Штайнмаєр закликав Китай вплинути на Росію для миру в Україні

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав Китай використати свій вплив на Росію, щоб домогтися миру в Україні.

Про це у Twitter повідомила його речниця Керстін Гаммелін, передає Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі в Берліні з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном Штайнмаєр обговорив, зокрема, війну РФ проти України.

"Президент Штайнмаєр наголосив, що Китай може використати свою глобальну політичну вагу та вплив на Росію для досягнення справедливого миру", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Час для переговорів з РФ ще не настав, - Штайнмаєр