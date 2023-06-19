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ГО "Аеророзвідка" шукає інструкторів з пілотування БПЛА мультироторного типу

аеророзвідка

ГО "Аеророзвідка" шукає інструкторів з пілотування БПЛА мультироторного типу (DJI Mavic 3, Autel, Matrice) для Курсів з пілотування та роботи з Дельтою.

Про це об'єднання повідомляє у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Задачі:

- Організація навчального часу та робота з групою
- Робота з вдосконалення навчальної програми.
- Готовність до відряджень у прифронтові міста", - йдеться в повідомленні.

Кандидати повинні мати досвід військового застосування БПЛА мультироторного типу (розвідка, коригування). А також бути відкритими до впровадження та апробації нових підходів і технічних засобів. Готовність до викликів та отримання зворотного зв'язку.

Перевагою стане досвід у проведенні навчальних тренінгів, досвід у впровадженні та адаптації процесів у військових структурах.

Також є можливість роботи для обмежено придатних військовослужбовців або таких, які проходять відновлення після поранення.

Резюме надсилати на адресу [email protected].

Раніше Аеророзвідка започаткувала курси пілотування БПЛА нового формату, що покликані не просто навчити військових керувати дроном, а й обробляти та передавати отримані розвідувальні дані через систему ситуаційної обізнаності Дельта, що дозволить підготувати комплексно навчених військових, які працюватимуть за процесом ISTAR.

Курси проходять в прифронтових областях, що дозволяє навчатися практично в бойових умовах. Програма розрахована на 5 днів та поділена на теоретичну і практичну частини.

"Військові отримують інформацію про основні задачі групи БПЛА – розвідку, пошук, спостереження, коригування та ураження, ознайомляться з видами БПЛА та їхніми характеристиками, дізнаються, що впливає на керування БПЛА та як не втратити дрон, навчаться планувати завдання з максимальною ефективністю та безпекою для екіпажу.

Окрім того – опановують практичне застосування системи ситуаційної обізнаності Дельта, яку українські військові використовують для планування та ведення бойових дій, координації й отримання ситуаційної обізнаності. Після теорії — активна практика для відточування здобутих знань "у полях", вивчення усіх важливих нюансів керування дронами. Насамкінець – іспит, який також включає виконання практичного завдання", - зазначили у ГО.

З січня по травень 2023 "Аеророзвідка" провела 21 набір, сертифікувала 305 пілотів а також сертифікувала 7 інструкторів для масштабування навчання.

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Автор: 

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після війни операторів дронів буде як в японії свого часу самураїв - майстерність є але вона нах нікому не потрібна...
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19.06.2023 17:20 Відповісти
Я б теж дуже хотів вірити, що мразія кудись дінеться, але треба реально дивиться на речі. Аеророзвідка Україні буде потрібна завжди. Як і всі інші види військ. Ми крайня фортеця Західної цивілізації світла, після нас орда, хаос і людиноподібні істоти царства темряви. Тому, я так мислю, спеціалісти цього профілю знайдуть куди себе задіяти.
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19.06.2023 17:28 Відповісти
ви помиляєтеся ,їх використання можливе і в агросекторі,також логістика,пошта, туризм та наукові дослідження..
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19.06.2023 17:37 Відповісти
"Після війни" - ще навіть не на обрії

На жаль
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19.06.2023 17:42 Відповісти
ага.
ось зрадойоб - оце професія на десятиріччя вперед
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19.06.2023 19:40 Відповісти
Зрадойоб дуже гарна професія з одним лише недоліком - не оплачується.
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19.06.2023 21:06 Відповісти
Здогадуюсь, хто може. Але прийдеться людині платити не по 17грн., а по 17USD. Та й то, якщо ....
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19.06.2023 17:44 Відповісти
 
 