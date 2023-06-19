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Новини
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Кривий Ріг за три тижні може залишитися без води, - Вілкул

вода

Для вирішення проблеми дефіциту води в Криворізькій агломерації внаслідок руйнування Каховського водосховища реалізують декілька проєктів, основний із яких - будівництво водогонів нижче міста Кривий Ріг від річки Інгулець до водосховища "Південне". Без дотримання режиму суворої економії Кривий Ріг може залишитися без водопостачання вже за три тижні.

Про це начальник Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Чи можемо ми не заощаджувати воду? Ні. Інакше вона гарантовано закінчиться за три тижні. Шляхом суворої економії ми маємо шанс дотягнути до реалізації проєктів з перекидання води", - зазначив Вілкул.

За його словами, щоб компенсувати надходження води, втрачені через підрив росіянами Каховської ГЕС, потрібно 11 мільйонів кубометрів на місяць (до 380 тисяч кубів на добу - враховуючи споживання міста, сільського району та випаровування з водосховища "Південного"). Після руйнування Каховської ГЕС та обміління водосховища без дніпровської води залишилося 2/3 Криворізької агломерації - приблизно 550 тисяч людей із 800 тисяч жителів.

Також читайте: У Криворізькому районі внаслідок підриву Каховської ГЕС без води дві громади, ще дві - частково

У транзитному Південному водосховищі води залишилося трохи більше ніж на місяць. Начальник МВА наголосив, що брати воду можна лише з водосховища Карачуни, а туди перекидати з інших водосховищ Дніпровського каскаду, що вище за течією. Наразі реалізується чотири технічні рішення із забезпечення міста і довколишніх сіл водою. Але це потребує часу, коштів, матеріалів, тож існує ризик, що дві третини міста залишаться взагалі без води. Найбільш критичний період – вересень-жовтень.

Тож Вілкул укотре закликав мешканців Кривого Рогу економити воду. За його словами, цьому сприяє максимальне зниження подачі води на промислові підприємства, заборона роботи мийок, заборона поливу зі шлангів, зниження тиску на житловий сектор, робота водоканалу з 22.00 до 5.00 тільки в режимі циркуляції.

Стосовно роботи автомийок начальник ВА зауважив, що на порушників заборони чекають санкції.

"Багато бізнесменів нас почули та зупинили миття автомобілів. Є безсовісні, які не відключилися і навіть зривають пломби з вентилів за умови примусового відключення. Відсьогодні я дав команду викопувати труби. Таким "розумним" увімкнемо тільки після війни", - попередив Вілкул.

Читайте: Рівень води в Каховському водосховищі може бути нижче 7 метрів, - "Укргідроенерго"

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські війська підірвали греблю Каховської ГЕС, спричинивши затоплення частини Херсонської та Миколаївської областей і водночас - критичне обміління Каховського водосховища.

8 червня о 3.20 ночі рівень упав, і у водосховище "Південне" перестала надходити каховська вода.

Мешканців Кривого Рогу попередили, що необхідно скоротити споживання води на 40%. У Нікопольському районі водопостачання вже припинене у Покрові, Марганці, частині Покровської громади, Томаківській, Мирівській та Червоногригорівській ТГ.

Автор: 

