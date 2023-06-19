Залужний показав кадри визволення П’ятихаток у Запорізькій області. ВIДЕО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив звільнення Силами оборони населеного пункту П’ятихатки Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Залужного.

Він також опублікував відео, на якому зафіксовано деякі епізоди з деокупації населеного пункту.

"Бійці 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада визволили від російських окупантів населений пункт П'ятихатки Запорізької області", - написав головнокомандувач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїни 128-ї ОГШБр та 2-го ОСБ у визволених від ворога П’ятихатках. ВIДЕО

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що упродовж двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ "Таврія" було звільнено 8 населених пунктів, зокрема - П'ятихатки.