УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4915 відвідувачів онлайн
Новини
24 961 187

Дніпровський район, очолюваний "слугою народу", закупив в укриття барабанів на 900 тисяч гривень "для психологічного розвантаження"

барабан

Дніпровський район Києва закупив для облаштування укриттів понад 300 барабанів майже на 900 тис. грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це стало відомо з публікації у системі Prozorro.

Назва лоту – "Музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог".

"Барабан з натуральної шкіри діаметром 16 ± 3 см x 17 ± 3 см. 51 штуки.

Барабан з натуральної шкіри діаметром 31 ± 3 см. x 17 ± 3 см. 51 штуки.

Барабан з натуральної шкіри діаметром 19 ± 3 см x 22 ± 3 см. 51 штуки.

Барабан з натуральної шкіри діаметром 52 ± 3 см x 22 ± 3 см. 51 штуки.

Барабан з натуральної шкіри діаметром 19 ± 3 см x 28 ± 3 см. 51 штуки.

Барабан з натуральної шкіри діаметром 53 ± 3 см x 28 ± 3 см. 51 штуки.

Комплект молоточків (2 шт.) для барабанів. 153 комплекти", - зазначено в описі предмету закупівлі.

Всього район закуповує 306 барабанів. Вартість одного – від 1900 до майже 4000 грн. Загальна сума закупівлі – 891 174 грн.

Раніше повідомлялося, що той самий Дніпровський район закупив для укриттів сковорідки за 1,5 млн грн. Дніпровську РДА очолює Павло Бабій.

Також повідомлялось, що правоохоронні органи розпочали перевірки щодо зловживання коштами, які були виділені з бюджету Києва для райдержадміністрацій на облаштування бомбосховищ. До цього можуть бути причетні голови РДА, яких призначає і звільняє президент. 9 з 10 голів РДА Києва пов’язані з партією "Слуга народу".

Автор: 

