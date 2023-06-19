Третина українських біженців у Литві планує залишитись, - опитування
34% українських біженців у Литві планують залишитися жити та працювати в цій країні.
Про це свідчить анонімне опитування українців, які скористалися послугами Служби зайнятості, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Проведене у травні опитування показало, що більшу частину опитаних біженців становлять жінки віком 30-40 років (83,2%), з яких більш ніж половина (52,5%) – з вищою освітою. Більшість українців зазначили, що литовці їх прийняли добре чи дуже добре (97%). Цього року збільшилася кількість тих, хто не визначився з планами на майбутнє, пов'язаними з життям у Литві (40%), минулого року таких було 32%.
Литовська Служба зайнятості сприяє інтеграції українців у ринок праці, компенсуючи частину заробітної плати працедавцям, які їх працевлаштували. З початку цього року 1400 біженців з України почали брати участь у програмі субсидованого працевлаштування. За даними опитування, 89,1% опитаних українців задоволені наданими Службою зайнятості послугами.
53,5% респондентам, які брали участь в опитуванні, вдалося працевлаштуватися. Більшість стверджує, що умови праці їх задовольняють, хоча половина опитаних українців хотіли б вищої зарплати. 89% респондентів зазначили, що спілкування у робочому середовищі відбувається добре чи дуже добре.
Попри це, Служба зайнятості активно закликає українців, які працюють у Литві або збираються тут працювати, вивчати литовську мову. "Найбільшою проблемою, яка перешкоджає легшому працевлаштуванню, навчанню чи роботі на висококваліфікованих посадах, було незнання литовської мови. Тепер ми можемо запропонувати курси всім іноземцям, які хочуть будувати своє майбутнє у Литві", - зазначила заступниця директора Служби зайнятості Гедре Синкявиче
За даними Центробанку Литви, 2022 року українці створили додану вартість на 400 млн євро – 1% валового внутрішнього продукту. Міністерство соціального захисту та праці повідомляло, що за рік війни в Україні українські біженці, які знайшли притулок у Литві, сплатили до бюджету країни понад 58 млн євро податків.
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they kill at least 35 million Ukrainian people over century at least
памʼятаю як вони обігрували ЦСКА
84 рік це було споавжнє побиття
імена легенди - Сабоніс Марчюленіс Йовайша Куртинайтіс 👍
Вважаю, зебілів треба примусово депортувати в Україну і заборонити виїзд. Хай розгрібають, що нагаласавалі па пріколу.
А взагалі, це вже кінець країні.
А тепер перечитай передвиборчі обіСцянки Зеленського .... Може знайдеш хоча б 1% правди, бо все там брехня!
Р.S. https://program.ze2019.com/
Я працював у Польщі мені там не дуже подобалось тому вирішив повернутись назад
В основному люди їдуть за кордон за легкими грошима або жити за підтримки держави
Чому ЄС США багато людей не працюють?
Не працюють не тому що там не має роботи а тому що не хочуть
Але різниця в тому щоб отримувати однакову зарплату і пільги треба мати громадянство тієї країни де проживаєш
А так звісно країни Європи розглядають громадян України як дешеву робочу силу
А наші громадяни мають іншу мету щоб отримати житло за кордоном пособія і не працювати
Бо за кордон їхали і будуть їхати постійно і це не від війни залежить
Є такі люди що повернуться до свого дому бо не можуть вивчити іноземну мову не сприймають чужий менталітет
В оправдание их скажу, что власти делают все или почти все, чтобы вернулось как можно меньше. Тоже молодцы, так держать.
Люди з країни тікають не від того, що вони є(чи навпаки не є) українцями. Причин валом, а життя одне і всі хотять для себе і близьких кращого і це нормально.
Бо інакше це буде виглядати як анекдот про хробаків "Тато, а чому ж ми в лайні живем? - Так ето ж наша Родіна, синок".
Вони не від мови і спадщини втікли, а від зовсім інших факторів, які ані до мови, ані до Шевченка не мають ніякого відношення.
А от любити Україну в лиці її влади, наприклад Зе, чи Пе, чи ще якоїсь Ге і топити за того чи іншого президента, якщо сам вже не живеш в Україні, бігати в український прапор по вуха замотаним і горлати гімн в чужій країні - так, на мою думку це є хворе(хоча хтось і з тим може бути не згодний).
Куди йдуть ці кошти - це вже інше питання.
В Україні немає навіть можливості збудувати собі житло, щоб тебе не ошукали, причому за допомогою навмисної бездіяльності, державних органів та службовців.
По Києву близько 200 недобудов, презу як гаранту це чудово відомо, бо до нього як і до Мінрегіон, Кабміну КМДА, Кличко, Шуляк, вже багато років звертаються тисячі людей, але всі звернення проігроровані!
То є велике питання, а де жити українцям?
https://www.facebook.com/groups/561517177370557/
тепер, якщо недобросовісний забудовник зібрав кошти і на добудував, а протягнувши час об"явив банкрутство то профінансовані людьми квартири, попадають у загальну ліквідаційну масу і на них згідно новій поправці тепер може претендувати будь який кредитор забудовника.
чи ти вже звик?