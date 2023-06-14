Сили оборони просунулися на двох напрямках, - Міноборони

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, мають частковий успіх.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

Так, впродовж доби на Бахмутському напрямку ЗСУ пройшли вперед на різних ділянках від 200-500 м.

На Запорізькому напрямку - вперед від 300-350 м.

"Наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога. На Бердянському напрямку бої тривають поблизу с. Макарівка. На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровська", - йдеться в повідомленні.

Також минулої доби російські загарбники втратили:



- артилерійську батарею самохідних гармат;

- 2 комплекси РЕБ.

- зосередження автомобільної техніки (до 10 од.);

- радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби;

- ЗРК.