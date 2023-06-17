Рашисти обстріляли портову зону Очакова, - ОВА

Вчора, 16 червня, о 19:33 ворог завдавав артилерійських ударів по портовій зоні м. Очаків Очаківської громади на Миколаївщині. Постраждалих немає.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Також, за словами Кіма, о 22:22 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти минулої доби вкотре обстріляли з артилерії Очаків та акваторію громади, без постраждалих, - ОВА