Prozorro (1951) закупівлі (3384) укриття (297)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+73
Всі голови РДА в Києві поставлені зеленими покидьками.
Є ще в когось питання,навіщо в сховищах барабани з сковорідками , чи ви ще яйця по 17 грв / шт. не забули ?
показати весь коментар
14.06.2023 15:54
+70
А можна розстріляти того, хто дав на це розпорядження?!
показати весь коментар
14.06.2023 15:44
+49
Ну да ,коли люди сидять в бомбосхвищі,якраз тільки не вистачає ще куярити в барабани. Що потрібно мати в голові ,щоб вигадати таку маячню?
показати весь коментар
14.06.2023 15:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
До слуг багато справ було відкрито? І що там з Бочковським?
показати весь коментар
14.06.2023 23:05 Відповісти
А слуги разве не пришли к власти под лозунгами "жить по-новому", "жить честно" и проч. ********* от 95 кв. ?
показати весь коментар
15.06.2023 12:27 Відповісти
"Жити по-новому" і чесно це були лозунги іншого президента. Освіжіть пам"ять...
показати весь коментар
15.06.2023 12:46 Відповісти
Ой, простите. Да, не прав.
Но вот вспомнилось: https://ru.slovoidilo.ua/2021/03/29/statja/politika/ritorika-zelenskogo-vstupleniya-post-prezidenta-chto-sejchas-etimi-obeshhaniyami Риторика Зеленского до вступления на пост президента: что сейчас с этими обещаниями (29 марта 2021)
показати весь коментар
15.06.2023 14:09 Відповісти
Поки що ЖОДЕН український президент не виконав своїх передвиборчих обіцянок. І жоден депутат теж. Зелене кодло не є винятком з цього правила. Та і всі слідуючі навряд чи будуть.
показати весь коментар
15.06.2023 23:09 Відповісти
чекайте перемоги доки зелені мародери дограбовують розорену війною країну
показати весь коментар
14.06.2023 16:21 Відповісти
Другий фронт, зелени потвори, покидьки та зрадники-мародери проти народу України
показати весь коментар
14.06.2023 16:21 Відповісти
хтось з зеленої шобли є поціновувачем оркестрів барабанщиць у спідничках?
показати весь коментар
14.06.2023 16:22 Відповісти
Вони поціновувачі свого лідора. Просто їм не хочеться пояснювати, як вони будуть заносити роялі в укриття, тому вигадали трохи інший варіант, а молоточки - то для прикриття
показати весь коментар
14.06.2023 20:46 Відповісти
То магічні барабани. Вони відлякують дрони та ракети.
показати весь коментар
14.06.2023 16:24 Відповісти
Чесно кажучи, - звучить настільки неймовірно, що я поки в це не повірю.
показати весь коментар
14.06.2023 16:24 Відповісти
Викладували десь сьогодні скрін-шот з Prozoro. Як же їм та система життя портить. Ніхто б і не дізнався про такі закупи.
показати весь коментар
14.06.2023 18:30 Відповісти
тварі не бояться ******* безбожно навіть під час війни, це ******, поки з десяток ублюдків не помруть в своїх кабінетах нічого не зміниться
показати весь коментар
14.06.2023 16:26 Відповісти
Странно, что зеленые *****, ещё балалайки не закупили...
показати весь коментар
14.06.2023 17:13 Відповісти
Не хвилюйтеся, скоро гуслі закуплять. Для військового оркестру, скоріше всього
показати весь коментар
14.06.2023 20:47 Відповісти
зі шкур виборців - "Хоч поржем - гірше не буде"
показати весь коментар
14.06.2023 16:28 Відповісти
Можно ещё свистки для отпугивания акул 🦈 прикупить. Может они крылатые ракеты тоже отпугивают
показати весь коментар
14.06.2023 16:30 Відповісти
Это даже не дно, а ЗЕленое днище!!!
показати весь коментар
14.06.2023 16:30 Відповісти
нічого ви не розумієте,), ето доугоЄ - судячи з усього,та з таких закупівель,там,в управлінні освіти),щось знають,,),,-- Бий в барабан - бам, бам! Барикади, Брати, тут, там!,),,, а якщо серйозно,то це дійсно--повний Пистець,(,
показати весь коментар
14.06.2023 16:33 Відповісти
Декому війна по-барабану, доказано цією новиною.
показати весь коментар
14.06.2023 16:34 Відповісти
Чого розкудахтались? Ці барабани - зі скальпів рашистів, отже єдине питання - чому так мало замовили?
показати весь коментар
14.06.2023 16:34 Відповісти
Буданга підказав мабуть чи його жаба.
показати весь коментар
14.06.2023 16:36 Відповісти
ЗЕлені барани купили..барабани.
показати весь коментар
14.06.2023 16:35 Відповісти
Лучче було накупити петард і феєрверків. Для укриттів. ****.
показати весь коментар
14.06.2023 16:39 Відповісти
Пора розстрілювати скотиняк
показати весь коментар
14.06.2023 16:39 Відповісти
Вони знищують Україну більше, ніж ворожі обстріли.
показати весь коментар
14.06.2023 16:41 Відповісти
І довго будемо терпіти...
показати весь коментар
14.06.2023 16:41 Відповісти
Тварі думають награблять і повтікають в монако
показати весь коментар
14.06.2023 16:42 Відповісти
как-то непродуманно - надо было ещё хлопушек и фейерверков закупить
показати весь коментар
14.06.2023 16:44 Відповісти
Нормально.
Деякі племена барабанами передавали інформацію на величезні відстані. Це дуже потрібна закупівля на випадок відключення зв'язку.
показати весь коментар
14.06.2023 16:50 Відповісти
Забыли добавить , в каждом бомбоубежище стоят шикардос унитазы ..
показати весь коментар
14.06.2023 16:45 Відповісти
Навіщо ви підказуєте. Наступного місяця побачимо вже інформацію про закупки подібних для бомбосховищ. Тільки ще й інкрустованих діамантами.
показати весь коментар
14.06.2023 20:31 Відповісти
Це дійсно чи поганий анекдот?
показати весь коментар
14.06.2023 16:48 Відповісти
Продавець https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/38343816/

