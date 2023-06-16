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Новини Боротьба з корупцією
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Неякісні бронежилети і зимова форма: СБУ повідомила про підозру ексзаступнику міністра оборони та екскерівнику департаменту закупівель у привласненні більше 1 млрд грн

сбу

Ексзаступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов та ексначальник департаменту державних закупівель Міноборони Богдан Хмельницький отримали нові підозри – від Служби безпеки України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Служба безпеки зібрала масштабну доказову базу, яка свідчить про корупційну діяльність колишнього заступника Міністра оборони України та екскерівника Департаменту державних закупівель цього відомства.

Посадовці причетні до розкрадання бюджетних грошей на закупівлі бронежилетів та зимової форми для підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на фронті.

Незаконна діяльність фігурантів завдала збитків державному бюджету України на загальну суму більше 1 млрд грн.

За даними слідства, посадовці оборонного відомства організували оборудку на початку березня 2022 року.

Для її реалізації вони здійснили закупівлю в іноземної фірми майже 3 тис. бронежилетів на понад 130 млн грн. При цьому більше 100 млн грн із цієї суми були привласнені учасниками оборудки.

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Товарознавча експертиза, ініційована СБУ, встановила, що реальна ринкова вартість цих засобів захисту становить лише 25 млн грн.

Більше того, придбані бронежилети не відповідають заявленому класу захисту.

Також встановлено, що організатори "схеми" провели закупівлю оптової партії неякісних зимових курток і штанів для воїнів ЗСУ на загальну суму 900 млн грн.

Придбане майно не відповідає вимогам використання в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання фігурантів виявлено документацію та інші речові докази їхньої незаконної діяльності.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили обом колишнім посадовцям про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Наразі обидва зловмисники уже знаходяться під вартою за підозрою у схожих злочинах. Так, ексзаступник Міністра оборони раніше отримав ще одну підозру за причетність до закупівель продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами та неякісної амуніції (ст. 114-1 ККУ). При цьому ексочільник Департаменту знаходиться під вартою за матеріалами СБУ з лютого 2023 року.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення.

Завдяки принциповій позиції Служби безпеки, ініційовано заміну придбаних через оборудку неякісних засобів захисту для військовослужбовців Збройних Сил України.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора", - йдеться у повідомленні.

У повідомленні СБУ не вказані прізвища фігурантів, але за даними ЗМІ мова йде про ексзаступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та ексначальника департаменту державних закупівель Міноборони Богдана Хмельницького. Йдеться про 2 епізоди: закупівля в іноземної фірми майже 3 тисяч бронежилетів на понад 130 млн грн (за цим епізодом у Хмельницького вже є підозра від СБУ, тепер її отримав Шаповалов) та закупівля в іноземної фірми одяг - зимові куртки і штани для потреб ЗСУ на суму 900 млн грн. За даними слідства, цей одяг не відповідав встановленим вимогам якості.

Автор: 

держзакупівлі (383) корупція (4685) Міноборони (7401) СБУ (12847)


