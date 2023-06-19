СБУ повідомила про підозру заступнику мера Чернігова Геращенку

Служба безпеки зібрала доказову базу та повідомила про підозру в масштабній корупції заступнику Чернігівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Віктору Геращенку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, посадовець організував схему привласнення бюджетних грошей на закупівлі нового трансформатору для місцевої ТЕЦ, яка була пошкоджена унаслідок російських обстрілів навесні 2022 року.

"Вже в липні обладнання було придбане за вартістю, яка вдвічі перевищувала ринкову. При цьому збитки державі сягнули понад 30 млн грн. Ця сума підтверджена ініційованими Службою безпеки судово-товарознавчою і судово-економічною експертизами, які проводив Київський науково-дослідний інститут судових експертиз", - зазначають у СБУ.

Для реалізації оборудки фігурант "скоординував" свої злочинні дії з керівництвом компанії-постачальника.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили чиновнику про підозру ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

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Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, з альтернативою застави в розмірі 32 млн. грн.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 6 років тюрми.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Прізвища чиновника пресцентр СБУ не називає. Втім, за даними місцевого видання ЧЕline, йдеться про Віктора Геращенка. Це підтвердив і на своїй сторінці у фейсбуці в. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако.