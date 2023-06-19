У Дніпропетровській області заборонили ловити та продавати рибу
У регіоні заборонено вилов та продаж риби. Також не можна реалізовувати улов з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Щоб не було порушень, в області запровадили посилений державний ветеринарно-санітарний контроль. Такі обмеження діятимуть до повної стабілізації ситуації у зоні лиха", - йдеться в повідомленні.
Він додав, що кожна громада регіону повинна надати пропозиції з приводу відпочинку на воді. Так, наразі закриті для купання пляжі міста Дніпра.
"Окремо хочу застерегти мешканців Нікопольщини від відвідування обмілілого Каховського водосховища та прилеглої території. Там зберігається небезпека", - сказав він.
Нагадаємо, на Херсонщині заборонили купання у водоймах, а також вилов і продаж риби, у Херсоні заборонено також водопій тварин і забір води. В Одеській області категорично забороняється купання в морі, а також вилов риби й морепродуктів у відкритих водоймах.
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