Членство України в НАТО є найкращою гарантією її безпеки, - Волкер

Членство України в Північноатлантичному альянсі є найкращою гарантією її безпеки на тлі потенційної загрози атак з боку РФ у майбутньому.

Про це сказав в інтерв’ю Укрінформу експосол Сполучених Штатів при НАТО, колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Абсолютно. Думаю, зараз не можна дійти іншого висновку, крім того, що Росія зберігає наміри напасти на Україну і зробить це за будь-якої нагоди. Тож аби цього не сталося, найкращим рішенням є членство України в НАТО", - підкреслив експосол США.

Водночас він зазначив, що це рішення навряд буде ухвалене на зустрічі глав держав Альянсу у Вільнюсі наступного місяця.

"Але я вважаю, що Вільнюський саміт має вивести Україну на чіткий шлях", - наголосив він.

Також читайте: Гарантії безпеки України мають відрізнятися від статусу члена НАТО, - Шольц

У відповідь на запитання, чи може Україна розраховувати на рішучішу позицію Альянсу, ніж на просту обіцянку стати членом НАТО, Волкер висловив упевненість, що зараз навколо цього точиться глибока дискусія.

"Багато наших європейських союзників запропонували свої міркування щодо членства України в НАТО й готові висловитися більше про це у Вільнюсі. На мою думку, це було представлено держсекретарю Блінкену на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Осло, і гадаю, він привіз цей меседж до Вашингтона, де зараз (в адміністрації - Ред.) розглядають, що ми можемо зробити", - зауважив Волкер.