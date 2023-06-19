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Третина українських біженців у Литві планує залишитись, - опитування

біженці

34% українських біженців у Литві планують залишитися жити та працювати в цій країні.

Про це свідчить анонімне опитування українців, які скористалися послугами Служби зайнятості, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Проведене у травні опитування показало, що більшу частину опитаних біженців становлять жінки віком 30-40 років (83,2%), з яких більш ніж половина (52,5%) – з вищою освітою. Більшість українців зазначили, що литовці їх прийняли добре чи дуже добре (97%). Цього року збільшилася кількість тих, хто не визначився з планами на майбутнє, пов'язаними з життям у Литві (40%), минулого року таких було 32%.

Литовська Служба зайнятості сприяє інтеграції українців у ринок праці, компенсуючи частину заробітної плати працедавцям, які їх працевлаштували. З початку цього року 1400 біженців з України почали брати участь у програмі субсидованого працевлаштування. За даними опитування, 89,1% опитаних українців задоволені наданими Службою зайнятості послугами.

53,5% респондентам, які брали участь в опитуванні, вдалося працевлаштуватися. Більшість стверджує, що умови праці їх задовольняють, хоча половина опитаних українців хотіли б вищої зарплати. 89% респондентів зазначили, що спілкування у робочому середовищі відбувається добре чи дуже добре.

Також читайте: Наразі відомо про 240 випадків вилучення дітей з родин українських біженців у Європі, - Офіс омбудсмена

Попри це, Служба зайнятості активно закликає українців, які працюють у Литві або збираються тут працювати, вивчати литовську мову. "Найбільшою проблемою, яка перешкоджає легшому працевлаштуванню, навчанню чи роботі на висококваліфікованих посадах, було незнання литовської мови. Тепер ми можемо запропонувати курси всім іноземцям, які хочуть будувати своє майбутнє у Литві", - зазначила заступниця директора Служби зайнятості Гедре Синкявиче

За даними Центробанку Литви, 2022 року українці створили додану вартість на 400 млн євро – 1% валового внутрішнього продукту. Міністерство соціального захисту та праці повідомляло, що за рік війни в Україні українські біженці, які знайшли притулок у Литві, сплатили до бюджету країни понад 58 млн євро податків.

Також читайте: Понад 25 тис. українців знайшли роботу в Литві

Автор: 

біженці (1876) Литва (2418)


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Топ коментарі
+36
Їх можна зрозуміти.

Ще одне президентство ЗЄ і з України почнуть тікати навіть невдахи-зєбіли.
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19.06.2023 23:54
+27
Ми втратимо

- 10 млн лишиться в ЕС

- 2 млн депортовані в РФ
- ще 3 млн будуть депортовані в РФ

- ще 3 млн виїдуть в ЕС після війни

Нації до 2100 року кінець і це оптимістично, може до 2070. Один серіал - і нація знищена. Колись археологи зламають собі мозг як це можливо
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19.06.2023 23:55
+19
Всі, хто голосував паПріколу за зЕ, мають повернутися добровільно чи примусово. Хай розхльобують "кінець епохи бідності", який "зробили разом".
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20.06.2023 00:10
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Я то не спорю. Для Вас лично и табуретка-патриот. А по существу?
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20.06.2023 01:57 Відповісти
По существу, позичте собі мізки і може зрозумієте, що єдині патріоти ті, хто захищає країну, не за бабло, а тому що по іншому не можуть. А не розпіарена воровита шобла.
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20.06.2023 02:00 Відповісти
Я может быть и кого-то позичу мізки, но не у вас точно, только суть патриотизма не меняется. У вас она сегодня одна, а завтра другая. Вы не можете определиться, кто патриот. Потому, что сегодня он защищает страну, а завтра что-то скажет против того, что вы не хотите слышать. И бац, это не патриот.
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20.06.2023 02:22 Відповісти
Саме так. А якщо ще подібні їй взнають, що той, хто захищає країну, голосував "неправильно" то все, він відразу стане для них лютим ворогом. І ніякі бойові заслуги йому не допоможуть...
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20.06.2023 02:30 Відповісти
Якісь непатріотичні люди. Можна ж приїхати і піти заробляти у армії відновлення аж 6500 грн. на місяць з яких після сплати податків та комуналки (це якщо є власне житло, бо якщо немає, то зняти за ці гроші не вийде) залишиться десь біля трьох тисяч, тобто, майже 100 грн. на день. А ще є інфляція, зростання тарифів, відключення світла і обстріли з перспективою втратити житло та майно навіть в тилу, а замість допомоги місцева влада пошле куди подалі. От і як можна не хотіти повернутися у цей Рай?
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20.06.2023 01:00 Відповісти
можна прсто як в бучі стати на коліна і най ліпше *********** чим за тих 6500 в *********** москалі!
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20.06.2023 01:09 Відповісти
то ті гроші нам донатять люди зі всього світу бо ми на дороги москалям збирали!
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20.06.2023 01:11 Відповісти
А можна як в Британії відправити місцевих принців на війну замість Монако.
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20.06.2023 05:16 Відповісти
Ukraine is a nice place to be from
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20.06.2023 01:08 Відповісти
if russia was on the other side of Globus)