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Топ коментарі
+67
прав Поярков - даже Янукович просто жалкий карманник по сравнению с ворьем банды "зеленых"
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16.06.2023 22:09
+48
Зелена мафія розриває країну з середини, суцільні крадії, корупціонери, зрадники, ухілянти та мерзотники...
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16.06.2023 22:09
+36
...а святий резніков ні сном ні духом не знав...що витворяє його заступник!!! А зелений хлопчинка резнікова не здасть ніколи..як ховає кАломоя... ванечку баканова..тарана..та інших паскуд...
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16.06.2023 22:19
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Стид і срам вам!!!!!! Не можете грати із людськими життями…. Ну ми не такі…..
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17.06.2023 04:17 Відповісти
Якщо повісити рєзнік(ов)а за шию то його наступники будуть уважно слідкувати за призначенням своїх заступників, а ті хто призначили рєзніка обісруться, бо їх будуть вішати за ноги головою вниз...
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17.06.2023 05:20 Відповісти
показуха, что бы спасти Резникова
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17.06.2023 06:43 Відповісти
3000 потенциальных 200сотых воинов ВСУ с ума сойти и за это пальчиком пригрозить..да это чистое предательство ....работа на врага. это уже не единичный случай а а системная работа Зеленского..Ермака на руссаков .ставят то они НА ДОЛЖНОСТЬ всех кого вскрыло СБУ..при этом даже когда возможно прикрывают.....Расстреливать это наименьшая мера и за пулю платить лично Зе и Ермаку. по миллиарду они вдоволь наворовали не убудет .Кровожаден я .....На войне как на войне .Слуги оказались не слугами а .....не все конечно .но в большинстве..
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17.06.2023 08:08 Відповісти
...марадеры у корыта,должны быть выявлены,ВСЕ...
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17.06.2023 08:32 Відповісти
А какое он отношение имел к армии? Эта тварь ещё при Януковиче воровала
Шаповалов Вячеслав
С июня 2010 по июль 2013 года он руководил Управлением капитального строительства в МинЖКХ. После этого почти год был заместителем гендиректора по вопросам строительства Госпредприятия «Спецсервис» МВД.
Чиновник не только знал о фактах поставки некачественной продукции, но и оказывал давление на подчиненных для принятия некачественной продукции на военные склады и организацию повторных проведений лабораторных испытаний бронепластин, не выдержавших первоначальных испытаний. https://my.ua/persons/shapovalov-viacheslav
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17.06.2023 08:36 Відповісти
А чому Шаповалова та Хмельницького не заарештовано? Оголосили підозри, ну тай що? А якщо ці діячі втечуть з України? То цими підозрами витерти сраку? Які СБУшники ввічливи, вони тільки здатні оголошувати підозри і на цему "діяльність" СБУ і закінчиться.
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17.06.2023 08:36 Відповісти
Самый главный враг Украины - враг внутренний - это власть на Банковой и Грушевского. Так было все 30 лет независимой Украины. Сейчас это "зеленая" шобла со всеми "слугами" на подхвате. Ранее это были все Президенты без исключения. Система власти глубоко преступна - фактически правит мафия. Все законы написаны в пользу мафии, и ее интересы ("священная корова") оберегаются всеми государственными институтами. Среди глубинного народа полно тех, кто жаждет своего места у "корыта", чтобы красть как зеленские, "шоколадные", януковичи и прочая мразь. Фактически, мафию породил Кучма. Полная безнаказанность. Сейчас главный страх мафии - живые патриоты Украины с оружием в руках. На них и вся надежда!
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17.06.2023 08:45 Відповісти
Нагородити і відпустити, попрацював відмінно.
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17.06.2023 08:52 Відповісти
зеленський- чому ми ще не в НАТО!?здогадайся з трех разів, Верещучка- неможливо зрозуміти,що має на увазі Байден,коли говорить про проблеми з корупцією в Україні! мля ідіотами прикидуються.
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17.06.2023 09:03 Відповісти
Головне, що Притула тирить гроші.Ось, що вони один на перед одного кричать,суки.
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17.06.2023 09:24 Відповісти
Добре що різников купив по нормальній ціні яйця по 17 грн
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17.06.2023 09:37 Відповісти
Чтобы рыба гнила с головы - она для начала должна эту голову иметь!
Придурошные, вы не у курсе, что министр НЕ МОЖЕТ ЛИЧНО назначить себе заместителей?
Что их ему назначают из Кабмина?
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17.06.2023 10:04 Відповісти
Ейнштейн, що кабмін, що верховна сходка, що ОП це все одна зелена банда. Це ти наголосував в 2019 році
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17.06.2023 11:01 Відповісти
не наїзжай безпідставно, якраз голосував не за ЄрЗе.
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17.06.2023 11:42 Відповісти
Я впевнений, що він за зєрмака голосував. Тому що це коментар класичного упоротого зебіла
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17.06.2023 15:02 Відповісти
У тебя децкие примитивные представления. Нет единой "банды", там группировки, которые воюют между собой.
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17.06.2023 12:28 Відповісти
Бачу з війну з Порошенко і патріотами. Іншого не бачу. Просвіти, будь-ласка
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17.06.2023 15:06 Відповісти
То, что стая шакалов объединяется против льва вовсе не означает, что они не грызутся между собой...
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18.06.2023 10:06 Відповісти
рєзніков апять ніпрічьом. і шут зеленський ніпрічьом. ось такі паранормальні явища
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17.06.2023 10:58 Відповісти
Заступника міністра терміново на передову, без бронєжилета. Взимку, якщо доживе, відповідну форму не видавати.
Володимиру Олександровичу терміново і наполегливо (як він добре вміє) вимагати у Заходу додаткових бронежилетів і зимової форми.
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17.06.2023 11:11 Відповісти
Возьмите эту форму и лягте на холодную землю при -5, завтра будет бронхит или восп. легких. Прикол в том, что ДРУГУЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ, а только ЭТУ уставную.
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17.06.2023 11:31 Відповісти
Без англосаксів Україна не спроможна здолати корупцію бо корупція це загальнонаціональна українська релігія. Нічого додати.
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17.06.2023 12:25 Відповісти
весь час одні і ті ж граблі. Тай що маю казати? Треба позбавлятись від ворогів України. По іншому ніяк путя не буде
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17.06.2023 12:28 Відповісти
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