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Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу

хорватія

Уряд Хорватії сьогодні підтримав ініціативу парламенту визнати Голодомор геноцидом українського народу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Nova.

"Ми підтримуємо ініціативу, висунуту партіями в хорватському парламенті", - заявив прем'єр-міністр Андрій Пленкович під час відкритої частини засідання уряду.

Статс-секретар Міністерства закордонних справ Хорватії Зденко Лучич заявив, що запропонованою декларацією парламент Хорватії позначає Голодомор, як насильницький голод, що був навмисно організований комуністичним сталінським режимом в Україні в період 1932-1933 років.

Лучич додав, що це злочин геноциду проти українського народу.

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Після початку повномасштабного вторгнення РФ розгляд питання про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу порушилося в низці країн. Парламенти Великої Британії, Словенії, Бельгії, Ірландії, Румунії, Молдови, Чехії, Німеччини, Ісландії, Франції за цей час визнали Голодомор геноцидом.

Європейський парламент 15 грудня 2022 року підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Євродепутати також закликали Росію як правонаступницю СРСР вибачитися за дії радянського режиму проти України.

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Словоблуддя, таке, до болі характерне для нашого "Цензора". Стат - секретар заявив, "що запропонованою декларацією Парламент Хорватії позначає Голодомор як насильницький голод ... навмисно організований...". І лише потім "Лучич додав, що це злочин г е н о ц ид у проти українського народу". То, це Лучич додав від себе, чи це є записано в парламентській Декларації Хорватії??? Насильницький голод, чи геноцид???
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15.06.2023 20:20 Відповісти
Нижче у стрічці навів цитату з першоджерела. Там таки йдеться про геноцид.
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15.06.2023 23:14 Відповісти
Дякуємо уряду Хорватії!!! Уряд проявив волю і силу, не дивлячись на презедента чмошника.
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15.06.2023 20:30 Відповісти
а тим часом, спікер думи володін назвав "геноцидом рускава нарота" за слова Подоляка вбивати окупантів
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15.06.2023 21:02 Відповісти
Державний секретар у Міністерстві закордонних справ Зденко Лучіч заявив, що «запропонованою декларацією парламент Хорватії визнає Голодомор - вимушений голод, який був навмисно організований комуністичним сталінським режимом в Україні в період 1932-1933 років. - як злочин геноциду проти українського народу».

Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Zdenko Lucić kazao je da "predloženom deklaracijom Hrvatski sabor priznaje Holodomor - prisilno izazvanu glad koju je smišljeno i organizovano sproveo komunistički staljinistički režim u Ukrajini u periodu 1932-1933. - kao zločin genocida nad ukrajinskim narodom".

Джерело:
https://nova.rs/vesti/svet/plenkovic-vlada-podrzala-inicijativu-sabora-da-se-holodomor-proglasi-genocidom/ https://nova.rs/vesti/svet/plenkovic-vlada-podrzala-inicijativu-sabora-da-se-holodomor-proglasi-genocidom/


А журналістів Цензора прошу уважніше ставитися до написання текстів. Помилки та неточності трапляються, на жаль, досить часто.
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15.06.2023 23:13 Відповісти
 
 