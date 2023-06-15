Підрив Каховської ГЕС: 109 будинків підтоплені у Миколаївській області

На Миколаївщині підтопленими залишаються 109 будинків та городи.

Про це повідомляє ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі підтопленими залишаються 109 будинків, городи, колодязі, підвали на територіях приватних домогосподарств. З початку проведення робіт із затоплених районів рятувальники евакуювали 170 людей, 7 з яких - діти. Надано допомогу 270 громадянам.

До населених пунктів, які через підняття рівня води опинились відрізаними від адміністративних центрів, організовано доставку питної води та предметів першої необхідності", - йдеться в повідомленні.

В ДСНС зазначили, що продовжуються роботи по відкачуванню води із затоплених підвалів та колодязів. Наразі вже відкачано 892 куб. м із 53 домоволодінь.

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