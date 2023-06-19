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У Києві демонтували пам’ятник Гагаріну

гагарін

У Дарницькому районі Києва демонтували бюст радянського космонавта Юрія Гагаріна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив активіст, співзасновник проєкту "Деколонізація.Україна" Вадим Поздняков.

"У Києві демонтовано пам'ятник Юрію Гагаріну на вулиці Пасхаліна", - написав він.

У Києві демонтували пам’ятник Гагаріну 01

Читайте: Киянам представили брошуру з назвами перейменованих у 2014-2022 роках вулиць

Як повідомило видання "Наш Київ", погруддя Гагаріна розміщувалось на подвір'ї Центру технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району, на вулиці Юрія Пасхаліна, 15.

Бюст виготовили з граніту та встановили на постамент після його польоту у космос та приїзду у Київ, у 1960-ті роки. На постаменті було вигравіювано "Гагарін Юрій Олексійович".

Нагадаємо, раніше Експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики України з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму визначила десять найбільш поширених російських урбанонімів, які рекомендується перейменувати в першу чергу. Перше місце серед них посідає Юрій Гагарін.

Також дивіться: Щонайменше 34 пам’ятники Пушкіну було демонтовано в Україні за рік. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Гагарін Юрій (10) Київ (19542) пам’ятник (931) декомунізація (558)


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Топ коментарі
+22
не переживайте. На крайняк , щоб всеж-таки відзначити прорив у Космос, можемо на тому місці поставити пам'ятник Бєлкє і Стрєлкє. Причому навіть не погруддя, а у повний зріст. Бо вони точно не росіяни.
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19.06.2023 21:05
+19
Анекдот. 1961 рік. Десь в Україні:
- Петро ти чув, москалі у космос полетіли?
- Що усі?
- Та ні, тільки один
- От курви
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19.06.2023 21:06
+13
Ти що, все ще віриш, що Гагарін був у Космосі???
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19.06.2023 21:01
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кокошніца, профінансовано, а ти
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19.06.2023 22:34 Відповісти
Ти про себе, лапотний?
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19.06.2023 22:53 Відповісти
кокошніца, тобі сподобалось, хоча вам не звикати, то можеш знову , і так скілки хочеш.
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19.06.2023 22:56 Відповісти
Так. Державна ідеологія важлива.
Бо якщо нехтувати принципами, то виходить "какая разніца".
А за "какой разніцей" приходять окупанти.
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19.06.2023 22:25 Відповісти
Нах зі своїми пам'ятниками. Хочу парки, ставки, а не цю срань
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19.06.2023 22:57 Відповісти
также интересно время существования "экспертной рады", количество людей и зарплат и почему столько людей столько времени во время войны занимаются х*рней за бюджетные деньги.
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19.06.2023 21:33 Відповісти
Одобрила вулицю Скоропадського перейменувати в Омельченка.
Це вже щось пристойне?
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19.06.2023 21:36 Відповісти
якого такого омельченка? того, що Київ нищив і лайном забудував? то вони якісь ї...нуті.
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19.06.2023 22:35 Відповісти
При советской любви к самовосхвалению Гагарин не привёз с орбиты ни одного занюханного фото, ни метра киноплёнки - о чём это говорит ?
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19.06.2023 21:28 Відповісти
Говорить про легкість і компактність тогочасних радянських фотиків
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19.06.2023 22:23 Відповісти
Були німецькі. Найкращі.
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20.06.2023 01:39 Відповісти
Брєжнєв і його шайка вбили Гагаріна бо боялися політичної конкуренції з його боку . Незадовго до своєї загибелі він разом з Шолоховим за участі жителів Сочі ламали забор яким "еліта "відгородила громадські пляжі щоб побудувати "царське село " .До речі , що до загибелі Гагаріна то це інфа 100% , друг Гагаріна Леонов це документально довів .
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19.06.2023 21:29 Відповісти
Цей кацап просто посидів в капсулі 3 години, оце герой. А всю роботу радянської космічної програми робили українці Корольов та Глушко
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19.06.2023 21:30 Відповісти
В чому конкрентно цінність для людства першого виходу живого організма у відкритий космос?Ніякої.
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19.06.2023 21:31 Відповісти
овечку Долли знаешь? вот это о том же.
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19.06.2023 21:42 Відповісти
Ну це генетична інженерія,яка можливо колись і принесе якусь користь.А вот яка практична користь від виходу собак чи людини в космос?Ніякої.То саме що перша людина на Евересті чи в Маріанському жолобі.Це просто понти.
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19.06.2023 21:54 Відповісти
доказательство возможности\невозможности жизни в новой неблагоприятной среде. космический туризм - это понты, а то - исследование.
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19.06.2023 21:58 Відповісти
Даказ того що живий організм може існувати в космосі в скафандрі?А до польоту це було невідомо?
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19.06.2023 22:05 Відповісти
Гагарин - сидел и никуда не лазил. Леонов - первый вылез, тут где-то писали. значит не было известно. к тому же скафандр - не ракета, там защита попроще. солдат под ядерным взрывом тоже гоняли, хотя и так понятно что здоровья это много не принесет.
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19.06.2023 22:13 Відповісти
Ну так а практична користь від цього яка?Від космічних супутників користь є,від людей які літають в космосі користі ніякої.
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19.06.2023 23:14 Відповісти
пока не сделают универсальных приличных роботов с ии, низким потреблением энергии и возможностью действовать в нестандартных ситуациях - запулить человека (со всякими тяжелыми системами жизнеобеспечения) это самое дешевое решение. а космос (как и остальное, где мало конкуренции и монополии) дает превосходство как минимум в науке соответственно - в экономике, технике и т.п. то что у нас все просрали, разрешили идиотам рулить 30+ лет, сделали ставку на местячковый попил и планирование на пару лет (причем планирование исключительно личной сытой физиономии, плюс возможность закрыть ставни, огородиться заборами и сделать вид что говна за окном не существует) и покатились по наклонной ну то результат ожидаемый и прогнозируемый.
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20.06.2023 14:12 Відповісти
Всі ці переваги дають космічні супутники.Ніякої практичної користі ні від Гагаріна ні від Армстронга людство окрім понтів не отримало.
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20.06.2023 18:59 Відповісти
кому-то не надо, кому-то - надо. кому-то и три класса образования хватит на "порулить" предприятием\областью\страной, абы выбрали. только результат разный получается.
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20.06.2023 22:13 Відповісти
У відкритий космос першим вийшов Алєксєй Лєонов.
До речі, малював доволі цікаві картини на космічну тематику.

