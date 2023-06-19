Кривий Ріг за три тижні може залишитися без води, - Вілкул

Для вирішення проблеми дефіциту води в Криворізькій агломерації внаслідок руйнування Каховського водосховища реалізують декілька проєктів, основний із яких - будівництво водогонів нижче міста Кривий Ріг від річки Інгулець до водосховища "Південне". Без дотримання режиму суворої економії Кривий Ріг може залишитися без водопостачання вже за три тижні.

Про це начальник Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Чи можемо ми не заощаджувати воду? Ні. Інакше вона гарантовано закінчиться за три тижні. Шляхом суворої економії ми маємо шанс дотягнути до реалізації проєктів з перекидання води", - зазначив Вілкул.

За його словами, щоб компенсувати надходження води, втрачені через підрив росіянами Каховської ГЕС, потрібно 11 мільйонів кубометрів на місяць (до 380 тисяч кубів на добу - враховуючи споживання міста, сільського району та випаровування з водосховища "Південного"). Після руйнування Каховської ГЕС та обміління водосховища без дніпровської води залишилося 2/3 Криворізької агломерації - приблизно 550 тисяч людей із 800 тисяч жителів.

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У транзитному Південному водосховищі води залишилося трохи більше ніж на місяць. Начальник МВА наголосив, що брати воду можна лише з водосховища Карачуни, а туди перекидати з інших водосховищ Дніпровського каскаду, що вище за течією. Наразі реалізується чотири технічні рішення із забезпечення міста і довколишніх сіл водою. Але це потребує часу, коштів, матеріалів, тож існує ризик, що дві третини міста залишаться взагалі без води. Найбільш критичний період – вересень-жовтень.

Тож Вілкул укотре закликав мешканців Кривого Рогу економити воду. За його словами, цьому сприяє максимальне зниження подачі води на промислові підприємства, заборона роботи мийок, заборона поливу зі шлангів, зниження тиску на житловий сектор, робота водоканалу з 22.00 до 5.00 тільки в режимі циркуляції.

Стосовно роботи автомийок начальник ВА зауважив, що на порушників заборони чекають санкції.

"Багато бізнесменів нас почули та зупинили миття автомобілів. Є безсовісні, які не відключилися і навіть зривають пломби з вентилів за умови примусового відключення. Відсьогодні я дав команду викопувати труби. Таким "розумним" увімкнемо тільки після війни", - попередив Вілкул.

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Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські війська підірвали греблю Каховської ГЕС, спричинивши затоплення частини Херсонської та Миколаївської областей і водночас - критичне обміління Каховського водосховища.

8 червня о 3.20 ночі рівень упав, і у водосховище "Південне" перестала надходити каховська вода.

Мешканців Кривого Рогу попередили, що необхідно скоротити споживання води на 40%. У Нікопольському районі водопостачання вже припинене у Покрові, Марганці, частині Покровської громади, Томаківській, Мирівській та Червоногригорівській ТГ.