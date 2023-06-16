На Київщині працюють сили ППО, - КМВА
У Київській області працюють сили ППО.
Про це повідомила пресслужба КМВА, передає Цензор.НЕТ.
"В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться в повідомленні.
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Wasyl Worobec
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Вячеслав Шатров
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