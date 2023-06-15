Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу
Уряд Хорватії сьогодні підтримав ініціативу парламенту визнати Голодомор геноцидом українського народу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Nova.
"Ми підтримуємо ініціативу, висунуту партіями в хорватському парламенті", - заявив прем'єр-міністр Андрій Пленкович під час відкритої частини засідання уряду.
Статс-секретар Міністерства закордонних справ Хорватії Зденко Лучич заявив, що запропонованою декларацією парламент Хорватії позначає Голодомор, як насильницький голод, що був навмисно організований комуністичним сталінським режимом в Україні в період 1932-1933 років.
Лучич додав, що це злочин геноциду проти українського народу.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ розгляд питання про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу порушилося в низці країн. Парламенти Великої Британії, Словенії, Бельгії, Ірландії, Румунії, Молдови, Чехії, Німеччини, Ісландії, Франції за цей час визнали Голодомор геноцидом.
Європейський парламент 15 грудня 2022 року підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Євродепутати також закликали Росію як правонаступницю СРСР вибачитися за дії радянського режиму проти України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Zdenko Lucić kazao je da "predloženom deklaracijom Hrvatski sabor priznaje Holodomor - prisilno izazvanu glad koju je smišljeno i organizovano sproveo komunistički staljinistički režim u Ukrajini u periodu 1932-1933. - kao zločin genocida nad ukrajinskim narodom".
Джерело:
https://nova.rs/vesti/svet/plenkovic-vlada-podrzala-inicijativu-sabora-da-se-holodomor-proglasi-genocidom/ https://nova.rs/vesti/svet/plenkovic-vlada-podrzala-inicijativu-sabora-da-se-holodomor-proglasi-genocidom/
А журналістів Цензора прошу уважніше ставитися до написання текстів. Помилки та неточності трапляються, на жаль, досить часто.