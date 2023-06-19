Рішення, які ухвалять у Вільнюсі, наблизять Україну до НАТО, - Столтенберг
Країни-члени НАТО на липневому саміті у Вільнюсі ухвалять рішення, які наблизять Україну до Альянсу.
Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг на зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцем, передає Цензор.НЕТ.
"Вільнюський саміт у липні викладе бачення майбутнього України як незалежного, демократичного члена євроатлантичної родини. На саміті члени Альянсу обговорять прагнення України до членства. Союзники працюють над багаторічним пакетом допомоги для України", - йдеться в повідомленні.
За словами Столтенберга, союзники також працюють над створенням нової Ради Україна-НАТО для проведення спільних консультацій з питань безпеки, що становлять взаємний інтерес.
"Рішення, які ми ухвалимо у Вільнюсі, наблизять Україну до НАТО", - додав він.
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хочеться щоб так сталося 🙁
В рамках нього і надійдуть винищувачі та все для них необхідне... включаючи висококласних фахівців... бо на одного пілота працює ще пару десятків техніків...
те, що ми біжимо за потягом нас до потяга наближає, це ми і без вас знаємо.
нас цікавить не наближення до потяга А ПОСАДКА В ВАГОН.
якщо потяг не зупиниться та нас не зачекає то так і скажіть, брехні нам вже було вагон і маленька бричка.
Позбутись кротів у керівництві України.
отож про яку перемогу і НАТО можна мріяти при зелених покидьках ?
Позбутися корупціонерів у керівництві України.
Тоді з керівництва України, лише Залужний залишиться.
З 2022 року (точніше з 2014) все набагато простіше.
1. У НАТО не беруть країни, що воюють.
2. У НАТО не беруть країни, що воюють з ядерною країною.