Росія продовжить спроби влаштувати держпереворот у Молдові, – Санду

Російська Федерація залишатиметься серйозною загрозою для Молдови впродовж багатьох років і продовжить спроби держперевороту в країні.

Про це заявила президент Молдови Мая Санду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Поточна геополітична ситуація засвідчує, що Росія залишатиметься великим джерелом нестабільності протягом багатьох років, і Росія становить загрозу нашій демократії. Тому ми вважаємо, що в ЄС наша демократія буде більшою безпекою", - сказала Санду.

За її словами, дезінформація, і особливо російська пропаганда, завдає великої шкоди молдавській демократії.

При цьому президент не виключає, що Росія продовжить спроби здійснити держпереворот у Молдові.

"...Ми маємо докази того, що наші інституції змогли завадити Росії реалізувати свій сценарій (держперевороту – ред.). Але це не означає, що ці спроби не продовжуватимуться", - сказала Санду.

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Вона також наголосила, що важливо продовжувати підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії.

"Україні треба допомагати. Потрібно надавати всю підтримку для повернення своїх територій. В іншому разі ми ризикуємо опинитися у світі, де державні кордони більше не поважаються. І це не той світ, у якому хтось захоче жити... Той факт, що в Україні щодня вбивають безневинних людей – ось що всіх лякає. Саме тому ми повинні допомагати Україні та пересвідчитися, що подібні речі не трапляться знову", - заявила президент Молдови.

На її переконання, кінцева мета Путіна полягає у "розширенні імперії", він прагне повернути СРСР або "навіть більше".

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