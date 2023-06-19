Рішення, які ухвалять у Вільнюсі, наблизять Україну до НАТО, - Столтенберг

Країни-члени НАТО на липневому саміті у Вільнюсі ухвалять рішення, які наблизять Україну до Альянсу.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг на зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцем, передає Цензор.НЕТ.

"Вільнюський саміт у липні викладе бачення майбутнього України як незалежного, демократичного члена євроатлантичної родини. На саміті члени Альянсу обговорять прагнення України до членства. Союзники працюють над багаторічним пакетом допомоги для України", - йдеться в повідомленні.

За словами Столтенберга, союзники також працюють над створенням нової Ради Україна-НАТО для проведення спільних консультацій з питань безпеки, що становлять взаємний інтерес.

"Рішення, які ми ухвалимо у Вільнюсі, наблизять Україну до НАТО", - додав він.

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