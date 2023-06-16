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Новини Допомога Україні
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Швеція створить центри обслуговування техніки поблизу кордону з Україною

швеція

Швеція створить логістичні центри поблизу українського кордону. Там буде обслуговуватися військова техніка, надана Швецією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SVT.

Міністр оборони Пол Йонсон заявив, що його Швеція виділяє новий пакет військової допомоги Україні. У рамках цього пакета будуть створені спеціальні центри логістики та обслуговування військової техніки. Ймовірно, їх облаштують у Польщі.

Уряд Швеції вже дав згоду на участь у проекті до 60 військовослужбовців. У центрах буде обслуговуватися техніка, яку Україна отримала від Швеції.

Очікується, що центри розпочнуть роботу на початку осені. Передбачається, що там працюватимуть близько 30 шведських спеціалістів, вони також тренуватимуть український персонал. 

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Швеція (957) техніка (1829) допомога і підтримка (1163)


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Хай набирають чоловіків, що туди на заробітки поїхали Якщо їм за роботу платитимуть нормально - матимемо у післявоєнний період підготовлений персонал для майбутніх заводів "оборонки" Бо поки будемо розроблять свою зброю - "заморимося" Простіше взять ліцензію на той же "Арчер" Артилеристи будуть готові Персонал для ремонту та збірки - теж Справа за розвертанням виробництва Але у шведів теж все є в наявності Установить обладнання і почать працювать Так працює переважна більшість ВПК при кардинальному переозброєнні армії
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16.06.2023 16:27 Відповісти
Щира подяка Швеції! Гарна сестричка України! Шведам - РЕСПЕКТ! Слава ЗСУ!
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16.06.2023 16:37 Відповісти
 
 