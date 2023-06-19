Росія продовжить спроби влаштувати держпереворот у Молдові, – Санду
Російська Федерація залишатиметься серйозною загрозою для Молдови впродовж багатьох років і продовжить спроби держперевороту в країні.
Про це заявила президент Молдови Мая Санду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Поточна геополітична ситуація засвідчує, що Росія залишатиметься великим джерелом нестабільності протягом багатьох років, і Росія становить загрозу нашій демократії. Тому ми вважаємо, що в ЄС наша демократія буде більшою безпекою", - сказала Санду.
За її словами, дезінформація, і особливо російська пропаганда, завдає великої шкоди молдавській демократії.
При цьому президент не виключає, що Росія продовжить спроби здійснити держпереворот у Молдові.
"...Ми маємо докази того, що наші інституції змогли завадити Росії реалізувати свій сценарій (держперевороту – ред.). Але це не означає, що ці спроби не продовжуватимуться", - сказала Санду.
Вона також наголосила, що важливо продовжувати підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії.
"Україні треба допомагати. Потрібно надавати всю підтримку для повернення своїх територій. В іншому разі ми ризикуємо опинитися у світі, де державні кордони більше не поважаються. І це не той світ, у якому хтось захоче жити... Той факт, що в Україні щодня вбивають безневинних людей – ось що всіх лякає. Саме тому ми повинні допомагати Україні та пересвідчитися, що подібні речі не трапляться знову", - заявила президент Молдови.
На її переконання, кінцева мета Путіна полягає у "розширенні імперії", він прагне повернути СРСР або "навіть більше".
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Яке об' єднання, якщо нинішня Молдова- це Україна під час виборів Януковича.
Іншої "крапки" не було, не буде і не може бути. Доречі, молдавани це пречудово розуміють разом з румунами. Тому і не рипаються "асвабаждать". Визволити українські землі і українців від ... України і Українців?
хоча частина вже там сидить
в Україні приклад рашистського міра, так що треба гнати кацапів поки можливо
Так само ведуть себе кацапи по відношенню до українців (як румуни до молдаванів), лише зараз вони конкретно силою зброї пробують просто знищити Україну і все Українське. Подібні рішення румунів щодо молдаванів можуть реалізуватися в любий час. Вони не уважають молдаванів за народ, а Молдову за країну. А все решту (танки, ракети, солдати...) - то справа техніки.