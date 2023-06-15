У травні до армії РФ завербували 460 в’язнів, - Генштаб

Вербуванням найманців з-поміж ув’язнених російське військове керівництво намагається вирішити поповнення втрат армії РФ.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

З Тюменської, Липецької та Смоленської областей у травні було завербовано близько 460 в’язнів. Переважно громадян інших країн, які відбувають покарання у РФ.

За словами Олексія Громова, у разі відмови засудженим погрожують щодо відкриття кримінальної справи за статтею "дезорганізація діяльності закладу".

"Водночас співробітники ФСБ доводять адміністрації в’язниць усні вказівки припинити набір спецконтингенту саме до ПВК "Вагнер", обумовлюючи це відсутністю взаємодії з підрозділами ЗС РФ на фронті", - зазначив він.

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