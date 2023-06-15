Компанія Swarovski, що виробляє прикраси, припинила діяльність в РФ

Австрійська компанія Swarovski повністю припинила всю свою діяльність у Росії.

Про це заявив гендиректор компанії Алексіс Насард, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, повний вихід Swarovski з Росії, про який було оголошено цього року, вже завершено.

Компанія очікує, що продажі збільшаться приблизно на чотири-сім відсотків порівняно з попереднім роком.

Враховуючи інфляцію, споживчі настрої та нестабільну геополітичну ситуацію, генеральний директор Насард відзначив "гідні результати в складних умовах" у поточному році, а рік був "непростим".

Читайте: Michelin продав завод у Росії

Swarovski - австрійська компанія, що спеціалізується на виробництві прикрас зі скла (кришталю). Компанія також виробляє оптичне обладнання та готові світильники та люстри.