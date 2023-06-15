На Дніпропетровщині запрацював інноваційний реабілітаційний центр для військових національної мережі RECOVERY

На Дніпропетровщині запрацював інноваційний реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі RECOVERY.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт національного проєкту RECOVERY.

Це вже пʼятий заклад реабілітаційної допомоги проєкту RECOVERY, який втілюють у життя Віктор та Олена Пінчуки. Цей центр, створений на базі державного закладу, буде забезпечувати якісною та безкоштовною реабілітаційною допомогою понад 1700 героїв і героїнь на рік. Реабілітаційні центри національної мережі RECOVERY вже працюють у Вінниці, Дніпрі, Києві та Одесі. Цьогоріч 10 із 12 центрів RECOVERY запрацюють по всій Україні, що дасть можливість військовим з різних регіонів проходити реабілітацію ближче до дому, поруч з рідними.

У межах проєкту RECOVERY в центрі на Дніпропетровщині повністю облаштовано 20 двомісних палат на 40 ліжко-місць з санітарними кімнатами з врахуванням вимог інклюзивності, побудовані простори фізичної та фізіотерапевтичної реабілітації. В палатах встановлено багатофункціональні ліжка з електроприводом і відповідні меблі для комфортного та зручного перебування маломобільних пацієнтів. Завдяки інноваційному обладнанню та мультидисциплінарній реабілітаційній команді військові пацієнти проходитимуть реабілітацію за найвищими міжнародними стандартами. Перелік тренажерів та апаратів для реабілітації у відкритому центрі покриває весь спектр функціональних порушень пацієнтів, у тому числі отриманих внаслідок мінно-вибухових травм і дозволяє відновлювати, зокрема, ходу, втрачені функції верхніх і нижніх кінцівок на високому технологічному рівні.

"Головна мета обладнання — покращити реабілітацію наших пацієнтів, полегшити, зацікавити їх у відновленні. Їм дуже цікаво, все комп’ютеризоване, у вигляді гри, нове. Разом з тим маємо гарні результати: суглоби розробляються, відновлюємо ходу пацієнтам, повертаємо наших захисників і захисниць до здорового життя. Кожен апарат унікальний і може бути застосований з різними пораненнями", — розповіла Анна Олексенко, завідувачка відділення медичної реабілітації центру RECOVERY.

Головним завданням проєкту RECOVERY є допомога пораненим військовим і розбудова галузі реабілітації в Україні, створення національної мережі реабілітаційних центрів для тяжкопоранених, міжнародні освітні програми для фахівців-реабілітологів, складне протезування військових за кордоном у випадках, коли це неможливо в країні, а також надання якісної реабілітації військовим у приватних партнерських клініках.

"Зараз усі українці прагнуть робити свій внесок у перемогу. Маємо багато фронтів, головний — там, де наші захисники та захисниці борються за нашу незалежність. Ще один із важливих фронтів — медичний, гуманітарний, на якому медики теж борються — це їхні окопи.

Ми з моєю дружиною Оленою вирішили, що реабілітація є одним із важливих для нас напрямків, і ми хочемо системно займатися відновленням наших героїв і героїнь — тому й запустили проєкт RECOVERY.

Дніпро завдяки географічному положенню та розвиненій медицині став головним фундаментальним і стратегічним медичним хабом під час війни. В цьому центрі RECOVERY зможуть проходити реабілітацію понад 1700 героїв і героїнь на рік. Він інклюзивний, створений за всіма світовими стандартами, аби наші військові в разі поранення могли пройти якісне відновлення", — зазначив засновник проєкту RECOVERY Віктор Пінчук.

Серед перших пацієнтів реабілітаційного центру RECOVERY у Дніпропетровській області — поранені герої та героїні, які мають можливість якісної реабілітації на найновітнішому обладнанні центру.

"Це дійсно дуже високий рівень. І я вже деякий час знаходжуся тут на реабілітації. Скажу так: результат є, прогрес помічаю після кожної вправи та процедури. Дуже уважні та професійні лікарі, що також дуже впливає на процес відновлення", — поділився один з перших пацієнтів центру RECOVERY.

У Вінниці, Києві, Одесі та Дніпрі чотири нових інноваційних реабілітаційних центри для поранених військових національної мережі RECOVERY вже допомагають військовим відновлюватися після поранень на найсучаснішому обладнанні. Протягом поточного року національна мережа інноваційних реабілітаційних центрів RECOVERY включатиме 10 центрів на базі державних медичних закладів у Вінницькій, Дніпропетровській (2 центри), Київській, Львівській, Одеській (2 центри), Рівненській, Хмельницький та Черкаській областях. Понад 11 тисяч пацієнтів на рік зможуть отримати реабілітаційну допомогу в центрах RECOVERY.

Фото з відкриття центру реабілітації RECOVERY у Дніпропетровській області:

https://www.dropbox.com/sh/s9hrm0g8x3o8wqf/AADoNU74snPv_9eLOp0mye5sa?dl=0





