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Новини
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Шмигаль не бачить підстав для звільнення Ткаченка, - відповідь на петицію

шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль не бачить підстав для ініціювання звільнення міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідь Шмигаля на петицію.

"Зі змісту петиції, що розглядається, неможливо встановити факти та обставини, які давали б чіткі підстави для здійснення прем'єр-міністром України своїх повноважень з порушення перед Верховною Радою України питання щодо звільнення міністра культури та інформаційної політики Ткаченка О.В.", - зазначив він. 

Сказано також, що від Ткаченка на адресу Секретаріату уряду надійшов лист щодо цієї петиції, в якому міністр відкидає звинувачення, викладені в петиції.

Читайте: Кабмін готує законопроєкт про новий статус англійської мови й полегшить її вивчення, - Шмигаль

Нагадаємо, 2 червня петиція до Шмигаля зробити подання до ВР про звільнення Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики набрала 25 тис. голосів.

Ткаченко Олександр (509) петиція (320) Шмигаль Денис (4615)


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Топ коментарі
+53
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19.06.2023 17:39
+52
У його самого небагато підстав знаходитись на посаді прем'єра.
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19.06.2023 17:41
+34
Всі в долі
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19.06.2023 17:39
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Всі в долі
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19.06.2023 17:39 Відповісти
Така в них доля...
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19.06.2023 17:41 Відповісти
Це чмо ще роздумує? Сказав народ нахєр значить нахєр. Не подобається - іди разом з ним по курсу. Ти ж таке саме зелене гівно.
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19.06.2023 17:58 Відповісти
Нажаль, навпаки, йдеш ти, а не він..
Бо неначасі(с)
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19.06.2023 18:08 Відповісти
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19.06.2023 17:39 Відповісти
Думай.Тє - нажаль вже нема кому думать.Ті що були притомні або на війні (і гинуть кожен день),або давно вже виїхали.Те що зараз живе на території України то журба,інакше не скажеш. Сьогодні тут публіковали результати опросу про зміну влади і очевидно що зебіли висновків не зробили (якщо прийняти до уваги що то справжні результати,а судячи з тої дичини,що я бачу в людях,вони нажаль справжні)
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19.06.2023 18:07 Відповісти
На жаль, ЗСУ не досягли рівня НАТО.
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19.06.2023 18:22 Відповісти
Дякую Вам
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19.06.2023 19:01 Відповісти
може окуляри тре поміняти?
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19.06.2023 17:40 Відповісти
У його самого небагато підстав знаходитись на посаді прем'єра.
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19.06.2023 17:41 Відповісти
КакаяРазніца? Він лише маріонетка ОПівського завгоспа, як і його міністри.
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19.06.2023 17:49 Відповісти
И Резникова.
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19.06.2023 17:43 Відповісти
Начебто Шпигаль вирішує кадрові питання уряду. Та йому прибиральниць наймають і звільняють в Офісі Президента, що вже казати про міністрів. Просити про звільнення Ткаченка потрібно у Єрмака, причому з поклоном просити.
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19.06.2023 17:43 Відповісти
правильно, такие петиции об увольнении министров нужно писать не на имя какого-то шмыгаля, а на имя ермака
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19.06.2023 18:29 Відповісти
...... а решта ФІКЦІЯ. ВВажайте що приймаєте участь в держ. керуванні
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19.06.2023 17:46 Відповісти
зелени та ахматовські потвори

