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Новини
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СБУ повідомила про підозру заступнику мера Чернігова Геращенку

ломако,чернігів

Служба безпеки зібрала доказову базу та повідомила про підозру в масштабній корупції заступнику Чернігівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Віктору Геращенку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ. 

За матеріалами справи, посадовець організував схему привласнення бюджетних грошей на закупівлі нового трансформатору для місцевої ТЕЦ, яка була пошкоджена унаслідок російських обстрілів навесні 2022 року.

"Вже в липні обладнання було придбане за вартістю, яка вдвічі перевищувала ринкову. При цьому збитки державі сягнули понад 30 млн грн. Ця сума підтверджена ініційованими Службою безпеки судово-товарознавчою і судово-економічною експертизами, які проводив Київський науково-дослідний інститут судових експертиз", - зазначають у СБУ.

Для реалізації оборудки фігурант "скоординував" свої злочинні дії з керівництвом компанії-постачальника.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили чиновнику про підозру ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

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Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, з альтернативою застави в розмірі 32 млн. грн.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 6 років тюрми.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Прізвища чиновника пресцентр СБУ не називає. Втім, за даними місцевого видання ЧЕline, йдеться про Віктора Геращенка. Це підтвердив і на своїй сторінці у фейсбуці в. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако.

Автор: 

корупція (4691) СБУ (12863) Чернігів (789) підозра (771)


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Топ коментарі
+19
сбу все мерії неподконтрольні клоунам кошмарить.
бакланова ніхто не бачить, а справа його живе)
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19.06.2023 16:37
+17
Якось дивно чути що СБУ знов займається не своїми справами, бо корупція посадовців то справа НАБУ, а справа СБУ виявляти шпигунів та агентуру ворога!!!
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19.06.2023 16:34
+9
Та чомусь і яйцелюба ні чіпають...бо ето другое
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19.06.2023 16:55
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Якось дивно чути що СБУ знов займається не своїми справами, бо корупція посадовців то справа НАБУ, а справа СБУ виявляти шпигунів та агентуру ворога!!!
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19.06.2023 16:34 Відповісти
Що там з доказовою базою на мародера і корупціонера рєзніка? Не збираєтся, розсипається?
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19.06.2023 18:07 Відповісти
сбу все мерії неподконтрольні клоунам кошмарить.
бакланова ніхто не бачить, а справа його живе)
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19.06.2023 16:37 Відповісти
Та чомусь і яйцелюба ні чіпають...бо ето другое
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19.06.2023 16:55 Відповісти
"Вже в липні обладнання було придбане за вартістю, яка вдвічі перевищувала ринкову..." яйця за 17 гривень /штука втричі пемевищували за вартістю ринок. Просто заступник мера не дотягнув до цього показника і зупинився лише на вдвічі більшій вартсті. Тому і затриманий.
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19.06.2023 17:23 Відповісти
Якщо це потрібно Зелі, то сумма збитків завищена. А щоб отримати реальну картину, ми маємо витягти корінь кубічний із суми 30 млн.
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19.06.2023 16:39 Відповісти
А що СБУ пропонувало дешевший трансформатор? Було готове забезпечити Чернігов світлом?
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19.06.2023 16:44 Відповісти
Сподіваюсь що чернігівці покажуть, що в них гарна пам'ять на наступних виборах усіх рівнів, коли риги припруться за нашими голосами.
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19.06.2023 16:47 Відповісти
Даремно. Чернігівці завжди обирають те ж саме, що сидить в Києві. Ну або гречку
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19.06.2023 17:00 Відповісти
Не *****! З Атрощенком змогли розправиться тільки руками продажного судді з іншого регіону!
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19.06.2023 17:44 Відповісти
А про барабани і пательні з'ясувалося тільки через раз голос громадськості....де було СБУ? Бо то зелені?
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19.06.2023 16:57 Відповісти
Власник компанії, яка забезпечує проведення всіх онлайн-платежів через державний портал та застосунок "Дія", отримуючи з цього відсоток, є виконавчим директором онлайн казино Pin-Up
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19.06.2023 16:58 Відповісти
А СБУ крадіжку гуманітарки в Запоріжській області на 322 млн. гривень уже розслідувала? Чи тільки здатна мерів кошмарити, які Шапіто не підконтрольні? Бідні місцяни, Клован готовий пожертвувати їх добробутом, як пожертвував життями невинно убитих перед початком війни.
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19.06.2023 17:06 Відповісти
 
 