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Новини Санкції проти Росії
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Компанія Swarovski, що виробляє прикраси, припинила діяльність в РФ

swarovski

Австрійська компанія Swarovski повністю припинила всю свою діяльність у Росії.

Про це заявив гендиректор компанії Алексіс Насард, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, повний вихід Swarovski з Росії, про який було оголошено цього року, вже завершено.

Компанія очікує, що продажі збільшаться приблизно на чотири-сім відсотків порівняно з попереднім роком.

Враховуючи інфляцію, споживчі настрої та нестабільну геополітичну ситуацію, генеральний директор Насард відзначив "гідні результати в складних умовах" у поточному році, а рік був "непростим".

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Swarovski - австрійська компанія, що спеціалізується на виробництві прикрас зі скла (кришталю). Компанія також виробляє оптичне обладнання та готові світильники та люстри.

Автор: 

росія (65336) санкції (11870)


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-Она была в чепце интенсивно абрикосового цвета, который был моден в 1911 году, когда дамы носили платья «шантеклер» и только начинали танцевать аргентинский танец танго. (с)
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15.06.2023 10:50 Відповісти
з назви новини виходить, що виробництво оптичного обладнання, готових світильників та люстр ще залишилось на рашке..., це дивно...
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15.06.2023 10:59 Відповісти
Ринок жіночих прикрас в раісі стане меншим, їх генерали і директори оборонки почнуть менше красти, щоби купити своїм жінкам і ****ям прикраси... Воно нам треба?)
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15.06.2023 11:03 Відповісти
Якутський скульптор з гівна наліпить і прикраси і оптичне обладнання та готові світильники та люстри!
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15.06.2023 11:08 Відповісти
Будуть хохмити з хохломою.І запивати стекломоєм.
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15.06.2023 11:09 Відповісти
Компания, пример гениального маркетинга, продающее стекло (которое они сами называют "кристаллами") по цене алмазов.
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15.06.2023 11:28 Відповісти
Битое бутылочное стекло выглядит скрепнее.
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15.06.2023 11:51 Відповісти
 
 