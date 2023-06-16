Росіяни створили катівню у школі Великих Копанів на Херсонщині, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо створення російськими окупантами чергової катівні на терторії окупованої Херсонщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "На тимчасово зайнятих територіях України фіксуються випадки насильницького викрадення проукраїнські налаштованого населення, а також облаштування нових катівень для їх утримання. Зокрема, одну з таких катівень російські терористи облаштували на території загальноосвітньої школи у селищі Великі Копані Херсонської області. У спортзалі школи підрозділи фсб рф проводять допити. Затриманих осіб окупанти тримають у жорстких, нелюдських умовах, застосовують до них тортури".
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Олег Мандрівник #569779
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