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Новини Агресія Росії проти України
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У травні до армії РФ завербували 460 в’язнів, - Генштаб

рф,вязні

Вербуванням найманців з-поміж ув’язнених російське військове керівництво намагається вирішити поповнення втрат армії РФ.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

З Тюменської, Липецької та Смоленської областей у травні було завербовано близько 460 в’язнів. Переважно громадян інших країн, які відбувають покарання у РФ.

За словами Олексія Громова, у разі відмови засудженим погрожують щодо відкриття кримінальної справи за статтею "дезорганізація діяльності закладу".

"Водночас співробітники ФСБ доводять адміністрації в’язниць усні вказівки припинити набір спецконтингенту саме до ПВК "Вагнер", обумовлюючи це відсутністю взаємодії з підрозділами ЗС РФ на фронті", - зазначив він.

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Генштаб ЗС (6622) росія (65336) в’язні (334) вербування (246)


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Піпець -- в них там ше 700 тис. по тюрмах -- а останіи рік саджають шо дурні -- потім на фронт .
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15.06.2023 13:26 Відповісти
В дальнейшем численность заключённых продолжила снижаться и по состоянию на 1 января 2023 года составила 433 006 человек.
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15.06.2023 16:03 Відповісти
На один день не вистачить.
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15.06.2023 13:40 Відповісти
Дивилась відео з полоненими чмобіками - це якийсь біомусор,на людей не схожі..
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15.06.2023 14:36 Відповісти
 
 