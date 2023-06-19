У Києві демонтували пам’ятник Гагаріну

У Дарницькому районі Києва демонтували бюст радянського космонавта Юрія Гагаріна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив активіст, співзасновник проєкту "Деколонізація.Україна" Вадим Поздняков.

"У Києві демонтовано пам'ятник Юрію Гагаріну на вулиці Пасхаліна", - написав він.

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Як повідомило видання "Наш Київ", погруддя Гагаріна розміщувалось на подвір'ї Центру технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району, на вулиці Юрія Пасхаліна, 15.

Бюст виготовили з граніту та встановили на постамент після його польоту у космос та приїзду у Київ, у 1960-ті роки. На постаменті було вигравіювано "Гагарін Юрій Олексійович".

Нагадаємо, раніше Експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики України з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму визначила десять найбільш поширених російських урбанонімів, які рекомендується перейменувати в першу чергу. Перше місце серед них посідає Юрій Гагарін.

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