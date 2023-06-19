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Росія продовжить спроби влаштувати держпереворот у Молдові, – Санду

санду

Російська Федерація залишатиметься серйозною загрозою для Молдови впродовж багатьох років і продовжить спроби держперевороту в країні.

Про це заявила президент Молдови Мая Санду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Поточна геополітична ситуація засвідчує, що Росія залишатиметься великим джерелом нестабільності протягом багатьох років, і Росія становить загрозу нашій демократії. Тому ми вважаємо, що в ЄС наша демократія буде більшою безпекою", - сказала Санду.

За її словами, дезінформація, і особливо російська пропаганда, завдає великої шкоди молдавській демократії.

При цьому президент не виключає, що Росія продовжить спроби здійснити держпереворот у Молдові.

"...Ми маємо докази того, що наші інституції змогли завадити Росії реалізувати свій сценарій (держперевороту – ред.). Але це не означає, що ці спроби не продовжуватимуться", - сказала Санду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія планувала переворот у Молдові на весну 2023 року, - Санду

Вона також наголосила, що важливо продовжувати підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії.

"Україні треба допомагати. Потрібно надавати всю підтримку для повернення своїх територій. В іншому разі ми ризикуємо опинитися у світі, де державні кордони більше не поважаються. І це не той світ, у якому хтось захоче жити... Той факт, що в Україні щодня вбивають безневинних людей – ось що всіх лякає. Саме тому ми повинні допомагати Україні та пересвідчитися, що подібні речі не трапляться знову", - заявила президент Молдови.

На її переконання, кінцева мета Путіна полягає у "розширенні імперії", він прагне повернути СРСР або "навіть більше".

Також читайте: Молдова хоче якнайшвидше вступити до ЄС через загрозу з боку РФ, - Санду

Автор: 

Молдова (2076) росія (65442) Мая Санду (255)


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Топ коментарі
+8
модавани !!! за будь-яку ціну обʼєднюйтеся з Румунією і посилайте кацапів під три чорти, разом з кацапським, капомовним біонепотребом що у вас там тимчасово проживає як наслідок червоної комуно-нацистької кацапської окупації !!! є приклад Туретчини та Азербайджану !!!
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19.06.2023 22:24
+4
Ой як невдобно вийшло.
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19.06.2023 22:38
+3
то може пора з придністров'ям пора поставити крапку ???
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19.06.2023 22:28
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модавани !!! за будь-яку ціну обʼєднюйтеся з Румунією і посилайте кацапів під три чорти, разом з кацапським, капомовним біонепотребом що у вас там тимчасово проживає як наслідок червоної комуно-нацистької кацапської окупації !!! є приклад Туретчини та Азербайджану !!!
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19.06.2023 22:24 Відповісти
Це для них єдиний вихід: об'єднання з Румунією. Але вони про це навіть дискусію не ведуть. Хоча, за спиною України можуть собі дозволити таку анекдотичну тупість.
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19.06.2023 22:34 Відповісти
Вели ту дискусію вже 30 років. Прихильників об'єднання- меншість навіть у самій Молодові.
Яке об' єднання, якщо нинішня Молдова- це Україна під час виборів Януковича.
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20.06.2023 00:16 Відповісти
Конечно. Там такие километровые винные погреба, были когда-то.) Может и сейчас есть, прям как у нас катакомбы, но с вином).
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19.06.2023 22:49 Відповісти
там нічого вже нема з 1990х
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19.06.2023 23:09 Відповісти
то може пора з придністров'ям пора поставити крапку ???
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19.06.2023 22:28 Відповісти
Якщо мислити не в один хід, то ще незрозуміло, що краще для України. Якщо силою інтегрувати придністров'є, кого виборці виберуть на виборах президента і парламента- Додона, чи російського Шора? Так це і потрібно Москві- поставити контрольований режим для ускладнення Україні. Навіть у доступу до портів Дунаю..
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20.06.2023 00:32 Відповісти
"Крапка", як виразилисьтеся, у придністрянському питанні - то повернення Української Придністрянщини (земель Лівобережжя Дністра споконвіків заселених українцями) - до складу своєї Батьківщини України, як це було віками.
Іншої "крапки" не було, не буде і не може бути. Доречі, молдавани це пречудово розуміють разом з румунами. Тому і не рипаються "асвабаждать". Визволити українські землі і українців від ... України і Українців?
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21.06.2023 08:48 Відповісти
Якщо влада не мародеритиме як та що в Україні то свинособаки відсмокчуть.
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19.06.2023 22:32 Відповісти
Ой як невдобно вийшло.
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19.06.2023 22:38 Відповісти
звичайно треба діяти і не чекати поки фашики з підоросії припруться,
хоча частина вже там сидить

в Україні приклад рашистського міра, так що треба гнати кацапів поки можливо
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19.06.2023 23:12 Відповісти
Мова віра свята страви одяг історія - це все в румун та молдован однакове вони одна нація один poporului roman
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20.06.2023 08:45 Відповісти
Так само і кацапи кажуть про українців. Румуни не уважають молдаванів за окремий народ і націю, молдавську мову за окрему мову, історію Молдови (древню і поважну) вважають своєю, право молдаванів на свою державу і, відповідно - самореалізацію, як Нації - румуни ігнорують. У випадку т.з. "аншлюсу" (злиття Молдови з Румунією) молдавани утратять усе: від державності до своїх національних святинь і цінностей, і вони і їхні нащадки будуть ще довго зневажатися і принижуватися "великорумунською " (Романія Марє) пропагандою і її чинниками.
Так само ведуть себе кацапи по відношенню до українців (як румуни до молдаванів), лише зараз вони конкретно силою зброї пробують просто знищити Україну і все Українське. Подібні рішення румунів щодо молдаванів можуть реалізуватися в любий час. Вони не уважають молдаванів за народ, а Молдову за країну. А все решту (танки, ракети, солдати...) - то справа техніки.
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21.06.2023 08:26 Відповісти
 
 