо постачання Україні далекобійних ракет ATACMS: якщо до цього всі відповіді звучали як Just forget it, тоді ми вперше почули про те, що питання обговорюється", - сказала вона.
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Маркарова розповіла, що медійна ситуація та публічні дискусії щодо постачання зброї весь час від початку повномасштабного вторгнення РФ дуже відрізнялися від реальних обговорень. А більшість комунікації між українською та американською владою були непублічними.
"Немає якихось непереборних червоних ліній, і є багато можливостей, про які ми спочатку чули "ні", а потім чули "так". Це не завжди тому, що була чітка позиція НІ і вона змінилась на чітку позицію ТАК - це тому, що для отримання кожної спроможності існує великий набір факторів. І політична готовність надавати допомогу - важливий, та далеко не єдиний чинник", - каже Маркарова.
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Іншими важливими чинниками, за її словами, є наявність зброї, питання навчання, інтеграції, виробництва та логістики.
"Після нашої перемоги буде написано дуже багато CaseStudy про те, як нам вдалося знаходити, тестувати, мобілізувати та переміщувати по всьому світу, в Україну і всередині України стільки оборонної допомоги - це теж свого роду унікальна операція", - додала пані посол.
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може не так швидко як ви і я би хотіли, але я б в ту руку не срав..
Что делает Посольство и она лично?
Где видна эта работа?
Как они работают с украинской диаспорой? Объединили ли сотни тысяч украинцев в США?
( украинцев очень много).
Организовали их работу?
Как посольство работает с конгрессменами? Сенаторами?
Как работает с прессой? ТВ? Публикой?
А, никак!
Такое впечатление что ихтамнет.
И это в стране- главным стратегическим партнером Украины!!!
Но, наверняка, отчеты в ОП влет вовремя…
Перепуганная чиновница, боящщаяся сказать лишнее слово и трясущееся за свое место.
Тому велика дяка народу та уряду США, що незважаючи на зелену владуі і її крадійкуватих і недолугих менеджерів, вони надають допомогу, яка однозначно приведе до перемоги України.
а щоби вам не дорікали, не треба приписувати собі те, до чого не маєте відношення, бо танк ви хіба що в моніторі бачили. перш, ніж дорікати "державним паразитам", непогано би подивитися на себе, відлипнути від клавіатури та спробувати зробити хоча би щось, щоби казати "після нашої перемоги".
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406865902/ Постановление Правительства РФ от 30 мая 2023 г. N 873 , за подписью Мишутстина. Вступило в силу с 5 июня 2023!
Вкратце, в пункте 7 снять всю защиту со всех важных объектов на захваченных территориях до 1 сентября 2023 г. и в пункте 10 до 1 января 2028 г. запрет на проведение расследований всех аварий и терактов!
Каховская ГЭС была взорвана изнутри 6 июня. ЗАЭС и Титан будут взорваны до 1 сентября получается. Не зря же их минировала Россия?
Конечно никто ничего не будет предусматривать и готовиться к возможным катаклизьмам.
Зуб даю!
Я рожден в славном козачьем городе Запоріжжя в 1972 году! В первом роддоме. 20 школа.
Младшее офицерское звание получил уже в Киеве, уже после афганской войны СССР.
Хотя, если бы не поступил, вполне мог бы в ней поучавствовать, но уже в то время прямо в лицо не изъявлял желания быть оккупантом. Не понимал, что делал Суворов в Альпах с школьной скамьи СССР...
А вот что вы из себя представляете, для меня загадка, с такими показаниями насчет скрывания в горах. 40 лет как никак прошло.
Это мой не первый ник на том форуме.