Дніпровський район, очолюваний "слугою народу", закупив в укриття барабанів на 900 тисяч гривень "для психологічного розвантаження"
Дніпровський район Києва закупив для облаштування укриттів понад 300 барабанів майже на 900 тис. грн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це стало відомо з публікації у системі Prozorro.
Назва лоту – "Музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог".
"Барабан з натуральної шкіри діаметром 16 ± 3 см x 17 ± 3 см. 51 штуки.
Барабан з натуральної шкіри діаметром 31 ± 3 см. x 17 ± 3 см. 51 штуки.
Барабан з натуральної шкіри діаметром 19 ± 3 см x 22 ± 3 см. 51 штуки.
Барабан з натуральної шкіри діаметром 52 ± 3 см x 22 ± 3 см. 51 штуки.
Барабан з натуральної шкіри діаметром 19 ± 3 см x 28 ± 3 см. 51 штуки.
Барабан з натуральної шкіри діаметром 53 ± 3 см x 28 ± 3 см. 51 штуки.
Комплект молоточків (2 шт.) для барабанів. 153 комплекти", - зазначено в описі предмету закупівлі.
Всього район закуповує 306 барабанів. Вартість одного – від 1900 до майже 4000 грн. Загальна сума закупівлі – 891 174 грн.
Раніше повідомлялося, що той самий Дніпровський район закупив для укриттів сковорідки за 1,5 млн грн. Дніпровську РДА очолює Павло Бабій.
Також повідомлялось, що правоохоронні органи розпочали перевірки щодо зловживання коштами, які були виділені з бюджету Києва для райдержадміністрацій на облаштування бомбосховищ. До цього можуть бути причетні голови РДА, яких призначає і звільняє президент. 9 з 10 голів РДА Києва пов’язані з партією "Слуга народу".
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Но вот вспомнилось: https://ru.slovoidilo.ua/2021/03/29/statja/politika/ritorika-zelenskogo-vstupleniya-post-prezidenta-chto-sejchas-etimi-obeshhaniyami Риторика Зеленского до вступления на пост президента: что сейчас с этими обещаниями (29 марта 2021)
Деякі племена барабанами передавали інформацію на величезні відстані. Це дуже потрібна закупівля на випадок відключення зв'язку.
Уповноважені особи
https://youcontrol.com.ua/check-individuals/default/search-c/?q=%D0%9F%D0%90%D0%A2%D0%A0%D0%86%D0%9A%D0%95%D0%99+%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%9D+%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%86%D0%99%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7 ПАТРІКЕЙ РОМАН ОЛЕКСІЙОВИЧ Телефон:
...******* **#нный цирк.
Виконує важку барабанну повинність в районі Києва, від служок бені!!
З усіх чоловіків призначених привладними за 3,5 роки на посади та після цього отримавши бронювання, можливо зформувати повномасштабну бригаду штурмову для ЗСУ!!!
А на їх посади жіночок призначити, тоді б і барабани не купували для бомбосховищ…
А можливо їх для параду на Хрещатику у 2022 році закупили??
Якщо серйозно то Україні дуууже бракує законів про імпічмент, бо зняли би Вазеліна за вагнерівців в 19му не було би Маріуполя, Бучі, Ірпіня, Каховка. А так україна мусе чекати.... Взагалі тот 5 років в Україні то занадто забагато 3 роки прєзіку і 3,5 Раді
заєс доречі теж задається замінована, щось готується?
Знов всі мовчать щоб паніки не було?!
Сзади идут чиновники с сковородками наперевес.
Капец рашистам.
повенні бути зечленого кольору
та в середині повинна бути локшина
Девушкам выдадут фаллоимитаторы.
https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD+%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D0%BA&oq=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD+%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D0%BA&aqs=chrome.0.0i355i512j46i512j0i22i30l2.1346664j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:5cb66abe,vid:MK5Y6sQSurc