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У Дніпропетровській області заборонили ловити та продавати рибу

дніпропетровщина,риба

У регіоні заборонено вилов та продаж риби. Також не можна реалізовувати улов з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб не було порушень, в області запровадили посилений державний ветеринарно-санітарний контроль. Такі обмеження діятимуть до повної стабілізації ситуації у зоні лиха", - йдеться в повідомленні. 

Він додав, що кожна громада регіону повинна надати пропозиції з приводу відпочинку на воді. Так, наразі закриті для купання пляжі міста Дніпра.

"Окремо хочу застерегти мешканців Нікопольщини від відвідування обмілілого Каховського водосховища та прилеглої території. Там зберігається небезпека", - сказав він.

Нагадаємо, на Херсонщині заборонили купання у водоймах, а також вилов і продаж риби, у Херсоні заборонено також водопій тварин і забір води.  В Одеській області категорично забороняється купання в морі, а також вилов риби й морепродуктів у відкритих водоймах.

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Автор: 

заборона (1455) риба (224) Дніпропетровська область (3782)


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Топ коментарі
+3
Днепр,купание и рыбалку??А Киев,Черкассы и Кременчуг не?
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19.06.2023 14:31
+2
Дебілізм.
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19.06.2023 14:03
+2
А до чого тут м.Дніпро?
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19.06.2023 14:06
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Дебілізм.
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19.06.2023 14:03 Відповісти
Свої будуть стнями тон ловити.
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19.06.2023 14:13 Відповісти
"В Одесі заборонили продаж риби та інших морепродуктів, чиє місце вилову не встановлено".
Той, хто буде видавати документи / справки на цю продукцію, найближчим часом озолотиться.
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19.06.2023 14:17 Відповісти
А до чого тут м.Дніпро?
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19.06.2023 14:06 Відповісти
З річками та полями - велика проблема...
З дощами осідають викиди від вибухів...
Це і Європу зацепить... тож Вони мусять вже глобально діяти...
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19.06.2023 14:11 Відповісти
Оно то конечно и правильно. А то есть те, кто иногда забывают, что лучше предохраняться, чем потом по врачам бегать).
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19.06.2023 14:16 Відповісти
Днепр,купание и рыбалку??А Киев,Черкассы и Кременчуг не?
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19.06.2023 14:31 Відповісти
Продавать нельзя ? А выпускать консервы можно ?
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19.06.2023 14:50 Відповісти
Уряд мае створити умови підприємцям , які хочуть будувати ставки і вирощувати рибу на продаж ( чисту, без гильминтів )
у Чехії е такий досвід. Вирощують коропа до Різдвяних свят . Був по 4 евро кг
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19.06.2023 14:58 Відповісти
Упіймав десятка два карасів грам по 500 г. (Полтавська область). Усі викинув. В них гельмінти аж з хвоста лізуть.
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19.06.2023 16:03 Відповісти
 
 