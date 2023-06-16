Рашисти обстріляли Новоберислав на Херсонщині, загинуло подружжя, - ОВА

Російські загарбники вночі обстріляли з реактивної та ствольної артилерії Новоберислав на Херсонщині.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог вів прицільний обстріл житлових будинків. Через влучання в одну з осель загинуло подружжя. Жінка загинула на місці, чоловіка намагалися врятувати лікарі, однак від отриманих поранень він помер дорогою до лікарні", - йдеться в повідомленні.

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