Уповноважені особи


https://youcontrol.com.ua/check-individuals/default/search-c/?q=%D0%9F%D0%90%D0%A2%D0%A0%D0%86%D0%9A%D0%95%D0%99+%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%9D+%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%86%D0%99%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7 ПАТРІКЕЙ РОМАН ОЛЕКСІЙОВИЧ Телефон:
показати весь коментар
14.06.2023 16:48 Відповісти
Я підтримую такі закупки, тільки, як що, ці барабани обтягнути ШКІРОЮ ЗЕ-СЛУГ!!!
показати весь коментар
14.06.2023 16:50 Відповісти
***** ипанутая, но он же н сам это решал
показати весь коментар
14.06.2023 16:51 Відповісти
Бухалтер случайно не с этого племени ?
показати весь коментар
14.06.2023 16:55 Відповісти
Надеюсь барабаны хоть Страдивари.
показати весь коментар
14.06.2023 16:56 Відповісти
Треба їх зберегти. Стануть в нагоді для революції
показати весь коментар
14.06.2023 16:57 Відповісти
Все спишуть кажу Боневтік !
показати весь коментар
14.06.2023 16:57 Відповісти
А ещё шлюх и столы для покера.
...******* **#нный цирк.
показати весь коментар
14.06.2023 16:59 Відповісти
Що, пісюном по роялю вже не кошерно?
показати весь коментар
14.06.2023 17:00 Відповісти
На цих барабанах потрібно замінити шкіру на шкури слуг хрін знає чийого народу!
показати весь коментар
14.06.2023 17:06 Відповісти
Они уже просто гонят, пох что купить, главное быть посредником в сделке и прикрутить свой интерес. А что именно покупать - чисто насрать.
показати весь коментар
14.06.2023 17:11 Відповісти
Зебілів треба на барабани пустити.
показати весь коментар
14.06.2023 17:11 Відповісти
Назви хоч одного президента, при якому чиновники НЕ КРАЛИ.
показати весь коментар
14.06.2023 22:59 Відповісти
Якщо нема то це когось з чиновників і президентів виправдає? Допоможе понять і простіть?
показати весь коментар
15.06.2023 20:12 Відповісти
Зі всіма президентами, що були. З Кучми головний бубон, - за те, що ядерну зброю відав, а з усіх інших, - барабани.
показати весь коментар
15.06.2023 10:52 Відповісти
Ну просто анекдот, діти лейтенанта Шмідта вже на бубнах тирять гроші з казни. А непоганий оркестр вимальовується - Гнусавий на роялі без штанів, 11 оркестрантів в такт б'ють 51 молоточком в 51 бубен а Дерьмак напускає туман - шамани з Печерських пагорбів.
показати весь коментар
14.06.2023 17:22 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpechersk.kyivcity.gov.ua%2Fgallery%2F4046.html&psig=AOvVaw1GIopjDYTjZKculPL4ICLL&ust=1686838563440000&source=images&cd=vfe&ved=0CBMQjhxqFwoTCICjzr35wv8CFQAAAAAdAAAAABB1 Павло Бабій: Ми маємо докласти максимум зусиль, аби Печерський район займав лідируючі позиції
показати весь коментар
14.06.2023 17:22 Відповісти
Дней, когда зелёные мародёры ничего не украли: 0
показати весь коментар
14.06.2023 18:11 Відповісти
Мы из-за таких гнид войну никогда не выиграем.А сколько их сейчас у власти?Куча предателей, шпионов и т.д.
показати весь коментар
14.06.2023 18:16 Відповісти
Якщо головний "слуга" яйцями по клавішах молотить,то чому районному "слузі" не можна у барабани постукати?
показати весь коментар
14.06.2023 18:22 Відповісти
і за таку роботу ще й зарплата передбачена і мабуть не мінімалка
показати весь коментар
14.06.2023 18:27 Відповісти
показати весь коментар
14.06.2023 18:30 Відповісти
а почему не балалаек?))) зеленым ближе к душе
показати весь коментар
14.06.2023 18:33 Відповісти
сколько барабанов...зеленскому барабан в руки и в НАТО шагом марш. Ать-два, ать-два...
показати весь коментар
14.06.2023 18:47 Відповісти
************... барабаны... в стране война, а здесь... барабаны...
показати весь коментар
14.06.2023 18:55 Відповісти
Через це бабій і до ТЦК неМОЖЕ прийти, щоб державу ЗАХИСТИТИ!!
Виконує важку барабанну повинність в районі Києва, від служок бені!!
З усіх чоловіків призначених привладними за 3,5 роки на посади та після цього отримавши бронювання, можливо зформувати повномасштабну бригаду штурмову для ЗСУ!!!
А на їх посади жіночок призначити, тоді б і барабани не купували для бомбосховищ…
А можливо їх для параду на Хрещатику у 2022 році закупили??
показати весь коментар
14.06.2023 19:04 Відповісти
ну, хорошо хоть не один барабан за такую цену
показати весь коментар
14.06.2023 19:36 Відповісти