нехтують бажанням единого джерела влади в країні
наступний крок смітник та лава підсудних
с*кі
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19.06.2023 17:46 Відповісти
"да, сукин син! але наш сукин син!"
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19.06.2023 17:47 Відповісти
Він же вихваляє найвеличнішого лідора **********. Хто ж його звільнить? Ну ви дайотє.
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19.06.2023 17:50 Відповісти
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19.06.2023 17:53 Відповісти
Шмигаль:
- Чим він гірший за мене? НІЧИМ!
- Може він бреше більше? Ні!
- Може він краде більше? Ні!
- Може він русню більше любе, чим я? Ні!
- Не бачу підстав для його звільнення!
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19.06.2023 17:54 Відповісти
повилазило. У всіх сенсах.
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19.06.2023 17:55 Відповісти
а він щось вирішуе в3агалі думаю ні
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19.06.2023 17:56 Відповісти
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19.06.2023 17:56 Відповісти
та не нагнітайте... мульярдні податки, багатомульярдні суми за ліцензії- все є, але в ОПі віслюка.
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19.06.2023 18:03 Відповісти
А хто буде відповідати за українську "озвучку" фільмів, українські "пісні"...і найстрашніше, що більшість вірить, що українська мова має звучати саме так - без інтонації, наголосу, мелодійності голосу і т.д. і т.п...і робиться це цілком свідомо.
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19.06.2023 18:02 Відповісти
де ж ви бачили, щоб Г+Г, щось озвучувало як слід? Купують вже спотвореним, після кацапського дубляжу, дублюють так, щоб вивести із стану рівноваги і стрижуть купони.
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19.06.2023 18:06 Відповісти
Ще нагадаю...

«Республіка ШКІД» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. «Республика ШКИД») - російський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 радянський художній фільм, створений в https://uk.wikipedia.org/wiki/1966_%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE 1966 році на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC кіностудії «Ленфільм» режисером https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Геннадієм Полокою .

Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1966 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.

Щит і меч (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Щит и меч) - радянський чотирисерійний художній фільм про https://uk.wikipedia.org/wiki/II_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 II Світову війну , знятий в 1968 році за однойменним романом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадима Кожевникова режисером Володимиром Басовим.

Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1968 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.

- бо після тих фільмів російська озвучка виглядала дебільною...Згадайте ще серіал "Альф" - після української російською дивитися його було неможливо, при тому, що озвучували фактично аматори...
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19.06.2023 18:41 Відповісти
Не знаю где Вы взяли эту большинство и какая, каша у Вас в голове, но лично мне всегда было не интересно смотреть фильмы с такой вот ( " без інтонації, наголосу,..) озвучкой,. Особенно не интересно смотреть фильмы, где одесские жители. Нет передачи того, как оно звучит в настоящем виде. Кстати украинские фильмы, те что были не на украинском, часто озвучивают так же.
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19.06.2023 18:22 Відповісти
"мне всегда было не интересно смотреть фильмы с такой вот ( " без інтонації, наголосу,..) озвучкой," - а інших нема...я ще пам'ятаю, коли Голівуд запропонував сам озвучувати українською...тоді такий гвалт піднявся...ви лішаіті украіцев работи! ну вже побачили, що то за "украінци"...
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19.06.2023 18:32 Відповісти
1) Голлівуд, оплачував дубляж, але ж ригам із бенями- це було нахіба?
2) Альф, озвучено шедеврально, якщо не помиляюсь, то в той час, цим займались студенти театральних вузів із великою конкуренцією та хорошою оплатою, ось тому й якісно;
3) почитайте дописи цього скацапленого хрунцуза, бажання відповідати відпаде.
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19.06.2023 19:06 Відповісти
Єрмак забув того Шмигаля спитати!
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19.06.2023 18:07 Відповісти
Підстава - вимога народу України!!!
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19.06.2023 18:08 Відповісти
а хто воно таке, цей шмигаль? порожнє місце. ніщо. от і не бачить.
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19.06.2023 18:09 Відповісти
Вот так 73% зебараны. Сегдоняшней власти насрать на вас, бараны из секты "пратив вайны".

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19.06.2023 18:09 Відповісти
шмигаль шмигаля бачить здалека
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19.06.2023 18:10 Відповісти
Дуже неочікувано доя ручного прем'єра, якого смикають за ниточки з ОПЗЄ.

