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Членство України в НАТО є найкращою гарантією її безпеки, - Волкер

волкер,курт

Членство України в Північноатлантичному альянсі є найкращою гарантією її безпеки на тлі потенційної загрози атак з боку РФ у майбутньому.

Про це сказав в інтерв’ю Укрінформу експосол Сполучених Штатів при НАТО, колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Абсолютно. Думаю, зараз не можна дійти іншого висновку, крім того, що Росія зберігає наміри напасти на Україну і зробить це за будь-якої нагоди. Тож аби цього не сталося, найкращим рішенням є членство України в НАТО", - підкреслив експосол США.

Водночас він зазначив, що це рішення навряд буде ухвалене на зустрічі глав держав Альянсу у Вільнюсі наступного місяця.

"Але я вважаю, що Вільнюський саміт має вивести Україну на чіткий шлях", - наголосив він.

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У відповідь на запитання, чи може Україна розраховувати на рішучішу позицію Альянсу, ніж на просту обіцянку стати членом НАТО, Волкер висловив упевненість, що зараз навколо цього точиться глибока дискусія.

"Багато наших європейських союзників запропонували свої міркування щодо членства України в НАТО й готові висловитися більше про це у Вільнюсі. На мою думку, це було представлено держсекретарю Блінкену на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Осло, і гадаю, він привіз цей меседж до Вашингтона, де зараз (в адміністрації - Ред.) розглядають, що ми можемо зробити", - зауважив Волкер.

Автор: 

безпека (936) НАТО (6460) членство в НАТО (1724) гарантія (267) Волкер Курт (609)


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Топ коментарі
+9
Сначала надо переместить парашных кротов во власти. На 2 метра под землю.
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16.06.2023 06:54
+7
Волкер має рацію !
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16.06.2023 07:18
+4
Це найкраща ваша гарантія безпеки..
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16.06.2023 07:35
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Сначала надо переместить парашных кротов во власти. На 2 метра под землю.
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16.06.2023 06:54 Відповісти
Не будьте так жестоки! Может метра хватит?
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16.06.2023 07:28 Відповісти
Можно и стоя ногами вверх.
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16.06.2023 07:36 Відповісти
Кротов под землю - это как кота в сметану же. Може краще притопити?
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16.06.2023 07:38 Відповісти
Главное, чтобы не вылезли.
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16.06.2023 07:51 Відповісти
Волкер має рацію !
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16.06.2023 07:18 Відповісти
"Членство України в НАТО є найкращою гарантією її безпеки, - Волкер Джерело:
І ще нормальна влада!
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16.06.2023 07:22 Відповісти
Це найкраща ваша гарантія безпеки..
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16.06.2023 07:35 Відповісти
Членство України в НАТО є найкращою гарантією безпеки НАТО
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16.06.2023 07:37 Відповісти
Так, звичайно. Але не зараз, а потім, після перемоги - через х.. зна скільки років. Бо х..ло знаючи це буде затягувати війну наскільки можливо
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16.06.2023 07:57 Відповісти
В НАТО примут, но не с Ермаком, Зеленским и Коломойским - армия с яйцами по 17 грн. превратит в прах любой натовский бюджет!
Поэтому прием в НАТО только после обязательной дератизации власти в Украине.
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16.06.2023 08:48 Відповісти
Членство України в НАТО є гарантією безпеки Європи
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16.06.2023 09:07 Відповісти
 
 