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Рашисти обстріляли портову зону Очакова, - ОВА

очаків

Вчора, 16 червня, о 19:33 ворог завдавав артилерійських ударів по портовій зоні м. Очаків Очаківської громади на Миколаївщині. Постраждалих немає.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Також, за словами Кіма, о 22:22 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти минулої доби вкотре обстріляли з артилерії Очаків та акваторію громади, без постраждалих, - ОВА

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Миколаївська область (2279) обстріл (28648) Очаків (206)


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Це означає що москалі і надалі використовують Кінбургську косу, вернулись після затоплення.
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17.06.2023 09:09 Відповісти
 
 