Штайнмаєр закликав Китай вплинути на Росію для миру в Україні
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав Китай використати свій вплив на Росію, щоб домогтися миру в Україні.
Про це у Twitter повідомила його речниця Керстін Гаммелін, передає Цензор.НЕТ.
Під час зустрічі в Берліні з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном Штайнмаєр обговорив, зокрема, війну РФ проти України.
"Президент Штайнмаєр наголосив, що Китай може використати свою глобальну політичну вагу та вплив на Росію для досягнення справедливого миру", - йдеться в повідомленні.
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