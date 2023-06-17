Рашисти обстріляли портову зону Очакова, - ОВА
Вчора, 16 червня, о 19:33 ворог завдавав артилерійських ударів по портовій зоні м. Очаків Очаківської громади на Миколаївщині. Постраждалих немає.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Також, за словами Кіма, о 22:22 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.
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Люба Бусько
показати весь коментар17.06.2023 09:09 Відповісти Мені подобається 0
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