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19.06.2023 21:43 Відповісти
ну він не перший, еге ж.
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19.06.2023 22:38 Відповісти
Треш
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19.06.2023 21:34 Відповісти
МЧится спутник по орбите
С перигея в апогей
В нем КРОНШТЕЙН летит прибитый
Первый в космосе

Никсон в Киев прилетел
На Крещатик посмотрел
На коне сидит Богдан
Вылитый Моше Даян

Легче сделать льву миньет
попасть к Лёне в кабинет
Себя в жопу целовать
Чем ...... намахать
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19.06.2023 23:11 Відповісти
Хм... Поэзия это не ваше... Простите
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20.06.2023 12:52 Відповісти
А страшно визнати, що Гагарін таки у Космос не літав...зараз деякі вже кажуть - та какая разніца, лєтал он в Космас ілі нє лєтал! а жодного документального підтвердження його польоту нема...і не тільки його, а і взагалі востоків та восходів.
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19.06.2023 21:35 Відповісти
Кінчай вже херню пороти задовбав, чкснслово.
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19.06.2023 21:40 Відповісти
Ще один вєрующій в магущєства русскай наукі...
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19.06.2023 21:46 Відповісти
не рузкай, а савєцкай, а якщо й літав, то що, всеодно його українці туди зупустили. чи ти в силу української науки нге віриш?
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19.06.2023 22:42 Відповісти
Та літав. Але низько-низько...
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20.06.2023 05:24 Відповісти
какая именно заслуга Гагарина? Только то, что его запустили вместо Белки и Стрелки в космос? Так на его месте мог быть кто угодно из дублеров. Памятники надо ставить тем кто создавал космоновтику. Например Королеву
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19.06.2023 21:36 Відповісти
Космонавтіку создавал Вернер Фон Браун.
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19.06.2023 21:40 Відповісти
Взагалі то фон Браун створював не космонавтіку, а засіб навалювання вибухівки на голови англійцям. Це тільки потім йому американці порадили пуляти вгору, а не по балістичній траекторії на сусідній острів.
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19.06.2023 22:27 Відповісти
ні це не так він хотів дістатися до космосу
продав душу дияволу щоб продовжувати удосконалювати свої ракети
не можна засуджувати генія за це
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20.06.2023 01:27 Відповісти
Ну то вже таке. Сахаров теж хотів всім добра і миру. І в той же час створював йо**нутим на всю голову комунякам водородну бімбу.
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20.06.2023 10:02 Відповісти
ну так !!! на його ракетах W2 (фау2) бозується уся так звана "совіцька" та "кацапська космонавтика" ...
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19.06.2023 22:58 Відповісти
"на його ракетах W2 (фау2)"

