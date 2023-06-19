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Новини Війна
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Залужний показав кадри визволення П’ятихаток у Запорізькій області. ВIДЕО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив звільнення Силами оборони населеного пункту П’ятихатки Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Залужного.

Він також опублікував відео, на якому зафіксовано деякі епізоди з деокупації населеного пункту.

"Бійці 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада визволили від російських окупантів населений пункт П'ятихатки Запорізької області", - написав головнокомандувач. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїни 128-ї ОГШБр та 2-го ОСБ у визволених від ворога П’ятихатках. ВIДЕО

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що упродовж двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ "Таврія" було звільнено 8 населених пунктів, зокрема - П'ятихатки.

Автор: 

визволення (566) Запорізька область (3653) Залужний Валерій (725) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+58
Дякуємо шановні наші захисники. Хай вас Бог береже. Щира подяка Головнокомандувачу Залужному. Смерть окупанту!!!
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19.06.2023 14:50
+55
Славні хлопці закрпатці!
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19.06.2023 14:48
+50
Героям слава !!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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19.06.2023 14:50
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От якби оту вірьовочку та вздовж дороги по якій кацапсяча колона їхала
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19.06.2023 14:48 Відповісти
Славні хлопці закрпатці!
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19.06.2023 14:48 Відповісти
Дякуємо шановні наші захисники. Хай вас Бог береже. Щира подяка Головнокомандувачу Залужному. Смерть окупанту!!!
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19.06.2023 14:50 Відповісти
Смерть окупанту! Смерть ЗРАДНИКУ !!!
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19.06.2023 17:55 Відповісти
Героям слава !!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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19.06.2023 14:50 Відповісти
пане чи скоріш пані..? як Вас ,скажіть вас уособлювати?Щоб до вас, можна було звертатись?
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19.06.2023 15:07 Відповісти
Пані.
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19.06.2023 15:14 Відповісти
Дякую..!
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19.06.2023 15:17 Відповісти
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19.06.2023 15:29 Відповісти
а я весь час думав що ви чоловік...
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19.06.2023 19:17 Відповісти
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19.06.2023 19:30 Відповісти
Молодці закарпатці. Полеглим воїнам вічна пам'ять!
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19.06.2023 14:50 Відповісти
Слава і щира подяка ЗСУ та генералу Залужному 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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19.06.2023 14:53 Відповісти
Ну це. конєшно, штурмовик серьозний" (С)
Слава вам, Хлопці!!! Так тримати!
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19.06.2023 14:54 Відповісти
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19.06.2023 14:56 Відповісти
Тікали рашисти ,як таргани від світла 🫤
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19.06.2023 14:56 Відповісти
що то за херня на нитці?
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19.06.2023 14:58 Відповісти
Кацап висить.Або
його частки.
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19.06.2023 15:00 Відповісти
колись такі були протитанкові Птурс..не знаю..може хтось з фахівців докладніше розповість.
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19.06.2023 15:04 Відповісти
Я не фахівець і можу помилятися, але я знаю що є такі подібні снаряди для розмінування. Наші їх використовували також не за призначенням - для ураження значної площі орків/техніки. Недолік - треба знаходитися відносно поблизу, воно не далекобійне. Може мене хтось поправить, але здається шо це воно.
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19.06.2023 15:12 Відповісти
Так і є.
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19.06.2023 15:56 Відповісти
УР-77 - установка разминирования для проходов в минных полях . Дальность выстрела до 500 метров, длина гибкого заряда 90 метров. Проход в минном поле 100 х 6 метров.
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19.06.2023 18:18 Відповісти
Це щось для розмінування - коридор у минному полі прокладає.
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19.06.2023 16:06 Відповісти
це працював комплекс розмінування M58 «Mine Clearing Line Charge» (MICLIC). Це ось такий возик, в якому складена ця "нитка" з вибухівкою, яку за собою тягне ракета
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19.06.2023 15:12 Відповісти
УР 77 написано у відео, радянський аналог.
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19.06.2023 15:39 Відповісти
Там же було написано на відео совковий УР77
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19.06.2023 15:45 Відповісти
Так, не звернув уваги, бо наразі у нас вже MICLICів в рази більше поставлено, чим залишилось наших УР-77.
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19.06.2023 18:41 Відповісти
Можливо УР77 закупили у інших країн а MICLIC я не бачив ще використання
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20.06.2023 08:21 Відповісти
ні, не закупили, бу у інших країн їх нема. Є декілька штук у Азербайджана. Білорусія нам їх не продавала. Ще минулої весни ми затрофеїли у кацапів біля десяти УРів, тобто у нас їх можно нарахувати на пальцях двох рук. Це вкрай мало для фронта такої протяжності, який ми маємо наразі, тому MICLIC ми почали отримувати в кількостях вже у вересні минулого року. І ми їх отримували тоді десятками. І вже скоро УРи ми не будемо екслуатувати, бо це важка ***** на базі САУ "Гвоздіка", яку складно обслуговувати і поїти сотнями літрів дизеля, і кількість зарядів УЗП у нас теж обмежена. А одноосний автопричеп можно возити за будь-яким мрапом або хамви. Тому напис УР-77 на цьому відео - просто данина традиції, бо MICLIC продовжують називати УРом. Його роботу, якщо ви не у війську, ви не побачите. Її ніколи не знімають, бо там де працює УР - зачить там іде наступ. Це тільки ТП безугла могла сфотографуватись на фоні УРа і написати підрозділ, де вона знаходиться.
Так що, якщо ви бачите тае відео, то з великою вірогідністю ви бачите https://www.youtube.com/watch?v=YzI9p5X9Kag&ab_channel=UkrainianMilitaryYouTube роботу MICLIC.
Ось фото вересня минулого року, орієнтовно Харківщина.
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20.06.2023 14:01 Відповісти
УР-77 ("Змій Горинич"). Установка розмінування. Робить "коридори" в замінованій місцевості 100Х8 м. Хлопці кинули на заміновану дорогу вздовж посадки для обходу технікою з флангу.
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19.06.2023 16:21 Відповісти
Не забувайте,що Залужний "загинув" і Буданов "загинув". І взагалі контрнаступ провалився.
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19.06.2023 14:59 Відповісти
А публікація у ФБ це якось спростовує? Сто років їм жити!
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19.06.2023 15:08 Відповісти
коли на Діпстейт будуть стрілочки у зворотньому напрямку..тоді і буде контрнаступ..
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19.06.2023 15:01 Відповісти
тоді це буде означати не контрнаступ, а те що ЗСУ не може наздогнати тікаючих кацапів.
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19.06.2023 18:45 Відповісти
Файна робота👍 ************ під лавкой обисрані
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19.06.2023 15:03 Відповісти
Присоединяюсь к поздравлениям. Пятихатки это всего лишь село, и окончательная победа еще далеко, еще наверняка будут и победы и неудачи и к этому надо быть готовыми, но даже самый длинный путь, начинается с первого шага. И самое главное, после неудач 2014 года, ВСУ становятся другими, у них появляется опыт успешных наступательных операций, и своими действиями они показывают что не так страшен черт как его малюют, и армию ху\йла можно бить и побеждать.
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19.06.2023 15:07 Відповісти
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19.06.2023 15:08 Відповісти
Подяка БОГОВІ за те, що подарував Україні БАНДЕРУ та ЗАЛУЖНОГО! Слава УКРАЇНІ!
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19.06.2023 15:11 Відповісти
Долой москалей із уряду Харкова

