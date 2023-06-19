Шмигаль не бачить підстав для звільнення Ткаченка, - відповідь на петицію

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль не бачить підстав для ініціювання звільнення міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідь Шмигаля на петицію.

"Зі змісту петиції, що розглядається, неможливо встановити факти та обставини, які давали б чіткі підстави для здійснення прем'єр-міністром України своїх повноважень з порушення перед Верховною Радою України питання щодо звільнення міністра культури та інформаційної політики Ткаченка О.В.", - зазначив він.

Сказано також, що від Ткаченка на адресу Секретаріату уряду надійшов лист щодо цієї петиції, в якому міністр відкидає звинувачення, викладені в петиції.

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Нагадаємо, 2 червня петиція до Шмигаля зробити подання до ВР про звільнення Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики набрала 25 тис. голосів.