Кривий Ріг (1358) вода (1180) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+16
Дякуйте своєму зьомі, криворіжці, за розмінований Чонгар, за встрєтіться па срєдінє, а тепер і за майбутні сухі крани, але то таке, єта другоє, хоча... бачили очі, що купували,- тепер жеріть та не вдавіться в сухомятку, дбл... блд
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19.06.2023 19:16
+13
А хто в решті решт в цьому винен як не ватнік вілкул? З його папашєй. Надіється,що в людей пам'ять,як у "золотої рибки"? Ну в принципі у тих,які голосували напротязі 30 років за таких як вілкули пам'ять якраз на такому рівні і є. Сумно це все 😕
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19.06.2023 19:16
+7
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19.06.2023 19:27
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Окрім розмов, режим економії включили? чи все на авось???
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19.06.2023 19:13 Відповісти
Дякуйте своєму зьомі, криворіжці, за розмінований Чонгар, за встрєтіться па срєдінє, а тепер і за майбутні сухі крани, але то таке, єта другоє, хоча... бачили очі, що купували,- тепер жеріть та не вдавіться в сухомятку, дбл... блд
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19.06.2023 19:16 Відповісти
зёма....значить ви служили якщо знаєте це слово?...
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19.06.2023 19:27 Відповісти
А вот это очень важно? Почему этот "зема" не ходит по своему родному городу и не рассказывает как все будет хорошо? Слуга уродов, которому поф на Украину.
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19.06.2023 19:49 Відповісти
а многие и сегодня думают что виноват Порох с его Липецкой фабрикой цукерок....совок и вата еще живет в душах многих граждан ...
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19.06.2023 19:57 Відповісти
Так вата и выбрала этого клована.
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19.06.2023 20:12 Відповісти
и не только вата...а просто глупые люди...недалекие....
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19.06.2023 20:17 Відповісти
Вот за свой выбор и страдают, теряя близких людей, и самое страшное своих детей!!! Я очень надеюсь что наши граждане наконец то поймут что голосовать надо не "против", а "за" победу и мир для своих детей и внуков. А не "по приколу".
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19.06.2023 20:25 Відповісти
Не служила, але знаю
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19.06.2023 20:35 Відповісти
а чого ви вз'їлись на криворагульського юриста, воно ж сказало, щодо нас: "Йдіть у сраку!", а про кончіт, що його породили: "...нічаго не должен, окромя кракодітелей.." А тим зараз похбайка на істеріческой годінє.
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19.06.2023 19:53 Відповісти
вангую що серед таких як вони обрєзаних їм некомільфо тому чалаться десь на рів*єрі серед бєлой кості
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19.06.2023 19:55 Відповісти
байка, ще б зебеню запхали б в зад.
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19.06.2023 20:02 Відповісти
Так то криворіжці в усьому винні... Нарешті впала стіна брехні про напад рф на Україну. ху*ло і росіяне не винні - доведено павліком морозовим 606се595
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19.06.2023 22:09 Відповісти
А хто в решті решт в цьому винен як не ватнік вілкул? З його папашєй. Надіється,що в людей пам'ять,як у "золотої рибки"? Ну в принципі у тих,які голосували напротязі 30 років за таких як вілкули пам'ять якраз на такому рівні і є. Сумно це все 😕
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19.06.2023 19:16 Відповісти
30 как 30. А вот 20 лет в самый раз. Как по мне, перелом думал что будет с 2004. Но видимо что-то пошло не так. Даже после тот, как Янык смысля, его дело живее все живых.
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19.06.2023 19:38 Відповісти
В 2006-2008 роки - золота ера української економіки і добробуту громадян. А потім такі як ти обрали зека...
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19.06.2023 20:15 Відповісти
Если такие как мы, подарили таким как ты 2 года счастья, значит жизнь удалась, но не у таких как ты. Потому, что такие как ты свое счастье проворонили.
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19.06.2023 20:25 Відповісти
Ну вам на расеї віднєє, что ви падарілі і каму.
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19.06.2023 20:30 Відповісти
Викопують вони труби людям... 🤡Люди звичайно винуваті у тому, що влада не здогадалася за рік війни передбачити варіант підриву греблі росіянами.
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19.06.2023 19:16 Відповісти
А якщо, не дай Бог, ще щось підірвуть? Як передбачити і чим замінити? Навіщо писати маячню?
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19.06.2023 20:14 Відповісти
Та знали, тому тянули з наступом і хамили всім, щоб зброю не давали багато, і крадуть для цього ж і зливають , аби не НАТО. Оман мимо не проходить
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19.06.2023 20:39 Відповісти
Тепер поки зроблять водогін з усіма відкатами на всіх рівнях.
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19.06.2023 19:17 Відповісти
обов'язково - моя родичка працює в обладміністрації - розповідає що зараз іде "Золота Лихоманка" хабарами та відкатами - вже не побоюються і не соромляться як раніше - гребуть аж пил стовпом

Зеля відкрив 2-ю Аляску
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19.06.2023 19:25 Відповісти
Кривий Ріг це рідне місто нашого народного Президента Володимира Олександровича - ми повинні зробити все, що б там була вода.

Чи можна якось водозабір на Київ перекинути на Кривий Ріг?
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19.06.2023 19:20 Відповісти
тільки для людей
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19.06.2023 19:29 Відповісти
Мона. Кість правої руки на плече лівої
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19.06.2023 20:41 Відповісти
а повірили нелоху шо " хуже небудет "...
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19.06.2023 19:20 Відповісти
Роби щось, придурок скорумпований, поки люди тебе на вила не взяли !!
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19.06.2023 19:27 Відповісти
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19.06.2023 19:27 Відповісти
А чому водозабір треба брати з водохр..Південне, а не прямо під боком з річки/водохр Інгулець? Що по перше ближче на багато кілометрів, а по друге північніше, тобо вище за течіїю, що може дати можливість "самотеком" подавати воду без застосування перекачувальних систем
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19.06.2023 19:40 Відповісти
Бо не буде перекачувальних систем, не буде і "відкачувальних схем". Які ж відкати з "самотьока"?
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19.06.2023 21:16 Відповісти
В Інгулець вже давно подається вода з Дніпра в Кіровоградській області. Чи може не подається?
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19.06.2023 19:51 Відповісти
В Умань давно вода подається з дупи, якщо завважити , який смак та сморід
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19.06.2023 20:42 Відповісти
Так працюй 24/7, а не глаголь, ригоАнал з антиМайдану!!
Українці добрі люди, але паскуду пам'ятають… Шіфрич може підтвердити разом з бойком та льовочкиними і кравцем !!
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19.06.2023 21:31 Відповісти
У ************ на цензорі свято - в українців з Кривого Рогу проблеми з водою.
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19.06.2023 22:16 Відповісти
 
 