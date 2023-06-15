Минулої доби окупанти 40 разів обстріляли Херсонщину, двоє поранених, - ОВА

Російські військові минулої доби випустили по території Херсонської області понад 190 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів".

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 40 обстрілів, випустивши 192 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів". По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", - зазначив він.

Двоє цивільних зазнали поранення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли Херсон, поранені двоє волонтерів