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Новини Війна
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Рашисти обстріляли Новоберислав на Херсонщині, загинуло подружжя, - ОВА

град,рф,росія,окупанти

Російські загарбники вночі обстріляли з реактивної та ствольної артилерії Новоберислав на Херсонщині.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог вів прицільний обстріл житлових будинків. Через влучання в одну з осель загинуло подружжя. Жінка загинула на місці, чоловіка намагалися врятувати лікарі, однак від отриманих поранень він помер дорогою до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти після відступу води повернулися на позиції та посилили обстріли у Херсонській області, - ОК "Південь"

Автор: 

обстріл (28648) Херсонська область (5789)


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16.06.2023 09:43 Відповісти
Ну ось відплата рашистів за те що наші воїни врятували п'ятьох орків які тонули ,це варвари і варварська росія вони прийшли вбивати українців ,тому цю мерзоту без жалю треба знищувате ,те саме стосуєтсяч лднр які зрадили Україну ,а в нас продовжують називати наші люди ,ні не наші.
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16.06.2023 09:53 Відповісти
Тварі кацапські! Не забудемо та не пробачимо! Здохните всі рашистські виродки!
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16.06.2023 09:57 Відповісти
 
 