Протягом 15 червня росіяни завдали 40 авіаційних ударів, здійснили 20 обстрілів із РСЗВ,- Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України про 15 червня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У вечірньому зведенні зазначається: "Протягом доби ворог завдав 5 ракетних ударів, застосувавши крилаті ракети

Х-101/Х-555 та Х-59. Крім того зафіксовано понад 40 авіаційних ударів та понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено промислові об’єкти в Кривому Розі Дніпропетровській області, житлові будинки та адміністративна інфраструктура на Херсонщині.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою".

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