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Новини Війна
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Штайнмаєр закликав Китай вплинути на Росію для миру в Україні

штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав Китай використати свій вплив на Росію, щоб домогтися миру в Україні.

Про це у Twitter повідомила його речниця Керстін Гаммелін, передає Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі в Берліні з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном Штайнмаєр обговорив, зокрема, війну РФ проти України.

"Президент Штайнмаєр наголосив, що Китай може використати свою глобальну політичну вагу та вплив на Росію для досягнення справедливого миру", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Час для переговорів з РФ ще не настав, - Штайнмаєр

Автор: 

Китай (4636) Штайнмаєр Франк-Вальтер (344)


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Топ коментарі
+4
Штанмаєр закликає китайських псів, котрі благословили війну куйла в Україні до того,щоб китайські пси ,призвали рашистського скаженого пса припинити війну...
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19.06.2023 17:04
+4
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19.06.2023 17:09
+2
Выпускница института благородных девиц призвала барыгу повлиять на форточника чтобы не воровал.
Примечание для 73% : Барыга - это не Порошенко, а скупщик краденного.
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19.06.2023 17:02
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Выпускница института благородных девиц призвала барыгу повлиять на форточника чтобы не воровал.
Примечание для 73% : Барыга - это не Порошенко, а скупщик краденного.
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19.06.2023 17:02 Відповісти
<фотка Дауні-молодшого, який так очі догори задрав тіпа "як же ви всі заї***">
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19.06.2023 17:03 Відповісти
Штанмаєр закликає китайських псів, котрі благословили війну куйла в Україні до того,щоб китайські пси ,призвали рашистського скаженого пса припинити війну...
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19.06.2023 17:04 Відповісти
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19.06.2023 17:09 Відповісти
Точно Буданов ху*ла тролить
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19.06.2023 17:14 Відповісти
чергова хвормула? От приклад, як робити, щоб нічого не робити а на пустодзвоні рейтинг мати.
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19.06.2023 17:10 Відповісти
На цьому президент Німеччини вважає свою місію завешеною.
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19.06.2023 17:12 Відповісти
Завершеною
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19.06.2023 17:25 Відповісти
Заклик не погании -- мабуть не по адресі -- бо Китаи зараз якиись дуже відморожении .
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19.06.2023 17:15 Відповісти
Штайнмаєр, а слабо обмежити китайськi товари спочатку хоч на 10%?
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19.06.2023 18:41 Відповісти
старі придурки у будь-якій країні старі придурки
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19.06.2023 20:57 Відповісти
 
 