ох і грамотєй

Фау-2 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. V-2 (Vergeltungswaffe-2) - дослівно зброя відплати)
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19.06.2023 23:32 Відповісти
Мало хто вивчав німецьку
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19.06.2023 23:52 Відповісти
Німецьку я вивчив би тільки за то
Шо нею нашпрехував Гітлер
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19.06.2023 23:54 Відповісти
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19.06.2023 23:57 Відповісти
у гітлера до речі була чудова літературна німецька
я не виправдовую його злодіянь але послухати можна
особливо промову перед гітлерюгенд у нюремберзі
та що позаду нас йде германія з нами крокує германія і поперед нас марширує германія
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20.06.2023 01:36 Відповісти
Всі визнають, що Гітлер був промовцем від Б-га. Натовп заводив аж бігом.
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20.06.2023 10:00 Відповісти
Гагарин не был в космосе,я об этом писал ещё 29 лет назад....
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19.06.2023 21:40 Відповісти
А шо на це казали санітари?
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19.06.2023 22:28 Відповісти
до чого тут санітари ??? треба перестати жити кацапськми, кацапо-совкавими міфами, інсенуаціями і пропагандою !!!
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19.06.2023 22:59 Відповісти
Якшо це були би міфи, то ті ж США першими б їх спростували. Бо в них тоді змагання були. А так це не міфи. Як би вам всякі адепти плоскої землі і луни із сиру не розповідали.
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19.06.2023 23:09 Відповісти
Ще один член секти віруючих в серсерсер.
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19.06.2023 23:06 Відповісти
не член а культурно мовлючи прутень секти
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19.06.2023 23:13 Відповісти
Бггг.. а ось і спеціалісти по прутням підтягнулися
Ві дивіться, тут таких різнокольорових як ви не *******
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19.06.2023 23:30 Відповісти
Потужно ..мабуть у тих хто демонтував залізобетонна броня від мобілізації
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19.06.2023 21:42 Відповісти
Шоблу зелену демонтуйте краще. Ніякий пам'ятник ніякому совку не наробив стільки шкоди Україні, як ці крадії-малороси, які зараз перефарбувалися у вишиватних патріотів. Досить людям очі замилювати різною фігнею.
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19.06.2023 21:43 Відповісти
Не думаю що це розумне рішення тим більше він жодного відношення не мав до "русского мира" до того головний конструктор ракет українець Корольов.
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19.06.2023 21:44 Відповісти
В 1961 году не было даже радиосвязи с танками Т-34...и самолётами Миг не говоря о космосе
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19.06.2023 21:44 Відповісти
Idioten???
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19.06.2023 22:01 Відповісти
лож кіздьож і провокація. читав багато мемуарів радянськіх льотчиків часів ДСВ - у всіх були радіостанції на літаках. А потім вони в 61 році кудись пропали?
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19.06.2023 22:35 Відповісти
Со сносом всяких пушкиных/лермонтовых согласен. Но к полету первого хомо сапиенс в космос, к одному из величайших событий 20-го века Украина имеет непосредственное отношение. И вот так брать и отказываться от своей же истории, от своего же вклада - это тупость и бред. Свою же историю, свои же победы сами же отдаем кацапам. Рашка все подберет, подгребет под себя, не переживайте.
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19.06.2023 21:44 Відповісти
Ага. Пєрвий "хомо комуністус" в космасє. ))) В званії майора, кстаті.