they kill at least 35 million Ukrainian people over century at least
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20.06.2023 01:18 Відповісти
Я був фанатом каунасського Жальгірісу а 80-х
памʼятаю як вони обігрували ЦСКА
84 рік це було споавжнє побиття
імена легенди - Сабоніс Марчюленіс Йовайша Куртинайтіс 👍
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20.06.2023 01:12 Відповісти
Повернуться всі, більше того був би наплив іноземців, але все при умові що не будуть красти і будуть сцятись тільки при одній думці про якісь мутки. Інакше так, капєц, тому заради майбутнього пару десятків мутньорів...ну ви поняли
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20.06.2023 01:32 Відповісти
Повернуться? Пройшло всього 16 місяців, вже третина біженців там залишаться. Війна очевидно як мінімум до 2025.
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20.06.2023 03:08 Відповісти
За два роки люди остаточно приймуть рішення де їм бути та чи витянуть.
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20.06.2023 05:18 Відповісти
Ніхто не перестанет красти. Більш того нещодавне зменшення контролю за збереженнями нардепів та надходженнями до кишені, з паралельним затягуванням поясів у звичайного наріду, може свідчити про налаштування коридорів для рятування майна і грошей.
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20.06.2023 04:58 Відповісти
І я повернуся до себе до дому в ЕС.Нащо мені країна,де виборів не буде ще років п'ять як мінімум ,та де наскрізь гнилий,корумпований режим використовує Конституцію замість туалетного папіру?!
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20.06.2023 01:34 Відповісти
Ще один про вибори ))) що тобі ті вибори дадуть? Вже було пару десятків різних виборів за останні 30 років. Хоч одні вибори тобі щось дали? З кожними новими виборами все гірше і гірше. Корупція нікуди не йде, бо вона вже прописана в ДНК. Наївні люди
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20.06.2023 06:26 Відповісти
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20.06.2023 01:53 Відповісти
Щось дивно, що в зелений рай ніхто повертатися не хоче. А що таке, галабаротька не виправдав надій? А як же "страна мєчти" з зарплатою вчителів 4000 баксів? Нагаласували, виб***ки, знищили майбутнє України і з'їбалися в Європи?
Вважаю, зебілів треба примусово депортувати в Україну і заборонити виїзд. Хай розгрібають, що нагаласавалі па пріколу.
А взагалі, це вже кінець країні.
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20.06.2023 01:56 Відповісти
Ще раз: мільйони тих, хто виїхав з 14-го по 19-й, при ідеальному президентові, теж треба примусово депортувати? Чи "то другоє"?
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20.06.2023 02:18 Відповісти
Пішов за корабльом, подоляцький виродок! Як вас, гнид, "па-пріколу" земля зараз носить?
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20.06.2023 02:21 Відповісти
Скільки бояри випило? Я не прихильник блазня і взагалі не голосував. Не було жодної достойної кандидатури. Але якби голосував, то в будь-якому випадку ПРОТИ гетьмана.
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20.06.2023 02:26 Відповісти
Ще ставку не відробив? Коли вже нажерешся
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20.06.2023 06:42 Відповісти
Війна до речі почалася ще тоді, коли Зеленський і не мріяв про пост президента, грав собі спокійно на роялі і не парився.
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20.06.2023 06:36 Відповісти
Так, і дехто перед виборами обіцяв, що закінчить її за два тижні. Але 27% ідіотів про все те вже забули...
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20.06.2023 08:18 Відповісти
Зебіли, ви такі брехливі .... обіцяли закінчення антитерористичної операції, але ніхто не розраховував, що ***** в 2014 році введе кадрові війська в Україну ...
А тепер перечитай передвиборчі обіСцянки Зеленського .... Може знайдеш хоча б 1% правди, бо все там брехня!