Вважайте, що це ЗЄрмак вас ***** послав з вашою петицією.
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19.06.2023 18:12 Відповісти
Окопались -- хер викуриш -- держаться як вош кожуха .
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19.06.2023 18:17 Відповісти
Поодинці прикоритні звільнятися неможуть, ТІЛЬКИ РАЗОМ з керівником Нацдержслужби, ДержСекретарями та купою їх незрозумілих заступників!!
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19.06.2023 18:17 Відповісти
Шмигаль не бачить підстав для звільнення Ткаченка


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19.06.2023 18:26 Відповісти
..а чи є натепер у Раді більшість? і як давно її нема? чи легітимне само Шмигло і його, тобто дермака, кабінет ?
Зєля сама, якось з розгону не вагаючись, у 2019му розпустила Раду бо їй здалося, що більшості нема.. а шо ж тепер?.. скільки всього вже порушило Найвеличнівшиве і ще накоїть своєю тупістю, продажністю, брехливістю, зрадою...?
понавибирали блдй-аніматорів, привели велику війну, зруйнували економіку, вигнали підприємців, просто людей, закордон, корупція зебілів перевершила йаницько-ригоанальну, нахапали найбільше мільярдів у борг та й те розкрадають...
73%, ви, мабуть, ходите щасливі, що зробили себе разом.. дбл блд
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19.06.2023 18:33 Відповісти
петиции до жопы. нужен пулемет
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19.06.2023 18:34 Відповісти
Зєлю геть. Тимчасову владу має очолити військовий
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19.06.2023 18:37 Відповісти
Коли вони побачать та почують кулемет, то будуть волати, що в цівілізовнних європейських країнах пишуть петіціі.
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19.06.2023 20:39 Відповісти
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19.06.2023 18:40 Відповісти
Это l.ll не прощю для!
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19.06.2023 18:42 Відповісти
Со шмигли такой премьер министр,как с осла скакун...
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19.06.2023 18:43 Відповісти
Не Шмигаль це вирішує. Він не знає навіть коли його самого поміняють на свіженькоє ліцо.
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19.06.2023 19:07 Відповісти
Який премєр такий міністр культури і інформаційної політики Бенін слуга ,а взагалі все вирішуєтся на Банковій .
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19.06.2023 19:11 Відповісти
Рука руку миє. Тут все зрозуміло. Й так...його не звільняти треба, а судити, якщо на те пішло.
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19.06.2023 19:17 Відповісти
Гарно Ткаченко з Кадировим у дьосни цілувались

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19.06.2023 19:30 Відповісти
Недавно вспоминал что в мирные времена даже при гибели нескольких граждан, на ТВ менялась программа.
В день подрыва Каховской ГЭС (+ ежедневные потери на фронте ), на ТВ вечером, шли "95 квартал", "Дизель шоу" и прочее гыгыкание т.д. Об изменении сетки телепередач уже никто не парится....
Не знаю , относится ли это к министру культуры, но это точно о нашей культуре....
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19.06.2023 19:57 Відповісти
Малоросьню етнічне ОЗУ звично послало на хер із її петиціями 👍

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19.06.2023 20:02 Відповісти
шмигаль це таке ж саме тупе созданіе як і ткаченко.
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19.06.2023 20:23 Відповісти
Хтось чекав іншого?)) Після стількох скандалів із закупівлями для військових, крадія рєзнікова залишають на місці під час війни! То що ще можна очікувати?
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19.06.2023 20:45 Відповісти
Если Шмигаль не видит, значит он слепой.
А зачем нам слепой премьер?
В отставку!
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19.06.2023 20:49 Відповісти
Не бачити нам ані НАТО ані ЄС.
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19.06.2023 21:06 Відповісти
ахметовмкий придаток, полностью лобирующий интересы рыжего Ублюдка не видит оснований для отстранения друга каДирова, малоПи...роса, рейдера захватившего землю на Жуковом острове, пытавшегося захватить киностудию в Одессе, сдавшего скифское золото оркам в Мелитополе и т.д
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19.06.2023 21:13 Відповісти
Все відбувається під лозунгом «Нікчеми зеленського єднайтеся!»
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19.06.2023 21:38 Відповісти
 
 