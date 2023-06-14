Сили оборони просунулися на двох напрямках, - Міноборони
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, мають частковий успіх.
Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.
Так, впродовж доби на Бахмутському напрямку ЗСУ пройшли вперед на різних ділянках від 200-500 м.
На Запорізькому напрямку - вперед від 300-350 м.
"Наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога. На Бердянському напрямку бої тривають поблизу с. Макарівка. На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровська", - йдеться в повідомленні.
Також минулої доби російські загарбники втратили:
- артилерійську батарею самохідних гармат;
- 2 комплекси РЕБ.
- зосередження автомобільної техніки (до 10 од.);
- радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби;
- ЗРК.
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