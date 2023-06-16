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Новини Україна-НАТО
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Сейм Польщі прийняв резолюцію на підтримку членства України в НАТО

сейм

Сейм Польщі (нижня палата парламенту) ухвалив резолюцію з підтримкою вступу України до Північноатлантичного альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному твіттері Сенату. 

"Сейм ухвалив резолюцію про членство України в Організації Північноатлантичного договору", - сказано у повідомленні.

За інформацією Polskie Radio, за ухвалення резолюції проголосували 443 депутати, проти - 2, а ще 7 утрималися.

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У тексті документа сказано, що Україна зараз захищає не лише свою державність, а й спільні цінності - демократію та порядок, що ґрунтується на міжнародному праві.

"Враховуючи самовідданість українського народу та його суверенне право обирати власний шлях розвитку, Сейм Республіки Польща повністю підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України", - зазначається у резолюції.

Також там сказано, що членство України буде вигідним для НАТО і з військової точки зору, оскільки армія нашої країни все більше співпрацює з Альянсом і набуває досвіду на полі бою.

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Автор: 

НАТО (6460) Польща (8528) сейм (69)


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Топ коментарі
+7
Щиро дякуємо, друзі !!!
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16.06.2023 20:38
+4
Дякуємо брати
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16.06.2023 20:39
+2
Щира под'яка польському народові, котрий має таку владу
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16.06.2023 20:40
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Щиро дякуємо, друзі !!!
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16.06.2023 20:38 Відповісти
Дякуємо брати
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16.06.2023 20:39 Відповісти
А чому не сестри?
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16.06.2023 21:37 Відповісти
Щира под'яка польському народові, котрий має таку владу
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16.06.2023 20:40 Відповісти
нам би Зелених зрадників, колоборантів, крадіїв та мерзотникіа підтягнути до рівня НАТО...або втопити
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16.06.2023 20:47 Відповісти
Спасибо, конечно, но Польша понимает, что следующей ей придется зад Германии и Франции прикрывать! Да возможно, она будет более подготовлена, чем Украина, но гибнут будут поляки, а немцы с французами озабАчиваться!
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16.06.2023 20:50 Відповісти
Щиро дякую, шановні поляки!!!
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16.06.2023 20:52 Відповісти
2 підара є в парламенті Польщі
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16.06.2023 20:55 Відповісти
Єдина країна яка все рішає у НАТО - це США. Як дядько Сем скаже, так зроблять усі члени альянсу. А поки клоун при владі в Україні, НАТО нам не світить. Про це вже самі американці намікають.
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16.06.2023 21:36 Відповісти
Поляки наші брати і природні союзники🤟💪
Честь нашим справжім друзям🤝
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17.06.2023 00:00 Відповісти
 
 