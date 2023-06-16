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Голова Дніпровської РДА, призначений "слугами", вирішив відмовитися від барабанів в укриттях

барабани

Голова Дніпровської РДА, ставленик "слуг народу" Павло Бабій скасував закупівлю барабанів для ""психологічного розвантаження" в укриттях.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Дніпровської РДА, передає Цензор.НЕТ.

"Інформую громадськість щодо проведених закупівель управлінням освіти Дніпровського району. Хочу наголосити, що кошти з бюджету міста Києва та держави на придбання барабанів не були витрачені. А також достроково розірвано договір на закупівлю музичних інструментів (барабанів різних діаметрів) у кількості 306 штук", - повідомив Бабій.

Він також зазначив, що ініціював створення комісії, яка має дати оцінку доцільності закупівель барабанів, сковорідок та овочерізок для укриттів Дніпровського району.

"Враховуючи суспільний резонанс та розголос у засобах масової інформації щодо закупівлі музичних інструментів (барабанів різних діаметрів), овочерізок та сковорідок управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, мною направлено відповідні листи щодо проведення службового розслідування та створення комісії…для перевірки обґрунтованості та доцільності проведення даних закупівель", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, Дніпровська РДА, яку очолює ставленик "Слуги народу" Павло Бабій, оголосила конкурс на закупівлю понад 300 барабанів на загальну суму майже 900 тисяч гривень для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог. Також район закупив для укриттів дві сковорідки по 720 тис. грн. кожна.

Також повідомлялось, що правоохоронні органи перевіряють зловживання коштами, що були виділені бюджетом Києва райдержадміністраціям на облаштування бомбосховищ, у розмірі 1, 2 млрд грн. До цього можуть бути причетні голови РДА, яких призначає і звільняє президент. 9 з 10 голів РДА Києва - представники партії "Слуга народу".

Також читайте: "Слуги народу" закупили барабани майже на 1 млн грн замість того, щоб відремонтувати бомбосховища, - нардеп Гончаренко

Голова Дніпровської РДА, призначений слугами, вирішив відмовитися від барабанів в укриттях 01

Автор: 

РДА (197) закупівлі (3389) укриття (297)


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Топ коментарі
+60
Що колись було тупими жартами кварталу95, тепер стало реальністю у Зе-державі.
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16.06.2023 14:37
+55
«Враховуючи суспільний резонанс»!!!!, а не здоровий глузд Бабій просить провести розслідування.
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16.06.2023 14:39
+46
Пізно всрались, барабани вже стали локальним мемом.
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16.06.2023 14:36
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А Зеля теж "в долі"??? Адже це з його партії ставленик.
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17.06.2023 06:04 Відповісти
Бабий шел по офису президента с балалайкой в руках, которую он приобрел на средства, выделенные на покупку барабанов... Так близко от провала Бабий еще не был...
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19.06.2023 12:19 Відповісти
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