Р.S. https://program.ze2019.com/
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20.06.2023 08:37 Відповісти
пфф. Перестанут платить пособия - мигом повозвращаются со всей Европы.
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20.06.2023 02:01 Відповісти
Подавляющее большинство взрослых украинских беженцев уже работает, на пособия не полагается.
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20.06.2023 03:12 Відповісти
У Європі не всім солодко живеться
Я працював у Польщі мені там не дуже подобалось тому вирішив повернутись назад
В основному люди їдуть за кордон за легкими грошима або жити за підтримки держави
Чому ЄС США багато людей не працюють?
Не працюють не тому що там не має роботи а тому що не хочуть
Але різниця в тому щоб отримувати однакову зарплату і пільги треба мати громадянство тієї країни де проживаєш
А так звісно країни Європи розглядають громадян України як дешеву робочу силу
А наші громадяни мають іншу мету щоб отримати житло за кордоном пособія і не працювати
Бо за кордон їхали і будуть їхати постійно і це не від війни залежить
Є такі люди що повернуться до свого дому бо не можуть вивчити іноземну мову не сприймають чужий менталітет
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20.06.2023 02:25 Відповісти
Сьогоднішній ганс запаребріковий.
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20.06.2023 06:38 Відповісти
Інтрига. Ким же соросятня буде заселяти причорномор'я. Недокумекати, така інтрига.
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20.06.2023 03:05 Відповісти
У країні, де вибирають як не ЗЕКа то блазня і "чіста ржут" ніхто скоро не захоче залишитись. Власне це і є план РФ.
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20.06.2023 03:56 Відповісти
Вибираюьб? Ви впевнені ? Пр цьому законодавстві це вибори ?
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20.06.2023 05:47 Відповісти
Оце і є те, про що пуйло каже всьоідьотпаплану.
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20.06.2023 04:23 Відповісти
Війна показала хто є хто і для кого закон це лише інструмент а не правило життя. Тож хай ці пдрси яким закони не писані ідуть в жо.
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20.06.2023 05:05 Відповісти
Будут любить Украину из Литвы, Канады, Германии, США, Польши, Чехии и так далее. Очень сильно. Ходить на праздниках в вышиванках, перечитывать Кобзарь и мовою спилкуватися. Настоящие патриоты Украины. Горжусь ими. Свитова спилка украинцив.
В оправдание их скажу, что власти делают все или почти все, чтобы вернулось как можно меньше. Тоже молодцы, так держать.
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20.06.2023 05:49 Відповісти
Ну так ничего не мешает сохранять традиции и корни.
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20.06.2023 06:43 Відповісти
Те, що навіть в еміграції люди хотять зберегти коріння - це нормально. Бо українець - це національність і приналежність до української нації, а не "той, хто живе на території України". На території України, оно, живуть мільйони п....сів, які занурили власну країну у війну. А вони ж бо живуть в Україні, її не залишали(а варто було б), мають українське громадянство і паспорти. Так що це не є якимсь показником.

