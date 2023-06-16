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Новини Війна
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Наступальні операції Сил оборони створюють умови для ширшого контрнаступу, - ISW

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Сили оборони України досягли успіхів у продовженні контрнаступальних операцій на низці напрямків. Це, вірогідно, створює умови для ширших цілей українського контрнаступу.

Таку думку висловлюють аналітики Інституту вивчення війни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані ISW.

Українські військові продовжували контрнаступальні операції як мінімум на трьох напрямках і, як повідомляється, 15 червня досягли успіхів.

Як заявив прессекретар Генштабу ЗСУ Олександр Штапун, бійці провели успішні наступальні операції на північ і північний захід від Бахмуту. У пресцентрі групи військ "Таврія" повідомили, що ЗСУ просунулися до одного кілометра в західній частині Донецької області та продовжують спроби покращити свої тактичні позиції в районі Вугледару (30 км на південний захід від Донецька).

Російські "воєнкори" стверджували, що війська ЗСУ нібито безуспішно атакували на південний захід і на південь від Оріхова на заході Запорізької області, і стверджували, що українські сили нарощують темп контрнаступних операцій у цьому районі у зв'язку з покращенням погодних умов.

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Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що наші війська просунулися до 3 км у районі Малої Токмачки на заході Запорізької області та до 7 км у районі Великої Новосілки на заході Донецької області та звільнили 7 населених пунктів у цих районах з моменту початку контрнаступальних операцій.

Автор: 

визволення (565) ISW (653) контрнаступ (435)


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А касапи ******* коли у них дірки поширше..
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16.06.2023 07:36 Відповісти
Якщо водосховище повністю спорожніє, Дніпро в його колишніх берегах між Новою Каховкою і Запоріжжям вже не буде такою грізною перешкодою, а його середня глибина складе всього близько 3 метрів замість колишніх 16,5. Ширина водної перешкоди для українських сил на північ від греблі також буде різко зменшена, з максимальних 23 кілометрів до всього одного.
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16.06.2023 08:02 Відповісти
Як приємно слухати фахову людину, яка мала б озвучувати картинку на фронті, прессекретаря Генштабу ЗСУ Олександра Штапуна і пресцентру групи військ "Таврія", а не цілого заступника міністра оборони України Маляр, які з Резніковим і ще одним заступником Шараповим, так і не навелим порядок із закупками продуктів для ЗСУ.
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16.06.2023 08:21 Відповісти
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16.06.2023 08:30 Відповісти
 
 