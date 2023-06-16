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На Київщині працюють сили ППО, - КМВА

ппо

У Київській області працюють сили ППО.

Про це повідомила пресслужба КМВА, передає Цензор.НЕТ.

"В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зафіксовано пуски "Калібрів" з Чорного моря: У низці областей оголошено повітряну тривогу

Автор: 

Київська область (4041) ППО (3211)


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Приїхав з ПАР гість,нехай подивиться як це нам живеться
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16.06.2023 11:28 Відповісти
теперь понятно, что барабаны в убежища закупали к визиту африканской делегации. Чтобы им там было чем заняться
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16.06.2023 11:29 Відповісти
12 балів
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16.06.2023 11:30 Відповісти
Нехай тепер зелених закупатєлєй забирають з собою, а там з'їдять.
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16.06.2023 12:15 Відповісти
Тепла зустріч посланців з Африки .
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16.06.2023 11:33 Відповісти
браво! браво! брависимо!!!
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16.06.2023 11:37 Відповісти
Ну про перемовини з терористами не може бути і мови .
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16.06.2023 11:52 Відповісти
 
 