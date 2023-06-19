Третина українських біженців у Литві планує залишитись, - опитування

34% українських біженців у Литві планують залишитися жити та працювати в цій країні.

Про це свідчить анонімне опитування українців, які скористалися послугами Служби зайнятості, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Проведене у травні опитування показало, що більшу частину опитаних біженців становлять жінки віком 30-40 років (83,2%), з яких більш ніж половина (52,5%) – з вищою освітою. Більшість українців зазначили, що литовці їх прийняли добре чи дуже добре (97%). Цього року збільшилася кількість тих, хто не визначився з планами на майбутнє, пов'язаними з життям у Литві (40%), минулого року таких було 32%.

Литовська Служба зайнятості сприяє інтеграції українців у ринок праці, компенсуючи частину заробітної плати працедавцям, які їх працевлаштували. З початку цього року 1400 біженців з України почали брати участь у програмі субсидованого працевлаштування. За даними опитування, 89,1% опитаних українців задоволені наданими Службою зайнятості послугами.

53,5% респондентам, які брали участь в опитуванні, вдалося працевлаштуватися. Більшість стверджує, що умови праці їх задовольняють, хоча половина опитаних українців хотіли б вищої зарплати. 89% респондентів зазначили, що спілкування у робочому середовищі відбувається добре чи дуже добре.

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Попри це, Служба зайнятості активно закликає українців, які працюють у Литві або збираються тут працювати, вивчати литовську мову. "Найбільшою проблемою, яка перешкоджає легшому працевлаштуванню, навчанню чи роботі на висококваліфікованих посадах, було незнання литовської мови. Тепер ми можемо запропонувати курси всім іноземцям, які хочуть будувати своє майбутнє у Литві", - зазначила заступниця директора Служби зайнятості Гедре Синкявиче

За даними Центробанку Литви, 2022 року українці створили додану вартість на 400 млн євро – 1% валового внутрішнього продукту. Міністерство соціального захисту та праці повідомляло, що за рік війни в Україні українські біженці, які знайшли притулок у Литві, сплатили до бюджету країни понад 58 млн євро податків.

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