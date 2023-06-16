Сейм Польщі прийняв резолюцію на підтримку членства України в НАТО

Сейм Польщі (нижня палата парламенту) ухвалив резолюцію з підтримкою вступу України до Північноатлантичного альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному твіттері Сенату.

"Сейм ухвалив резолюцію про членство України в Організації Північноатлантичного договору", - сказано у повідомленні.

За інформацією Polskie Radio, за ухвалення резолюції проголосували 443 депутати, проти - 2, а ще 7 утрималися.

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У тексті документа сказано, що Україна зараз захищає не лише свою державність, а й спільні цінності - демократію та порядок, що ґрунтується на міжнародному праві.

"Враховуючи самовідданість українського народу та його суверенне право обирати власний шлях розвитку, Сейм Республіки Польща повністю підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України", - зазначається у резолюції.

Також там сказано, що членство України буде вигідним для НАТО і з військової точки зору, оскільки армія нашої країни все більше співпрацює з Альянсом і набуває досвіду на полі бою.

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