Швеція створить центри обслуговування техніки поблизу кордону з Україною

Швеція створить логістичні центри поблизу українського кордону. Там буде обслуговуватися військова техніка, надана Швецією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SVT.

Міністр оборони Пол Йонсон заявив, що його Швеція виділяє новий пакет військової допомоги Україні. У рамках цього пакета будуть створені спеціальні центри логістики та обслуговування військової техніки. Ймовірно, їх облаштують у Польщі.

Уряд Швеції вже дав згоду на участь у проекті до 60 військовослужбовців. У центрах буде обслуговуватися техніка, яку Україна отримала від Швеції.

Очікується, що центри розпочнуть роботу на початку осені. Передбачається, що там працюватимуть близько 30 шведських спеціалістів, вони також тренуватимуть український персонал.

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