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19.06.2023 15:11 Відповісти
Позорище.
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19.06.2023 15:42 Відповісти
Звісно малоросу важко уявити що вулиця матиме назву людини яка боролась за Незалежність України.
Їй ближче москалі які руйнують Україну і вбивають українців.
Це не виліковне, навіть за допомогою війни.
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19.06.2023 17:24 Відповісти
В 2007 году в местных СМИ Терехов назывался человеком Авакова

Він мабудь і мову ДЕРЖАВНУ не знае
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19.06.2023 20:54 Відповісти
Хто не хоче вулицю Бандери отримає вулицю бєрії
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19.06.2023 18:01 Відповісти
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19.06.2023 15:49 Відповісти
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19.06.2023 16:03 Відповісти
Безоружных!😂
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19.06.2023 16:22 Відповісти
Сидят в окопах без оружия, комедия.
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19.06.2023 18:51 Відповісти
И в трусиках.
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19.06.2023 22:48 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава нашим дорогим Воїнам-Героям! Подяка за вашу службу і подвиг.
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19.06.2023 16:04 Відповісти
Бережи вас Боженька , ріднесеньких! СЛАВА ЗСУ!
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19.06.2023 16:23 Відповісти
рашисти втікають з турбошвидкісю що аж дупа палає
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19.06.2023 16:39 Відповісти
Так тримати ЕДЕЛЬВЕЙСИ! Бережи Вас БОЖЕ! Слава Україні!
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19.06.2023 17:19 Відповісти
Героям слава!
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19.06.2023 17:41 Відповісти
а чого ракета на привязі?
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19.06.2023 20:43 Відповісти
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19.06.2023 22:17 Відповісти
128ма - найкраща бригада ЗСУ.
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21.06.2023 00:28 Відповісти
 
 