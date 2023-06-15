Минулої доби окупанти 40 разів обстріляли Херсонщину, двоє поранених, - ОВА
Російські військові минулої доби випустили по території Херсонської області понад 190 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів".
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу противник здійснив 40 обстрілів, випустивши 192 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів". По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", - зазначив він.
Двоє цивільних зазнали поранення.
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