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США звинувачують Росію у торгівлі людьми, - Reuters

росія

США посилили критику Росії через факти торгівлі людьми. Йдеться, зокрема, про українських дітей, яких РФ фактично краде.

Про це йдеться у заяві Державного департаменту США, яку наводить Reuters, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

У звіті Державного департаменту про торгівлю людьми за 2023 рік Росію було включено до списку "державних спонсорів" торгівлі людьми. Також Росія посіла одне з перших місць у світі за цією проблемою.

Розділ про Росію містив більше критики, ніж минулого року. У звіті також згадується насильницьке вивезення тисяч українських дітей у Росію, яка є предметом судового переслідування Міжнародного кримінального суду щодо російських посадовців, включно з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Існувала державна політика або схема торгівлі громадянами України та північнокорейськими робітниками", - йдеться у звіті.

Також у Держдепі повідомили, що російські офіційні особи примушували й обманювали дорослих іноземних громадян брати участь у війні Росії проти України.

Читайте: Через війну в Україні зросла кількість випадків торгівлі людьми, - ОБСЄ

Держдепартамент США (1639) росія (65336) торгівля людьми (212) воєнні злочини (1862)


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Дуже "своєчасно"! Можна подумати,що були часи,коли кацапи людьми НЕ торгували!
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15.06.2023 22:50 Відповісти
То може вже на часі визнати кацапів країною-терористом? Що вони ще мають зробити для цього?
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15.06.2023 22:53 Відповісти
Так визнайте її країною - спонсором тероризма, і все.
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15.06.2023 22:59 Відповісти
Стрільба низькоточними ракетами по містах це чистий Хамас.
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16.06.2023 03:16 Відповісти
Коли вже ця парашна країна всіх заїбе і всі дружньо(гуртом) наваляють їм піздюлєй, як фріцам?
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15.06.2023 23:19 Відповісти
США вже цю парашу облизує облизує і так і сяк, а назвати терористом не хоче, мабуть це найсмачніше...
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15.06.2023 23:42 Відповісти
 
 