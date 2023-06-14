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Новини Війна
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Сили оборони просунулися на двох напрямках, - Міноборони

зсу

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, мають частковий успіх.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

Так, впродовж доби на Бахмутському напрямку ЗСУ пройшли вперед на різних ділянках від 200-500 м.

На Запорізькому напрямку - вперед від 300-350 м.

"Наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога. На Бердянському напрямку бої тривають поблизу с. Макарівка. На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровська", - йдеться в повідомленні.

Також минулої доби російські загарбники втратили:

- артилерійську батарею самохідних гармат;
- 2 комплекси РЕБ.
- зосередження автомобільної техніки (до 10 од.);
- радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби;
- ЗРК.

Автор: 

Міноборони (7386) ЗСУ (7562) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+5
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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14.06.2023 13:28
+1
рухатися в "умовах ... авіаційної та артилерійської переваги ворога"-для чого це, вона нічого не перепутала?
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14.06.2023 13:23
+1
А хиба це не правда?
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14.06.2023 13:27
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рухатися в "умовах ... авіаційної та артилерійської переваги ворога"-для чого це, вона нічого не перепутала?
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14.06.2023 13:23 Відповісти
А хиба це не правда?
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14.06.2023 13:27 Відповісти
нема не якой переваги ,русня сцытся летать
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14.06.2023 13:37 Відповісти
Це тобі в телеграм каналі сказали?
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14.06.2023 13:40 Відповісти
в Вашингтоне
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14.06.2023 13:41 Відповісти
а арта русни бьет куда попало ,только не по военным
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14.06.2023 13:40 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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14.06.2023 13:28 Відповісти
русня здавайся ,обещаем вам еду с МакДональдс
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14.06.2023 13:38 Відповісти
Рік назад у звітах Генштабу писали про частковий успіх і тепер пишуть про частковий успіх. Проте є нюанс
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14.06.2023 13:50 Відповісти
ВСУ наступают в Запорожской области и под Донецком - РИА Новости
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14.06.2023 13:56 Відповісти
https://youtu.be/AitdZt0nHb8 Украинцы показали видео применения более мощного дрона-камикадзе Pegas+: броня в клочья видео
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14.06.2023 13:59 Відповісти
https://www.kp.ru/daily/27516/4778345/ Доллар опять по 85: почему резко упал рубль
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14.06.2023 14:00 Відповісти
Наверное в наши наступающие части по нашему странному законодательству набрали доходяг 40-50 лет, можно себе представить, как им тяжело, если в 50+ многие еле с постели встают.
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14.06.2023 17:09 Відповісти
 
 