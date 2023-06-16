Неякісні бронежилети і зимова форма: СБУ повідомила про підозру ексзаступнику міністра оборони та екскерівнику департаменту закупівель у привласненні більше 1 млрд грн

Ексзаступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов та ексначальник департаменту державних закупівель Міноборони Богдан Хмельницький отримали нові підозри – від Служби безпеки України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Служба безпеки зібрала масштабну доказову базу, яка свідчить про корупційну діяльність колишнього заступника Міністра оборони України та екскерівника Департаменту державних закупівель цього відомства.

Посадовці причетні до розкрадання бюджетних грошей на закупівлі бронежилетів та зимової форми для підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на фронті.

Незаконна діяльність фігурантів завдала збитків державному бюджету України на загальну суму більше 1 млрд грн.

За даними слідства, посадовці оборонного відомства організували оборудку на початку березня 2022 року.

Для її реалізації вони здійснили закупівлю в іноземної фірми майже 3 тис. бронежилетів на понад 130 млн грн. При цьому більше 100 млн грн із цієї суми були привласнені учасниками оборудки.

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Товарознавча експертиза, ініційована СБУ, встановила, що реальна ринкова вартість цих засобів захисту становить лише 25 млн грн.

Більше того, придбані бронежилети не відповідають заявленому класу захисту.

Також встановлено, що організатори "схеми" провели закупівлю оптової партії неякісних зимових курток і штанів для воїнів ЗСУ на загальну суму 900 млн грн.

Придбане майно не відповідає вимогам використання в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання фігурантів виявлено документацію та інші речові докази їхньої незаконної діяльності.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили обом колишнім посадовцям про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Наразі обидва зловмисники уже знаходяться під вартою за підозрою у схожих злочинах. Так, ексзаступник Міністра оборони раніше отримав ще одну підозру за причетність до закупівель продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами та неякісної амуніції (ст. 114-1 ККУ). При цьому ексочільник Департаменту знаходиться під вартою за матеріалами СБУ з лютого 2023 року.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення.

Завдяки принциповій позиції Служби безпеки, ініційовано заміну придбаних через оборудку неякісних засобів захисту для військовослужбовців Збройних Сил України.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора", - йдеться у повідомленні.

У повідомленні СБУ не вказані прізвища фігурантів, але за даними ЗМІ мова йде про ексзаступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та ексначальника департаменту державних закупівель Міноборони Богдана Хмельницького. Йдеться про 2 епізоди: закупівля в іноземної фірми майже 3 тисяч бронежилетів на понад 130 млн грн (за цим епізодом у Хмельницького вже є підозра від СБУ, тепер її отримав Шаповалов) та закупівля в іноземної фірми одяг - зимові куртки і штани для потреб ЗСУ на суму 900 млн грн. За даними слідства, цей одяг не відповідав встановленим вимогам якості.