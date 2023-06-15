США звинувачують Росію у торгівлі людьми, - Reuters
США посилили критику Росії через факти торгівлі людьми. Йдеться, зокрема, про українських дітей, яких РФ фактично краде.
Про це йдеться у заяві Державного департаменту США, яку наводить Reuters, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
У звіті Державного департаменту про торгівлю людьми за 2023 рік Росію було включено до списку "державних спонсорів" торгівлі людьми. Також Росія посіла одне з перших місць у світі за цією проблемою.
Розділ про Росію містив більше критики, ніж минулого року. У звіті також згадується насильницьке вивезення тисяч українських дітей у Росію, яка є предметом судового переслідування Міжнародного кримінального суду щодо російських посадовців, включно з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Існувала державна політика або схема торгівлі громадянами України та північнокорейськими робітниками", - йдеться у звіті.
Також у Держдепі повідомили, що російські офіційні особи примушували й обманювали дорослих іноземних громадян брати участь у війні Росії проти України.
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