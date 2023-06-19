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Рішення, які ухвалять у Вільнюсі, наблизять Україну до НАТО, - Столтенберг

столтенберг

Країни-члени НАТО на липневому саміті у Вільнюсі ухвалять рішення, які наблизять Україну до Альянсу.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг на зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцем, передає Цензор.НЕТ.

"Вільнюський саміт у липні викладе бачення майбутнього України як незалежного, демократичного члена євроатлантичної родини. На саміті члени Альянсу обговорять прагнення України до членства. Союзники працюють над багаторічним пакетом допомоги для України", - йдеться в повідомленні.

За словами Столтенберга, союзники також працюють над створенням нової Ради Україна-НАТО для проведення спільних консультацій з питань безпеки, що становлять взаємний інтерес.

"Рішення, які ми ухвалимо у Вільнюсі, наблизять Україну до НАТО", - додав він.

Також читайте: Розміщення ядерної зброї у Білорусі посилює вимогу України щодо швидкого вступу в НАТО, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6466) членство в НАТО (1725) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+9
Пункт №1.
Позбутись кротів у керівництві України.
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19.06.2023 14:49
+8
Двері, дійсно, відчинені, але яйця по 17 в них не пролазять... (з інтернету)
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19.06.2023 15:04
+7
Та з такими жертвами, коли одна протистоїть такій навалі, то Україна має бути в НАТО з правами вічного керівника. Але як згадаєш оту шоблу, усяких яйцекрадів і вище, і нижче, то так і кажіть, не при цій владі. Хоча вони вас влаштовують, з злодюгами легко домовлятися, за гроші вони на все здатні.
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19.06.2023 14:47
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Поживемо , побачимо ,дуже
хочеться щоб так сталося 🙁
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19.06.2023 14:40 Відповісти
Гадаю, буде сформований новий союз між кількома країнами НАТО та Україною...
В рамках нього і надійдуть винищувачі та все для них необхідне... включаючи висококласних фахівців... бо на одного пілота працює ще пару десятків техніків...
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19.06.2023 14:47 Відповісти
НАТО це потяг, українці це пасажир що біжить за потягом.

те, що ми біжимо за потягом нас до потяга наближає, це ми і без вас знаємо.

нас цікавить не наближення до потяга А ПОСАДКА В ВАГОН.

якщо потяг не зупиниться та нас не зачекає то так і скажіть, брехні нам вже було вагон і маленька бричка.
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19.06.2023 14:42 Відповісти
Не важливо, куди ви біжете. Головне, що ви біжете ПО АСФАЛЬТУ.
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19.06.2023 15:03 Відповісти
Це мені нагадує як Мойсей водив свій народ по пустелі після втечі з Єгипту? 40 років здається? При тому що там йти близько місяця в реальності. Так і в Україні щось подібне відбувається.
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19.06.2023 14:43 Відповісти
Двери будут открыты, но их не будут закрывать прямо перед носом. А чуть медленнее, тактичнее.
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19.06.2023 14:44 Відповісти
Двері, дійсно, відчинені, але яйця по 17 в них не пролазять... (з інтернету)
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19.06.2023 15:04 Відповісти
3000 страниц аудита МО
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19.06.2023 14:46 Відповісти
Та з такими жертвами, коли одна протистоїть такій навалі, то Україна має бути в НАТО з правами вічного керівника. Але як згадаєш оту шоблу, усяких яйцекрадів і вище, і нижче, то так і кажіть, не при цій владі. Хоча вони вас влаштовують, з злодюгами легко домовлятися, за гроші вони на все здатні.
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19.06.2023 14:47 Відповісти
Ви трішки перебільшуєте.. Якого такого вічного керівника...??? Це маячня. Хто заважав 30 років вступати до НАТО ? Чи усі влади ( без винятку ) сраку лизали москаликам і усім було дуже, дуже добре без НАТИ, без армії, без патронзаводу і таке інше.
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19.06.2023 15:07 Відповісти
Воює не влада, а народ. Коли взнаєте скільки це йому коштувало, то розумієте, де маячня, а де ні.
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19.06.2023 20:48 Відповісти
Пункт №1.
Позбутись кротів у керівництві України.
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19.06.2023 14:49 Відповісти
Єрмак має звʼязки з найвищим керівництвом на москві ,
отож про яку перемогу і НАТО можна мріяти при зелених покидьках ?
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19.06.2023 15:02 Відповісти
Пункт №2.
Позбутися корупціонерів у керівництві України.

Тоді з керівництва України, лише Залужний залишиться.
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19.06.2023 15:03 Відповісти
Как ни грустно, но это именно так.
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19.06.2023 15:15 Відповісти
може і наблизить але ненададуть...закони і законодавство та сама модель армії совкова...непотрібно було зупиняти реформи які почалися при 5 президенту. а за діяльність такого собі ТАРАНА..ЯКОГО ПРИЗНАЧИВ янелох .реформи були нетільки зупинені а і відмінялися раніше прийняті рішення по реформації всіх галузей війська включаючи переозброєння та виробництво військового обладнання і зброї.... А ТЕПЕР ЩО МАЄМО ТО МАЄМО ....РОЗДАЮТЬ ПОВІСТКИ СТРІЛЯЮЧИ В ПОВІТРЯ...ВИ СЕРЬЙОЗНО ТО ТАКІ В НАТО СТАНДАРТИ....СМІШНО...ПРИКРО...ГАНЕБНО..
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19.06.2023 14:53 Відповісти
Набір букв і штампів.
З 2022 року (точніше з 2014) все набагато простіше.
1. У НАТО не беруть країни, що воюють.
2. У НАТО не беруть країни, що воюють з ядерною країною.
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19.06.2023 15:08 Відповісти
Нова Рада стала -- яка не бувала .
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19.06.2023 14:56 Відповісти
При цій злодійській владі , ми нічого не отримаємо !!
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19.06.2023 14:59 Відповісти
На ЗСУ грошей немає, на барабани є. Що вони витворяють, падли..Майже щодня. В НАТО так не запетляєш..
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19.06.2023 15:00 Відповісти
Рішення має ухвалювати ВР України, прийняти закони, які відповідають стандартам НАТО, Кабмін має прийняти ці закони до виконання, президент має очистити свій офіс від агентів фсб і ригоаналів, які знищують з середини все, до чого дотягуються: судову систему, правоохоронні органи, пресу, опозицію і т д
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19.06.2023 15:03 Відповісти
У Вільнюсі відкрили сквер "Пройобаних євроатлантичних перспектив України імені Зеленського".
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19.06.2023 15:03 Відповісти
Дай Боже щоб так воно і було !!!!!
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19.06.2023 15:08 Відповісти
Рішення, які ухвалять у Вільнюсі, наблизять Україну до НАТО Ніби не в СССР народжені, а риторика КРСС - НАБЛИЖАЄ КОМУНІЗМ.
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19.06.2023 15:09 Відповісти
Методика обману однакова при різних політичних системах.
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19.06.2023 20:50 Відповісти
Зечмоня скаже: ілі бірьотє нас січас в НАТО ілі мі паварачіваємся на васток! Вот вам!
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19.06.2023 16:12 Відповісти
 
 