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19.06.2023 21:53 Відповісти
А яке відношення має Україна до Гагаріна?
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19.06.2023 21:59 Відповісти
Не в Гагарине суть. Суть в полете человека в космос. Украина имеет отношение к этому событию.
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19.06.2023 22:04 Відповісти
То для чого він нам потрібен якщо не в ньому суть?
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19.06.2023 22:07 Відповісти
А для чого нам потрібна тьотка з мечем та щитом? Зносимо чи як? Це символ, маркер.
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19.06.2023 22:35 Відповісти
Кьопану мать - геть.
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19.06.2023 23:05 Відповісти
Совковий маркер.Звісно що його давно треба знести.
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19.06.2023 23:07 Відповісти
Тільки чомусь ця тітка підняла меч і повернулася на схід а не на захід. Це напевне пересторога для східних зайд
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19.06.2023 23:17 Відповісти
то мають бути пам'ятники тим хто має відношення, а не для піддослідного кацапа.
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19.06.2023 22:45 Відповісти
Первыми в космос полетели не люди, и даже не кацапы
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19.06.2023 22:50 Відповісти
Т.е. Вы не согласны с мнением , что в ссср всё было враньё ? В село моей мамы электричество провели в 1961 , а асфальтированную дорогу в 1981, до этого - бут. А тротуаров нет и поныне , чернозём ! И газ провели аж в 2014. Село - 700 жителей . Это не в тайге , это в Киевской области.
Но некоторых аж распирает от гордости за космоснаш. Это Вы ещё не знаете , сколько и чего в успехе 1961 года было от немцев , а сколько от Королёва.
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19.06.2023 23:19 Відповісти
Сергей Павлович Королев был арестован НКВД в августе 1938 года... какие ракеты?
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19.06.2023 21:48 Відповісти
Денацификация идёт по плану!!!!!!
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19.06.2023 21:53 Відповісти
Ти вважаєш, що Гагарін був нацистом?
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19.06.2023 21:54 Відповісти
🤣
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19.06.2023 21:56 Відповісти
Ядерное оружие Дохлому СССР передала Этель Розенберг, жена знаменитого физика-ядерщика и агент НКВД Клаус Фукс...
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19.06.2023 21:56 Відповісти
а три взірці атомної бомби .які потім скинули американці на Японію. передав американцям РАЙХСФЮРЕР СС Генріх Гімлер. Ніхто не хоче згадувати про випробування проекту ,,ЛОККІ,, в лісах під Гомелем в березні 1944р. Там до цих пір радіоактивна пляма є. І вилізла під час монторингу територій після квітня 1986 року на ЧАЕС
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19.06.2023 23:22 Відповісти
Прєдтєчя Гагаріна... -

- Я читал, что Циолковский первым придумал многоступенчатые ракеты.

- Наглое и циничное вранье! Уже в XVIII веке такие ракеты существовали в проектах. А впервые патент на многоступенчатые ракеты получил Роберт Годдард в Америке в 1914 году. Немного позже, в 1923 году, выходит книжка немецкого профессора Оберта, который предложил двухступенчатую ракету для полета в космос. И только спустя четыре года своей идеей разрожается наконец господин Циолковский. Да к этому времени вся страна уже знала про многоступенчатые ракеты! Потому что газета "Правда" неоднократно писала об идее "немецкого профессора Оберта, который придумал способ полета в космос"! Но Циолковский "Правды" не читал…

Да и не придумывал Циолковский никаких многоступенчатых ракет. Знаете, что на самом деле предложил Циолковский? Он предложил одновременно запустить 512 РАЗНЫХ ракет, которыми управляют 512 пилотов. Когда топливо израсходуется наполовину, ракеты как-то встречаются в воздухе попарно - и половина ракет переливает остаток топлива в другие. Пустые ракеты с пилотами падают, остальные летят, пока опять не выработают полбака. И так далее. Космоса достигает одна из 512 ракет и один пилот. Бред сивой кобылы!

Даже сочувствующий Циолковскому популяризатор его трудов Перельман не выдержал и в своей книге в 1937 году написал: да надо их соединять, ракеты! И тогда не понадобятся 512 пилотов, а хватит одного, и проще будет отбрасывать отработавшие ракеты, "как это и предлагали Годдард и Оберт".

- Ну хоть что-то новое в науке сказал несчастный глухой сумасшедший из Калуги?

- Сказал. Предложил поставить трубу на колесики и толкнуть с горы. И тогда, по Циолковскому, струя воздуха, протекающая через трубу, создаст реактивную тягу, и труба будет ездить вечно!.. Он даже не понимал принципа действия ракетного двигателя, этот деревенский фантазер. Вы знаете, что Циолковский проучился в гимназии всего четыре года, причем два из них в одном классе?

