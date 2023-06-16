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Росіяни створили катівню у школі Великих Копанів на Херсонщині, - Генштаб

катівня

Генштаб ЗСУ оприлюднив  інформацію щодо створення російськими окупантами чергової катівні на терторії окупованої Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На тимчасово зайнятих територіях України фіксуються випадки насильницького викрадення проукраїнські налаштованого населення, а також облаштування нових катівень для їх утримання. Зокрема, одну з таких катівень російські терористи облаштували на території загальноосвітньої школи у селищі Великі Копані Херсонської області. У спортзалі школи підрозділи фсб рф проводять допити. Затриманих осіб окупанти тримають у жорстких, нелюдських умовах, застосовують до них тортури".

Також читайте: В окупованому Генічеську росіяни влаштували катівню у приміщенні колишньої податкової інспекції, - Генштаб

Автор: 

окупація (6717) катування (603) Херсонська область (5789)


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Ну даже глисты вызывают больше уважения, чем запоребрики
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16.06.2023 20:12 Відповісти
Вся кацапляндія одна велика катівня.
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16.06.2023 20:19 Відповісти
На Мелітопольському напрямку ЗСУ протягом доби просунулися до 1 кілометра
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16.06.2023 20:34 Відповісти
Копані - кавуняцька столиця. В шо перетворили виродки козломооді...
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16.06.2023 20:51 Відповісти
за катівні треба створити відділ особливої вдячності падлючим фсбешникам на параші
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17.06.2023 00:51 Відповісти
 
 