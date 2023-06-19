ГО "Аеророзвідка" шукає інструкторів з пілотування БПЛА мультироторного типу (DJI Mavic 3, Autel, Matrice) для Курсів з пілотування та роботи з Дельтою.

Про це об'єднання повідомляє у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Задачі:



- Організація навчального часу та робота з групою

- Робота з вдосконалення навчальної програми.

- Готовність до відряджень у прифронтові міста", - йдеться в повідомленні.

Кандидати повинні мати досвід військового застосування БПЛА мультироторного типу (розвідка, коригування). А також бути відкритими до впровадження та апробації нових підходів і технічних засобів. Готовність до викликів та отримання зворотного зв'язку.

Перевагою стане досвід у проведенні навчальних тренінгів, досвід у впровадженні та адаптації процесів у військових структурах.

Також є можливість роботи для обмежено придатних військовослужбовців або таких, які проходять відновлення після поранення.

Резюме надсилати на адресу [email protected].

Раніше Аеророзвідка започаткувала курси пілотування БПЛА нового формату, що покликані не просто навчити військових керувати дроном, а й обробляти та передавати отримані розвідувальні дані через систему ситуаційної обізнаності Дельта, що дозволить підготувати комплексно навчених військових, які працюватимуть за процесом ISTAR.

Курси проходять в прифронтових областях, що дозволяє навчатися практично в бойових умовах. Програма розрахована на 5 днів та поділена на теоретичну і практичну частини.

"Військові отримують інформацію про основні задачі групи БПЛА – розвідку, пошук, спостереження, коригування та ураження, ознайомляться з видами БПЛА та їхніми характеристиками, дізнаються, що впливає на керування БПЛА та як не втратити дрон, навчаться планувати завдання з максимальною ефективністю та безпекою для екіпажу.

Окрім того – опановують практичне застосування системи ситуаційної обізнаності Дельта, яку українські військові використовують для планування та ведення бойових дій, координації й отримання ситуаційної обізнаності. Після теорії — активна практика для відточування здобутих знань "у полях", вивчення усіх важливих нюансів керування дронами. Насамкінець – іспит, який також включає виконання практичного завдання", - зазначили у ГО.

З січня по травень 2023 "Аеророзвідка" провела 21 набір, сертифікувала 305 пілотів а також сертифікувала 7 інструкторів для масштабування навчання.

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