У Києві демонтували пам’ятник Гагаріну
У Дарницькому районі Києва демонтували бюст радянського космонавта Юрія Гагаріна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив активіст, співзасновник проєкту "Деколонізація.Україна" Вадим Поздняков.
"У Києві демонтовано пам'ятник Юрію Гагаріну на вулиці Пасхаліна", - написав він.
Як повідомило видання "Наш Київ", погруддя Гагаріна розміщувалось на подвір'ї Центру технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району, на вулиці Юрія Пасхаліна, 15.
Бюст виготовили з граніту та встановили на постамент після його польоту у космос та приїзду у Київ, у 1960-ті роки. На постаменті було вигравіювано "Гагарін Юрій Олексійович".
Нагадаємо, раніше Експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики України з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму визначила десять найбільш поширених російських урбанонімів, які рекомендується перейменувати в першу чергу. Перше місце серед них посідає Юрій Гагарін.
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Бо якщо нехтувати принципами, то виходить "какая разніца".
А за "какой разніцей" приходять окупанти.
и почему столько людей столько времени во время войны занимаются х*рней за бюджетные деньги.
Це вже щось пристойне?
До речі, малював доволі цікаві картини на космічну тематику.
С перигея в апогей
В нем КРОНШТЕЙН летит прибитый
Первый в космосе
Никсон в Киев прилетел
На Крещатик посмотрел
На коне сидит Богдан
Вылитый Моше Даян
Легче сделать льву миньет
попасть к Лёне в кабинет
Себя в жопу целовать
Чем ...... намахать
продав душу дияволу щоб продовжувати удосконалювати свої ракети
не можна засуджувати генія за це
ох і грамотєй
Фау-2 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. V-2 (Vergeltungswaffe-2) - дослівно зброя відплати)
Шо нею нашпрехував Гітлер
я не виправдовую його злодіянь але послухати можна
особливо промову перед гітлерюгенд у нюремберзі
та що позаду нас йде германія з нами крокує германія і поперед нас марширує германія
Ві дивіться, тут таких різнокольорових як ви не *******
Но некоторых аж распирает от гордости за космоснаш. Это Вы ещё не знаете , сколько и чего в успехе 1961 года было от немцев , а сколько от Королёва.
- Я читал, что Циолковский первым придумал многоступенчатые ракеты.
- Наглое и циничное вранье! Уже в XVIII веке такие ракеты существовали в проектах. А впервые патент на многоступенчатые ракеты получил Роберт Годдард в Америке в 1914 году. Немного позже, в 1923 году, выходит книжка немецкого профессора Оберта, который предложил двухступенчатую ракету для полета в космос. И только спустя четыре года своей идеей разрожается наконец господин Циолковский. Да к этому времени вся страна уже знала про многоступенчатые ракеты! Потому что газета "Правда" неоднократно писала об идее "немецкого профессора Оберта, который придумал способ полета в космос"! Но Циолковский "Правды" не читал…
Да и не придумывал Циолковский никаких многоступенчатых ракет. Знаете, что на самом деле предложил Циолковский? Он предложил одновременно запустить 512 РАЗНЫХ ракет, которыми управляют 512 пилотов. Когда топливо израсходуется наполовину, ракеты как-то встречаются в воздухе попарно - и половина ракет переливает остаток топлива в другие. Пустые ракеты с пилотами падают, остальные летят, пока опять не выработают полбака. И так далее. Космоса достигает одна из 512 ракет и один пилот. Бред сивой кобылы!
Даже сочувствующий Циолковскому популяризатор его трудов Перельман не выдержал и в своей книге в 1937 году написал: да надо их соединять, ракеты! И тогда не понадобятся 512 пилотов, а хватит одного, и проще будет отбрасывать отработавшие ракеты, "как это и предлагали Годдард и Оберт".
- Ну хоть что-то новое в науке сказал несчастный глухой сумасшедший из Калуги?
- Сказал. Предложил поставить трубу на колесики и толкнуть с горы. И тогда, по Циолковскому, струя воздуха, протекающая через трубу, создаст реактивную тягу, и труба будет ездить вечно!.. Он даже не понимал принципа действия ракетного двигателя, этот деревенский фантазер. Вы знаете, что Циолковский проучился в гимназии всего четыре года, причем два из них в одном классе?
- Основоположник теоретической космонавтики…
Бєлка & Стрєлка зробили для лсвоєнні космосу більше.
Вони і дійсно літали, і не брехали.
совкодрочерство в пристойному товаристві навіть не обговорюється, це як розстібнута матня - всі відвертаються.
місце совкодрочерів не в порядному товаристві.
https://www.youtube.com/watch?v=jeVHsi96ZAg