Люди з країни тікають не від того, що вони є(чи навпаки не є) українцями. Причин валом, а життя одне і всі хотять для себе і близьких кращого і це нормально.
Бо інакше це буде виглядати як анекдот про хробаків "Тато, а чому ж ми в лайні живем? - Так ето ж наша Родіна, синок".

Вони не від мови і спадщини втікли, а від зовсім інших факторів, які ані до мови, ані до Шевченка не мають ніякого відношення.

А от любити Україну в лиці її влади, наприклад Зе, чи Пе, чи ще якоїсь Ге і топити за того чи іншого президента, якщо сам вже не живеш в Україні, бігати в український прапор по вуха замотаним і горлати гімн в чужій країні - так, на мою думку це є хворе(хоча хтось і з тим може бути не згодний).
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20.06.2023 08:42 Відповісти
Захід надає достатньо коштів, щоб стабілізувати економіку.
Куди йдуть ці кошти - це вже інше питання.
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20.06.2023 05:53 Відповісти
Як там казала зелена шмара.... ПОвертайся та Залишайся.
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20.06.2023 06:25 Відповісти
Не понимаю тех кто тут критикует. Люди едут в любую дыру в Европе из родных мест не потому что они не любят Украину, а потому что в Украине они абсолютно бесправны и не имеют никаких перспектив.
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20.06.2023 07:01 Відповісти
Да прямо там бєсправни. А нічого, що в Україні війна? Не всі готові щоночі просипатися і йти у бомбосховище
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20.06.2023 07:08 Відповісти
Чаще всего история выглядит так. Жил себе какой-то человек. И тут война, страшно, поехал в Европу беженцем. И вдруг узнал, что всю жизнь к нему относились как к говну. Раньше он этого просто не понимал.
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20.06.2023 07:11 Відповісти
Тут було написано про період з 2014 по 2019. У цей час їхало за кордон багато людей, яких не влаштовувало життя, яким вони жили - і ці люди наважились спробувати щось змінити. Багато людей всередини краіни на це не наважувалося. Жили у тихому спокійному болоті. Після 24.02 навіть з тихих містечок і сіл виїхала маса народу, навіть не дуже активного -і багато з них для себе відкрив несподівано, що дійсно - можна жити по іншому. І це для режиму найстрашніше. Навіть якщо вони повернуться - вони вже побачили, як повинна виглядати "країна мрій" насправді.
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20.06.2023 09:00 Відповісти
Зе каже що хоче зоб українці повертались додому, виходячи з фактів навряд чи це так!
В Україні немає навіть можливості збудувати собі житло, щоб тебе не ошукали, причому за допомогою навмисної бездіяльності, державних органів та службовців.
По Києву близько 200 недобудов, презу як гаранту це чудово відомо, бо до нього як і до Мінрегіон, Кабміну КМДА, Кличко, Шуляк, вже багато років звертаються тисячі людей, але всі звернення проігроровані!
То є велике питання, а де жити українцям?
https://www.facebook.com/groups/561517177370557/
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20.06.2023 07:02 Відповісти
А в 2019р. вже при Зе, були внесені зміни до закону про банкрутство,
тепер, якщо недобросовісний забудовник зібрав кошти і на добудував, а протягнувши час об"явив банкрутство то профінансовані людьми квартири, попадають у загальну ліквідаційну масу і на них згідно новій поправці тепер може претендувати будь який кредитор забудовника.
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20.06.2023 07:18 Відповісти
До закінчення ВС ніхто не повернеться
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20.06.2023 08:04 Відповісти
причина за якою нарід залишається у країнах Балтії, одна - гусскій язик. Там взагалі можна жити і працювати не знаючи місцеву мову. Хоч місцеві мови там пісєц які важкі. Тобто жітєлі юга-вастока нашли місце де не будуть ущємлять їх язик.
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20.06.2023 07:07 Відповісти
Дядя, розкажи - бути довбойобом важко?

чи ти вже звик?
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20.06.2023 07:44 Відповісти
Після перемоги та ЄС в Україну потягнуться європейці, особливо люди пенсійного віку: клімат, вартість житла та ціни, українська кухня
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20.06.2023 13:10 Відповісти
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