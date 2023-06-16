Наступальні операції Сил оборони створюють умови для ширшого контрнаступу, - ISW

Сили оборони України досягли успіхів у продовженні контрнаступальних операцій на низці напрямків. Це, вірогідно, створює умови для ширших цілей українського контрнаступу.

Таку думку висловлюють аналітики Інституту вивчення війни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані ISW.

Українські військові продовжували контрнаступальні операції як мінімум на трьох напрямках і, як повідомляється, 15 червня досягли успіхів.

Як заявив прессекретар Генштабу ЗСУ Олександр Штапун, бійці провели успішні наступальні операції на північ і північний захід від Бахмуту. У пресцентрі групи військ "Таврія" повідомили, що ЗСУ просунулися до одного кілометра в західній частині Донецької області та продовжують спроби покращити свої тактичні позиції в районі Вугледару (30 км на південний захід від Донецька).

Російські "воєнкори" стверджували, що війська ЗСУ нібито безуспішно атакували на південний захід і на південь від Оріхова на заході Запорізької області, і стверджували, що українські сили нарощують темп контрнаступних операцій у цьому районі у зв'язку з покращенням погодних умов.

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Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що наші війська просунулися до 3 км у районі Малої Токмачки на заході Запорізької області та до 7 км у районі Великої Новосілки на заході Донецької області та звільнили 7 населених пунктів у цих районах з моменту початку контрнаступальних операцій.