- Основоположник теоретической космонавтики…
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19.06.2023 22:00 Відповісти
он настаясчій руцкій учьоний
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19.06.2023 22:47 Відповісти
Многие знания-многие печали. Вы б читали поменьше, а думать у Вас и так не получается. Конспиролог мамкин.
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19.06.2023 22:05 Відповісти
Це ти про що?
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19.06.2023 22:18 Відповісти
мабудь це він про ваші дописи під цією новиною
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19.06.2023 22:31 Відповісти
Все детали полета Гагарина в космос до сих пор засекречены до 2061 года... путлер зна шо дела.. паБЕДА над братом Гитлером засекречена до 9 мая 2045 года ... Вяликие голодранцы блин...😁
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19.06.2023 22:05 Відповісти
Советский чувак был на космосе только не 12 апреля..а 8 .. и это был полковник ВВС , заслуженный лётчик испытатель СССР, герой советского союза, сын знаменитого авиаконструктора СССР Ильюшина...,но приземлился он на территории Китая и в очень плохом состоянии.. Китай вернул его Хрущеву через год..после лечения...А Гагарина придумали для картинки по телевизору... красивый и улыбка для телеэкрана подходящая
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19.06.2023 22:15 Відповісти
А есть хоть что-то по этой версии? Она вполне реальная, так как техника совка тогда была очень ненадежной. В дополнение к чему Гагарин достаточно скоро покинул этот мир в катастрофе, где одни загадки.
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19.06.2023 22:53 Відповісти
Интересно что в начале своей космической программы Китай терпел постоянные неудачи с запуском ракет и полетам. при запуске обычно гибло до 2 млн китайце из за частых обрывов резиновой катапульты а вот при полетах на половине пути заканчивался уголь
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19.06.2023 23:26 Відповісти
Жертви російської пропаганди...мабуть це невиліковне...
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19.06.2023 22:26 Відповісти
Кондратюк Юрій Васильович - ось гігант наукової космічної думки!!!
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19.06.2023 22:29 Відповісти
Повністю підтримую, радянським ідолам у нас не місце.
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19.06.2023 22:42 Відповісти
Памятнік Гагаріну - пєрвой савєцкой абізьянє в коцмасє пєрєдайтє взад в мацковскіє джунглі.
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19.06.2023 23:41 Відповісти
Москаль Ґаґарін пролітає, як фанера над Парижем.
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20.06.2023 00:06 Відповісти
Враховуючи, що в космос до того уже літали тварини, і успішно, політ Гагаріна виходить як данність, такий собі фінал, хоч очевидно прорив був раніше. Навіть дивно, що совкові здобутки запам'ятали якраз по цьому, коли у них була доволі успішна програма по дослідженню Венери, що в ті часи виглядає прямо революційним.
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20.06.2023 01:05 Відповісти
першим повинен був летіти харків'янин Бондаренко але він згорів у барокамері
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20.06.2023 01:41 Відповісти
Для історичної справедливості на місці пам'ятника Гагаріну має бути пам'ятник собаці.
Бєлка & Стрєлка зробили для лсвоєнні космосу більше.
Вони і дійсно літали, і не брехали.
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20.06.2023 01:51 Відповісти
Гагарин какой-то был излучавший позитивом, что называется- лучезарный человек. Не думаю, что он был плохой человек. Тут по лицу всё сразу ясно. Его я бы оставил.
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20.06.2023 05:01 Відповісти
любити гагаріних, висоцьких, цоїв, пушкіних, лєрмонтових та толстих це совкодрочерство.

совкодрочерство в пристойному товаристві навіть не обговорюється, це як розстібнута матня - всі відвертаються.

місце совкодрочерів не в порядному товаристві.
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20.06.2023 05:42 Відповісти
Гагарин, я вас любил!
https://www.youtube.com/watch?v=jeVHsi96ZAg
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20.06.2023 11:00 Відповісти
Гагатин как чел был хороший. Но агрессия параши против Украины вызвала у украинцев отвращение ко всему руцкому.
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20.06.2023 11:58 Відповісти
Лучше бы себе голову снесли, все ровно там мозгов нет
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20.06.2023 12:40 Відповісти
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