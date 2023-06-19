Шмигаль не бачить підстав для звільнення Ткаченка, - відповідь на петицію
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль не бачить підстав для ініціювання звільнення міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідь Шмигаля на петицію.
"Зі змісту петиції, що розглядається, неможливо встановити факти та обставини, які давали б чіткі підстави для здійснення прем'єр-міністром України своїх повноважень з порушення перед Верховною Радою України питання щодо звільнення міністра культури та інформаційної політики Ткаченка О.В.", - зазначив він.
Сказано також, що від Ткаченка на адресу Секретаріату уряду надійшов лист щодо цієї петиції, в якому міністр відкидає звинувачення, викладені в петиції.
Нагадаємо, 2 червня петиція до Шмигаля зробити подання до ВР про звільнення Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики набрала 25 тис. голосів.
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нехтують бажанням единого джерела влади в країні
наступний крок смітник та лава підсудних
с*кі
- Чим він гірший за мене? НІЧИМ!
- Може він бреше більше? Ні!
- Може він краде більше? Ні!
- Може він русню більше любе, чим я? Ні!
- Не бачу підстав для його звільнення!
«Республіка ШКІД» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. «Республика ШКИД») - російський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 радянський художній фільм, створений в https://uk.wikipedia.org/wiki/1966_%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE 1966 році на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC кіностудії «Ленфільм» режисером https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Геннадієм Полокою .
Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1966 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.
Щит і меч (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Щит и меч) - радянський чотирисерійний художній фільм про https://uk.wikipedia.org/wiki/II_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 II Світову війну , знятий в 1968 році за однойменним романом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадима Кожевникова режисером Володимиром Басовим.
Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1968 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.
- бо після тих фільмів російська озвучка виглядала дебільною...Згадайте ще серіал "Альф" - після української російською дивитися його було неможливо, при тому, що озвучували фактично аматори...
2) Альф, озвучено шедеврально, якщо не помиляюсь, то в той час, цим займались студенти театральних вузів із великою конкуренцією та хорошою оплатою, ось тому й якісно;
3) почитайте дописи цього скацапленого хрунцуза, бажання відповідати відпаде.
Вважайте, що це ЗЄрмак вас ***** послав з вашою петицією.
Зєля сама, якось з розгону не вагаючись, у 2019му розпустила Раду бо їй здалося, що більшості нема.. а шо ж тепер?.. скільки всього вже порушило Найвеличнівшиве і ще накоїть своєю тупістю, продажністю, брехливістю, зрадою...?
понавибирали блдй-аніматорів, привели велику війну, зруйнували економіку, вигнали підприємців, просто людей, закордон, корупція зебілів перевершила йаницько-ригоанальну, нахапали найбільше мільярдів у борг та й те розкрадають...
73%, ви, мабуть, ходите щасливі, що зробили себе разом.. дбл блд
В день подрыва Каховской ГЭС (+ ежедневные потери на фронте ), на ТВ вечером, шли "95 квартал", "Дизель шоу" и прочее гыгыкание т.д. Об изменении сетки телепередач уже никто не парится....
Не знаю , относится ли это к министру культуры, но это точно о нашей культуре....
А зачем нам слепой премьер?
В отставку!