Ще трохи і ця влада почне закуповувати для фронту: списи, луки і стріли з примочкою. Я вже перестаю дивуватись. Єдине питання: їх потім в будинок божевільних чи в буцигарню.
Якщо серйозно то Україні дуууже бракує законів про імпічмент, бо зняли би Вазеліна за вагнерівців в 19му не було би Маріуполя, Бучі, Ірпіня, Каховка. А так україна мусе чекати.... Взагалі тот 5 років в Україні то занадто забагато 3 роки прєзіку і 3,5 Раді
заєс доречі теж задається замінована, щось готується?
Знов всі мовчать щоб паніки не було?!
показати весь коментар
14.06.2023 19:52 Відповісти
Цікаво, тільки одне, - коли буде "бавовна" на ЗАЕС, в цьому році чи в наступному. Те що буде чи не буде навіть питання не стоїть.
показати весь коментар
15.06.2023 10:46 Відповісти
Всех ,кто поддержал такую покупку - барабан на шею, палочки в руки - и на штурм позиций орков.
Сзади идут чиновники с сковородками наперевес.
Капец рашистам.
показати весь коментар
14.06.2023 20:04 Відповісти
Наче і не перше квітня... Це якийсь п..ць.
показати весь коментар
14.06.2023 20:16 Відповісти
мародеры не могут не мародерить. нужно им з\п барабанами выдать, или по индивидуальному барабану из собственной кожи запилить на память, как судьям в средневековье, только демократичнее и в лучших медусловиях
показати весь коментар
14.06.2023 20:29 Відповісти
якісь не такі барабани-
повенні бути зечленого кольору
та в середині повинна бути локшина
показати весь коментар
14.06.2023 20:32 Відповісти
А у нас во дворе ( Одесса ) какой-то умный человек учил деток шарики лопать . Подручные материалы ( камешки , стёклышки ) вообще даром . Это чтобы взрывов не боялись . Барабаны …
показати весь коментар
14.06.2023 20:50 Відповісти
Та ви що знущаєтесь?
показати весь коментар
14.06.2023 21:00 Відповісти
В бубен можно получить абсолютно бесплатно.
показати весь коментар
14.06.2023 21:54 Відповісти
Молоточком
показати весь коментар
15.06.2023 10:42 Відповісти
Зелена плісінь у своєму репертуарі. Ну 73%,ну йолопи! Смішно?
показати весь коментар
14.06.2023 22:05 Відповісти
Ще раз: при якому президенту чиновники НЕ КРАЛИ?
показати весь коментар
14.06.2023 23:01 Відповісти
Більше 300 барабанів і ні одного рояля... А на чім зелений вилупок зіграє, коли буде піаритись? Воно ж на барабані не вміє.
показати весь коментар
14.06.2023 22:13 Відповісти
Вже пора їх виносити на вилах! І нікому справи немає ще навіть до коштів на укриття, ніхто не зобов'язав відзвітувати, куди вони пішли, а лише нові додаткові виділили. Тепер барабани?!
показати весь коментар
14.06.2023 22:31 Відповісти
Ну тут все логічно. Один піаніст зверхк ... на роялі грає, а виборці з бомбосховища йому на барабанах підігрують.
показати весь коментар
14.06.2023 23:23 Відповісти
Можно представить чем на этих барабанах будут играть.
Девушкам выдадут фаллоимитаторы.
показати весь коментар
15.06.2023 00:11 Відповісти
А пацанам и молоточки не потрібні, - є чим барабанити. - 🍆🥒🌶️🥕🌽
показати весь коментар
15.06.2023 10:41 Відповісти
А, если постучать по ним эбонитовыми палочками, то все Калибры и Шахеды со смха попадают!
показати весь коментар
15.06.2023 01:54 Відповісти
а где те активисты что в мксорник черновала кинули? все воруете и воруете i did vote for trump never againe but /// enough is enough
показати весь коментар
15.06.2023 03:58 Відповісти
За все время президенства не посадили ни одного Зе- ФСБ барабанщика.
показати весь коментар
15.06.2023 09:03 Відповісти
Танец на барабане
https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD+%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D0%BA&oq=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD+%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D0%BA&aqs=chrome.0.0i355i512j46i512j0i22i30l2.1346664j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:5cb66abe,vid:MK5Y6sQSurc
показати весь коментар
15.06.2023 10:17 Відповісти
Коли сидиш в підвалі під час тривоги, саме той час, щоб яєшню піджарити під грім барабанів🥁🎵🥁🎶🥁🎼😅🤣
показати весь коментар
15.06.2023 10:39 Відповісти
Ви що там зглузду зїхали? Навіщо барабани ? Так голова тріщить від цього всього, краще відали людям ці гроши які пострадали
показати весь коментар
17.06.2023 00:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 